आज का राशिफल 16 जून 2026: मिथुन में सूर्य-चंद्र-बुध की दुर्लभ युति, राशि-वार विशेष फैसले

16 जून 2026 का भविष्यफल: सूर्य, चंद्र और बुध मिथुन में, बृहस्पति कर्क में उच्च के होकर शुक्र के साथ युति। आर्द्रा नक्षत्र चंद्र के साथ भावनात्मक सफाई लाएगा। प्रत्येक राशि के लिए विस्तृत भविष्यफल पढ़ें।

आज का राशिफल 16 जून 2026 : सूर्यदेव, चंद्रदेव और बुधदेव मिथुन राशि में एक साथ आए हैं, यह दुर्लभ संयोग है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर शुक्रदेव के साथ युति बना रहे हैं। अमावस्या के बाद का यह दिन नई शुरुआत का संकेत देता है। आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत चंद्रदेव का विराजमान भावनाओं को गहराई से प्रभावित करेगा, जिससे आज भावनात्मक सफाई का महत्व रहेगा। मेष राशि वालों के लिए तीसरे घर में ग्रहों का समूह बातचीत और संवाद को प्रबल बनाएगा, लेकिन चंद्रदेव के कारण भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। वृष राशि के लिए दूसरे घर में ग्रह समूह वित्तीय मामलों में स्पष्टता लाएगा, हालांकि धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि के लिए यह साल का सबसे खास दिन है क्योंकि तीनों ग्रह अपनी राशि पर हैं, इसलिए सोच, बोलने और महसूस करने की ताकत शिखर पर है, पर आर्द्रा नक्षत्र पुरानी भावनाओं को सफाई का avसर देगा। कर्क राशि के लिए बारहवें घर में ग्रहों का समूह एकांत और आत्म-मनन का समय बनाएगा, बाहरी दुनिया से दूर रहकर अंदर की ओर ध्यान दें। सिंह राशि के लिए ग्यारहवें घर में ग्रह समूह नेटवर्किंग और लाभ के नए रास्ते खोलेगा, संपर्क बनाएं। कन्या राशि के लिए करियर के क्षेत्र में तीनों ग्रह पक्ष में खड़े हैं, यह बौद्धिक और संवादात्मक सफलता का समय है। पisu सभी राशियों के लिए नए शुरुआत का योग बना है, पर भावनाओं के प्रबल होने पर सावधानी बरतें.

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