आज का दिन: 27 मई 2026 - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सिक्किम दौरा, आईपीएल एलिमिनेटर और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं

27 मई 2026, बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सिक्किम दौरे का दूसरा दिन, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक विस्तार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में त्विषा शर्मा मामले की सुनवाई, बिहार कैबिनेट बैठक, उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव, बेंगलुरु में एआई जल शिखर सम्मेलन, इस्पात मंत्रालय का ओपन हाउस, किसान आंदोलन, आईपीएल एलिमिनेटर मैच और जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि।

आज 27 मई 2026, बुधवार को देश -दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। इस दिन की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सिक्किम दौरे के दूसरे दिन से होती है। वह नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं, उत्तर प्र देश की ग्राम पंचायत ों का कार्यकाल समाप्त होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवर्तमान प्रधानों को छह माह तक प्रशासक बनाए जाने को मंजूरी दी है। इससे प्र देश की सभी 57,694 ग्राम पंचायत ों में विकास कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेंगे। इसके अलावा, मध्य प्र देश हाईकोर्ट में त्विषा शर्मा दहेज हत्या मामले में सुनवाई होगी। प्र देश सरकार ने पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहीं और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी ओर, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें चार विभागों की समीक्षा हो सकती है। उत्तराखंड के तीन नगर निकायों में 27 से 29 मई तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, जिसमें 30 मई को जांच, 31 मई को नाम वापसी, 1 जून को चुनाव चिह्न आवंटन, 9 जून को मतदान और 11 जून को मतगणना होगी। बेंगलुरु में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड भारत के पहले और सबसे बड़े राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें शहरी जल प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर चर्चा होगी। इस्पात मंत्रालय भी बुधवार को वर्चुअल माध्यम से इस्पात आयात से जुड़े मुद्दों पर एक ओपन हाउस का आयोजन करेगा, जहां कंपनियां अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगी। इसके साथ ही, संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार से देश व्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने किसानों और कृषि श्रमिकों से केंद्र सरकार के हालिया न्यूनतम समर्थन मूल्य आ देश और सीएसीपी की रिपोर्ट की प्रतियां जलाने का आह्वान किया है। आरोप है कि सरकार ने धोखाधड़ीपूर्ण एमएसपी व्यवस्था लागू की है और ईंधन की कीमतें बढ़ाकर किसानों पर बोझ डाला है। खेल जगत में आईपीएल का एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। लीग स्टेज में हैदराबाद तीसरे और राजस्थान चौथे स्थान पर रहे। अंत में, आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि है, जिनका 1964 में निधन हुआ था। ये सभी घटनाएं आज के दिन को विविध और महत्वपूर्ण बनाती हैं.

आज 27 मई 2026, बुधवार को देश-दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। इस दिन की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सिक्किम दौरे के दूसरे दिन से होती है। वह नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवर्तमान प्रधानों को छह माह तक प्रशासक बनाए जाने को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेंगे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में त्विषा शर्मा दहेज हत्या मामले में सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार ने पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहीं और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी ओर, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें चार विभागों की समीक्षा हो सकती है। उत्तराखंड के तीन नगर निकायों में 27 से 29 मई तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, जिसमें 30 मई को जांच, 31 मई को नाम वापसी, 1 जून को चुनाव चिह्न आवंटन, 9 जून को मतदान और 11 जून को मतगणना होगी। बेंगलुरु में जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड भारत के पहले और सबसे बड़े राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें शहरी जल प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर चर्चा होगी। इस्पात मंत्रालय भी बुधवार को वर्चुअल माध्यम से इस्पात आयात से जुड़े मुद्दों पर एक ओपन हाउस का आयोजन करेगा, जहां कंपनियां अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगी। इसके साथ ही, संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने किसानों और कृषि श्रमिकों से केंद्र सरकार के हालिया न्यूनतम समर्थन मूल्य आदेश और सीएसीपी की रिपोर्ट की प्रतियां जलाने का आह्वान किया है। आरोप है कि सरकार ने धोखाधड़ीपूर्ण एमएसपी व्यवस्था लागू की है और ईंधन की कीमतें बढ़ाकर किसानों पर बोझ डाला है। खेल जगत में आईपीएल का एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। लीग स्टेज में हैदराबाद तीसरे और राजस्थान चौथे स्थान पर रहे। अंत में, आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि है, जिनका 1964 में निधन हुआ था। ये सभी घटनाएं आज के दिन को विविध और महत्वपूर्ण बनाती हैं





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