आज का राशिफल 3 मई 2026: भावनात्मक बदलाव और ग्रहों की प्रभावशाली चाल

3 मई 2026 का राशिफल बताता है कि आज ग्रहों की चाल आपके भीतर भावनात्मक बदलाव लाने वाली है। चंद्रदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश मन को रहस्यमयी और संवेदनशील बनाएगा। मेष राशि में सूर्यदेव और बुधदेव की उपस्थिति बुद्धि को प्रखर रखेगी, जबकि मीन राशि में मंगलदेव और शनिदेव की युति अनुशासन और गहरे चिंतन की मांग करेगी। वृषभ राशि के शुक्रदेव सुख-साधनों में वृद्धि करेंगे और मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव ज्ञान और सही दिशा दिखाएंगे। सिंह राशि में केतु और कुंभ राशि में राहु का प्रभाव असलियत का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा।

आज का राशिफल 3 मई 2026: आज ग्रहों की चाल आपके भीतर एक बड़ा भावनात्मक बदलाव लाने की ओर इशारा कर रही है। चंद्रदेव का वृश्चिक राशि में होना मन को थोड़ा रहस्यमयी और संवेदनशील बनाएगा। मेष राशि में सूर्यदेव और बुधदेव की उपस्थिति आपकी बुद्धि को प्रखर रखेगी, जिससे आप मुश्किल समय में भी सही निर्णय ले पाएंगे। मीन राशि में मंगलदेव और शनिदेव की युति आपसे अनुशासन और गहरे चिंतन की मांग कर रही है। वृषभ राशि के शुक्रदेव आपके सुख-साधनों और आकर्षण में वृद्धि करेंगे, जबकि मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव आपको ज्ञान और सही दिशा दिखाएंगे। सिंह राशि में केतु और कुंभ राशि में राहु का प्रभाव आपको दिखावे से दूर रहकर असलियत का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मेष राशि: फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके आठवें भाव में नीच के हैं, जिससे मन में थोड़ी उथल-पुथल मच सकती है। आप आज दूसरों से थोड़ा कटा हुआ या रहस्यमयी महसूस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके लग्न स्वामी मंगलदेव मीन राशि में रहकर आपको खुद को समझने में मदद कर रहे हैं। सूर्यदेव और बुधदेव आपके पहले भाव में बैठकर आपको बातचीत की ताकत दे रहे हैं। दूसरे भाव के शुक्रदेव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। आज किसी भी बात पर तुरंत रिएक्शन देने के बजाय शांत रहना आपके लिए बेहतर होगा। पुराने विवादों को सुलझाने और अपनी हीलिंग के लिए यह समय बहुत शक्तिशाली है। करियर में शॉर्टकट न लें और टीम में बातचीत के दौरान सावधानी बरतें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि: रिश्तों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं चंद्रदेव आज आपके सातवें भाव में नीच के होकर रिश्तों पर सीधा असर डालेंगे। पार्टनर के साथ छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए ईगो को बीच में न आने दें। आपके लग्न स्वामी शुक्रदेव आपकी ही राशि में बैठे हैं, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिरता देंगे। दूसरे भाव के बृहस्पतिदेव आपकी इनकम और आर्थिक फैसलों में पूरा सहयोग दे रहे हैं। हालांकि, बारहवें भाव के सूर्यदेव खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें। करियर के मामले में मंगल और शनि आपको लंबी अवधि का लाभ दिला सकते हैं, बशर्ते आप धैर्य रखें। रिश्तों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आज टाल देना ही समझदारी होगी। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6 उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और 'ॐ शुक्राय नमः' का जाप करें। मिथुन राशि: काम का दबाव बढ़ेगा, धैर्य के साथ मैनेज करें चंद्रदेव आज आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे डेली रूटीन और काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आपके लग्न स्वामी बुधदेव ग्यारहवें भाव में रहकर आपको लाभ और नेटवर्किंग में मदद कर रहे हैं। पहले भाव के बृहस्पतिदेव आपकी बुद्धि को स्पष्ट रखेंगे, जिससे आप कठिन फैसलों को आसानी से ले पाएंगे। करियर में मंगल और शनि की वजह से जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। ऑफिस में किसी भी तरह के झगड़े से बचें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। रिश्तों में आज आप अपनी बातें खुलकर नहीं कह पाएंगे, जिससे पार्टनर के साथ थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। आर्थिक रूप से दिन सामान्य है, बस जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 उपाय: 'ॐ बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद को हरी सब्जी दान करें। कर्क राशि: प्यार में अपनी संवेदनशीलता पर काबू रखें चंद्रदेव आपके पांचवें भाव में नीच के हैं, जिससे लव लाइफ और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आप आज बहुत ज्यादा इमोशनल महसूस करेंगे, इसलिए मूड स्विंग्स से सावधान रहें। आपके राशि स्वामी चंद्रमा के कमजोर होने से मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लेना जरूरी है। दसवें भाव के सूर्य और बुध करियर में आपकी पहचान बनाएंगे और आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। ग्यारहवें भाव के शुक्रदेव दोस्तों के जरिए लाभ के अवसर पैदा कर रहे हैं। आर्थिक रूप से सट्टेबाजी या रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। पार्टनर से उम्मीदें ज्यादा न रखें और बातचीत को बहुत ही सहज बनाए रखें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2 उपाय: शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और 'ॐ चंद्राय नमः' का जाप करें। सिंह राशि: घर में भावनात्मक अस्थिरता महसूस हो सकती है चंद्रदेव आज आपके चौथे भाव में नीच के हैं, जिससे घर की शांति थोड़ी भंग हो सकती है। आपके लग्न स्वामी सूर्यदेव नौवें भाव में बहुत मजबूत हैं, जो आपको भाग्य और बड़ों का पूरा साथ दिलाएंगे। ग्यारहवें भाव के बृहस्पतिदेव आय के नए स्रोत खोल रहे हैं और आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। करियर के मामले में दसवें भाव के शुक्रदेव आपकी प्रोफेशनल इमेज को और बेहतर बनाएंगे। हालांकि, आठवें भाव के मंगल और शनि अचानक कोई तनाव या अनचाहा खर्चा ला सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ बहस में न पड़ें और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। सेहत के मामले में सीने में बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए शांत रहें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1 उपाय: सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें। कन्या राशि: बातचीत में संवेदनशीलता बढ़ेगी चंद्रदेव आज आपके तीसरे भाव में नीच के हैं, जिससे संवाद और साहस में थोड़ी कमी आ सकती है। आपके लग्न स्वामी बुधदेव आठवें भाव में हैं, जो गहरी सोच और कुछ छिपी हुई चिंताओं को जन्म दे रहे हैं। दसवें भाव के बृहस्पतिदेव करियर में आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आपको पहचान मिलेगी। नौवें भाव के शुक्रदेव भाग्य का सहारा देंगे, जिससे अटके हुए काम बन सकते हैं। सातवें भाव के मंगल और शनि पार्टनर के साथ रिश्तों में खिंचाव पैदा कर सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, पर अचानक होने वाले खर्चों पर नजर रखें। आज किसी भी नई योजना को लागू करने के बजाय केवल उस पर गहराई से रिसर्च करना बेहतर होगा.

आज का राशिफल 3 मई 2026: आज ग्रहों की चाल आपके भीतर एक बड़ा भावनात्मक बदलाव लाने की ओर इशारा कर रही है। चंद्रदेव का वृश्चिक राशि में होना मन को थोड़ा रहस्यमयी और संवेदनशील बनाएगा। मेष राशि में सूर्यदेव और बुधदेव की उपस्थिति आपकी बुद्धि को प्रखर रखेगी, जिससे आप मुश्किल समय में भी सही निर्णय ले पाएंगे। मीन राशि में मंगलदेव और शनिदेव की युति आपसे अनुशासन और गहरे चिंतन की मांग कर रही है। वृषभ राशि के शुक्रदेव आपके सुख-साधनों और आकर्षण में वृद्धि करेंगे, जबकि मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव आपको ज्ञान और सही दिशा दिखाएंगे। सिंह राशि में केतु और कुंभ राशि में राहु का प्रभाव आपको दिखावे से दूर रहकर असलियत का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मेष राशि: फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत चंद्रदेव आज वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके आठवें भाव में नीच के हैं, जिससे मन में थोड़ी उथल-पुथल मच सकती है। आप आज दूसरों से थोड़ा कटा हुआ या रहस्यमयी महसूस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके लग्न स्वामी मंगलदेव मीन राशि में रहकर आपको खुद को समझने में मदद कर रहे हैं। सूर्यदेव और बुधदेव आपके पहले भाव में बैठकर आपको बातचीत की ताकत दे रहे हैं। दूसरे भाव के शुक्रदेव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। आज किसी भी बात पर तुरंत रिएक्शन देने के बजाय शांत रहना आपके लिए बेहतर होगा। पुराने विवादों को सुलझाने और अपनी हीलिंग के लिए यह समय बहुत शक्तिशाली है। करियर में शॉर्टकट न लें और टीम में बातचीत के दौरान सावधानी बरतें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि: रिश्तों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं चंद्रदेव आज आपके सातवें भाव में नीच के होकर रिश्तों पर सीधा असर डालेंगे। पार्टनर के साथ छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए ईगो को बीच में न आने दें। आपके लग्न स्वामी शुक्रदेव आपकी ही राशि में बैठे हैं, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिरता देंगे। दूसरे भाव के बृहस्पतिदेव आपकी इनकम और आर्थिक फैसलों में पूरा सहयोग दे रहे हैं। हालांकि, बारहवें भाव के सूर्यदेव खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें। करियर के मामले में मंगल और शनि आपको लंबी अवधि का लाभ दिला सकते हैं, बशर्ते आप धैर्य रखें। रिश्तों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आज टाल देना ही समझदारी होगी। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6 उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और 'ॐ शुक्राय नमः' का जाप करें। मिथुन राशि: काम का दबाव बढ़ेगा, धैर्य के साथ मैनेज करें चंद्रदेव आज आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे डेली रूटीन और काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आपके लग्न स्वामी बुधदेव ग्यारहवें भाव में रहकर आपको लाभ और नेटवर्किंग में मदद कर रहे हैं। पहले भाव के बृहस्पतिदेव आपकी बुद्धि को स्पष्ट रखेंगे, जिससे आप कठिन फैसलों को आसानी से ले पाएंगे। करियर में मंगल और शनि की वजह से जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। ऑफिस में किसी भी तरह के झगड़े से बचें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। रिश्तों में आज आप अपनी बातें खुलकर नहीं कह पाएंगे, जिससे पार्टनर के साथ थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। आर्थिक रूप से दिन सामान्य है, बस जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 उपाय: 'ॐ बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें और जरूरतमंद को हरी सब्जी दान करें। कर्क राशि: प्यार में अपनी संवेदनशीलता पर काबू रखें चंद्रदेव आपके पांचवें भाव में नीच के हैं, जिससे लव लाइफ और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आप आज बहुत ज्यादा इमोशनल महसूस करेंगे, इसलिए मूड स्विंग्स से सावधान रहें। आपके राशि स्वामी चंद्रमा के कमजोर होने से मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लेना जरूरी है। दसवें भाव के सूर्य और बुध करियर में आपकी पहचान बनाएंगे और आपको सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। ग्यारहवें भाव के शुक्रदेव दोस्तों के जरिए लाभ के अवसर पैदा कर रहे हैं। आर्थिक रूप से सट्टेबाजी या रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। पार्टनर से उम्मीदें ज्यादा न रखें और बातचीत को बहुत ही सहज बनाए रखें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2 उपाय: शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और 'ॐ चंद्राय नमः' का जाप करें। सिंह राशि: घर में भावनात्मक अस्थिरता महसूस हो सकती है चंद्रदेव आज आपके चौथे भाव में नीच के हैं, जिससे घर की शांति थोड़ी भंग हो सकती है। आपके लग्न स्वामी सूर्यदेव नौवें भाव में बहुत मजबूत हैं, जो आपको भाग्य और बड़ों का पूरा साथ दिलाएंगे। ग्यारहवें भाव के बृहस्पतिदेव आय के नए स्रोत खोल रहे हैं और आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। करियर के मामले में दसवें भाव के शुक्रदेव आपकी प्रोफेशनल इमेज को और बेहतर बनाएंगे। हालांकि, आठवें भाव के मंगल और शनि अचानक कोई तनाव या अनचाहा खर्चा ला सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ बहस में न पड़ें और अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। सेहत के मामले में सीने में बेचैनी महसूस हो सकती है, इसलिए शांत रहें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1 उपाय: सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें। कन्या राशि: बातचीत में संवेदनशीलता बढ़ेगी चंद्रदेव आज आपके तीसरे भाव में नीच के हैं, जिससे संवाद और साहस में थोड़ी कमी आ सकती है। आपके लग्न स्वामी बुधदेव आठवें भाव में हैं, जो गहरी सोच और कुछ छिपी हुई चिंताओं को जन्म दे रहे हैं। दसवें भाव के बृहस्पतिदेव करियर में आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आपको पहचान मिलेगी। नौवें भाव के शुक्रदेव भाग्य का सहारा देंगे, जिससे अटके हुए काम बन सकते हैं। सातवें भाव के मंगल और शनि पार्टनर के साथ रिश्तों में खिंचाव पैदा कर सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। आर्थिक रूप से दिन स्थिर है, पर अचानक होने वाले खर्चों पर नजर रखें। आज किसी भी नई योजना को लागू करने के बजाय केवल उस पर गहराई से रिसर्च करना बेहतर होगा





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राशिफल ज्योतिष ग्रहों की चाल भावनात्मक बदलाव चंद्रदेव

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL का गणित- बेंगलुरु तीसरी हार के बावजूद नंबर-2 पर: गुजरात पांचवें स्थान पर बरकरार; राजस्थान के पास नंबर-2...Indian Premier League (IPL) 2026 Playoff Qualification Scenario Update; Follow IPL 2026, MI, RCB, CSK, KKR, SRH, RR, DC, GT, PBKS Points Table Standing Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL का गणित- बेंगलुरु तीसरी हार के बावजूद नंबर-2 पर: गुजरात पांचवें स्थान पर बरकरार; राजस्थान के पास नंबर-2...Indian Premier League (IPL) 2026 Playoff Qualification Scenario Update; Follow IPL 2026, MI, RCB, CSK, KKR, SRH, RR, DC, GT, PBKS Points Table Standing Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »

RR vs DC Head to Head: राजस्थान और दिल्ली का हेड टू हेड रिकॉर्डआईपीएल 2026, RR vs DC Today Match Live Score: आईपीएल 2026 का 43वां मैच राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है।

Read more »

IPL का गणित- दिल्ली चौथी जीत से नंबर-6 पर आई: राजस्थान चौथे स्थान पर कायम, चेन्नई-मुंबई प्लेऑफ रेस में बने ...Indian Premier League (IPL) 2026 Playoff Qualification Scenario Update; Follow IPL 2026, MI, RCB, CSK, KKR, SRH, RR, DC, GT, PBKS Points Table Standing Latest News, Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »

Women's T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का एलान, पहले मैच में पाकिस्‍तान से होगी टक्‍कर12 जून 2026 से शुरू होने वाले विमंस टी20 विश्‍व कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने शनिवार को भारतीय महिला टीम का एलान किया।

Read more »

CSK vs MI Live: सीजन में दूसरी बार भिड़ रहे हैं चेन्नई-मुंबईआईपीएल 2026, CSK vs MI Today Match Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2026 का 44वां मैच चेन्नई में खेला जा रहा है।

Read more »