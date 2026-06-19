आज का राशिफल 20 जून 2026 : मिथुन और कर्क राशि के लिए शुभ ग्रह योग, ब्रेकिंग हाउस राशिफल

आज 20 जून 2026 के राशिफल में चंद्रमा सिंह राशि में मघा नक्षत्र में है और केतु के साथ युति बना रहा है। राहु की पूर्ण दृष्टि है और सूर्य से चंद्रमा तीसरे भाव में वरिष्ठ योग बना रहा है। मंगल वृषभ राशि में और पुष्यामृत योग कर्क राशि में है जो मिथुन और कर्क जातकों को अच्छा लाभ देगा। विभिन्न राशियों के लिए विस्तृत जनरेटर पैटर्न और सलाह दी गई है।

आज का राशिफल 20 जून 2026 के लिए अastrological परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जानकारी। आज दिनशंकर 20 जून 2026 शनिवार है। चंद्रमा सिंह राशि में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और केतु के साथ युति बना रहे हैं। चंद्रमा पर राहु की पूर्ण दृष्टि है, जबकि सूर्य से चंद्रमा तीसरे भाव में हैं, जिससे वरिष्ठ योग बना रहा है। यह योग राहु और केतु के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायक है। साथ ही, मंगल का गोचर वृषभ राशि में है र गुरु कर्क राशि में पुष्यामृत योग बना रहे हैं, जिससे मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष लाभ का संकेत है। इस प्रकार आज का समय विभिन्न राशियों के लिए पार्श्व और अस्तrological योगों से सुविधाजनक है। Mesa (मेष) राशि वालों के लिए सुबह मंगलदेव अपनी राशि के आखिरी पड़ाव पर हैं, जिससे ऊर्जा चरम पर है। सुबह के समय महत्वपूर्ण और निर्णायक कार्य करने उपयुक्त हैं। घर के मामलों में बृहस्पति और शुक्रदेव का सहयोग है, जो घर से जुड़ी खरीदारी या नई शुरुआत के लिए शुभ है। रचनात्मक कार्यों में पूर्वजों की याद और उनसे जुड़े गहरे प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। शाम के बाद मंगल के राशि परिवर्तन से मन में बेचैनी आ सकती है, इसलिए बड़े निर्णय टालें और शांति स्वीकार करें। Vrishabha (वृषभ) राशि वालों के लिए आज बातचीत के मोड़ पर खास महत्व है। लग्नेश शुक्रदेव और बृहस्पति तीसरे घर में पुष्य नक्षत्र में हैं, जिससे आपकी बात में मिठास और समझदारी होंगी, जो दूसरों को खींचेगी। पुरानी गलतफहमियों दूर करना, कोई सफलता अटकी हुई देल समझाना आज सुबह में करना चाहिए। घर में पूर्वजों को याद करना और पुरानी बातों को याद करना उपयुक्त है। शाम के बाद मंगल के राशि संचालन के कारण बड़े निर्णय टाल दें। Gemini (मिथुन) राशि वालों के लिए आज आर्थिक मामलों में उत्साह जारी है। बृहस्पति और शुक्रदेव दूसरे घर में पुष्य नक्षत्र में हैं, जो पैसों, खरीदारी और निवेश के लिए शुभ है। बुधदेव और सूर्यदेव लग्न पर हैं, जिससे बुद्धि और पहचान तीखी रहेगी। शाम के बाद मंगल के राशि संचालन से हल्की उथल-पुथल हो सकती है, इसलिए बड़े निवेश न करें और आवश्यक कार्य सुबह पहले ही निपटाएं। Cancer (कर्क) राशि वालों के लिए आज व्यक्तित्व और करियर दोनों हेतु अद्भुत दिन है। लग्नेश बृहस्पति और शुक्रदेव पुष्य नक्षत्र में हैं, जिससे आप जहाँ भी जाएंगे असाधारण छाप छोड़ेंगे। मंगलदेव करियर के भाव में अपनी सबसे तीखी स्थिति में हैं, इसलिए सुबह कोई भी बड़ा करियर निर्णय लेना उचित है। पितरों को याद करके उनके नाम पर दान करने से मन की शांति बढ़ेगी। शाम के बाद मंगल के परिवर्तन से बड़े फैसले न लें। Leo (सिंह) राशि वालों के लिए आज आत्मिकता और आध्यात्मिकता प्रमुख है। चंद्रदेव सिंह लग्न पर मघा नक्षत्र में केतु के साथ हैं। मघा नक्षत्र पितरों से जुड़ा हुआ है और केतु आत्मिक विरक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पितरों को याद करना और उनके नाम पर कार्य करना फलदायी होगा। बृहस्पति और शुक्रदेव एकांत के भाव में हैं, जिससे एकांत में बैठकर प्रार्थना या ध्यान शांति देगा। सूर्यदेव और बुधदेव लाभ के भाव में हैं और मंगलदेव भाग्य में सहयोग दिलाएंगे। शाम के बाद एकांत रहें। Virgo (कन्या) राशि वालों के लिए आज करियर और लाभ दोनों में उज्जवल संकेत है। बुधदेव और सूर्यदेव दसवें घर (करियर) में हैं, जिससे बौद्धिक प्रभाव बढ़ेगा। बृहस्पति और शुक्रदेव ग्यारहवें घर (लाभ) में पुष्य योग बना रहे हैं, जिससे आर्थिक लाभ संभव है। पुराने पैसे अटकी स्थिति या नए मौके का सामना करना तो सुबह में ह屯ा जाए। साझेदारियों में शनिदेव की स्थिरता है, पर शाम के बाद मंगल के परिवर्तन से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, इसलिए शांत बने रहें। Libra (तुला) राशि वालों के लिए आज करियर में मेहनत का फल मिलेगा। यहाँ के लिए विस्तृत जनरेटर निर्देशों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, परOverall, आज का दिन अastrological संयोगों से भरा हुआ है। मिथुन और कर्क राशि के जातकों को विशेष रूप से पुष्यामृत योग से लाभ होगा। आप उपरोक्त सुझावों के आधार पर अपने दिन की योजना बना सकते हैं.

आज का राशिफल 20 जून 2026 के लिए अastrological परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जानकारी। आज दिनशंकर 20 जून 2026 शनिवार है। चंद्रमा सिंह राशि में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और केतु के साथ युति बना रहे हैं। चंद्रमा पर राहु की पूर्ण दृष्टि है, जबकि सूर्य से चंद्रमा तीसरे भाव में हैं, जिससे वरिष्ठ योग बना रहा है। यह योग राहु और केतु के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायक है। साथ ही, मंगल का गोचर वृषभ राशि में है र गुरु कर्क राशि में पुष्यामृत योग बना रहे हैं, जिससे मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष लाभ का संकेत है। इस प्रकार आज का समय विभिन्न राशियों के लिए पार्श्व और अस्तrological योगों से सुविधाजनक है। Mesa (मेष) राशि वालों के लिए सुबह मंगलदेव अपनी राशि के आखिरी पड़ाव पर हैं, जिससे ऊर्जा चरम पर है। सुबह के समय महत्वपूर्ण और निर्णायक कार्य करने उपयुक्त हैं। घर के मामलों में बृहस्पति और शुक्रदेव का सहयोग है, जो घर से जुड़ी खरीदारी या नई शुरुआत के लिए शुभ है। रचनात्मक कार्यों में पूर्वजों की याद और उनसे जुड़े गहरे प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। शाम के बाद मंगल के राशि परिवर्तन से मन में बेचैनी आ सकती है, इसलिए बड़े निर्णय टालें और शांति स्वीकार करें। Vrishabha (वृषभ) राशि वालों के लिए आज बातचीत के मोड़ पर खास महत्व है। लग्नेश शुक्रदेव और बृहस्पति तीसरे घर में पुष्य नक्षत्र में हैं, जिससे आपकी बात में मिठास और समझदारी होंगी, जो दूसरों को खींचेगी। पुरानी गलतफहमियों दूर करना, कोई सफलता अटकी हुई देल समझाना आज सुबह में करना चाहिए। घर में पूर्वजों को याद करना और पुरानी बातों को याद करना उपयुक्त है। शाम के बाद मंगल के राशि संचालन के कारण बड़े निर्णय टाल दें। Gemini (मिथुन) राशि वालों के लिए आज आर्थिक मामलों में उत्साह जारी है। बृहस्पति और शुक्रदेव दूसरे घर में पुष्य नक्षत्र में हैं, जो पैसों, खरीदारी और निवेश के लिए शुभ है। बुधदेव और सूर्यदेव लग्न पर हैं, जिससे बुद्धि और पहचान तीखी रहेगी। शाम के बाद मंगल के राशि संचालन से हल्की उथल-पुथल हो सकती है, इसलिए बड़े निवेश न करें और आवश्यक कार्य सुबह पहले ही निपटाएं। Cancer (कर्क) राशि वालों के लिए आज व्यक्तित्व और करियर दोनों हेतु अद्भुत दिन है। लग्नेश बृहस्पति और शुक्रदेव पुष्य नक्षत्र में हैं, जिससे आप जहाँ भी जाएंगे असाधारण छाप छोड़ेंगे। मंगलदेव करियर के भाव में अपनी सबसे तीखी स्थिति में हैं, इसलिए सुबह कोई भी बड़ा करियर निर्णय लेना उचित है। पितरों को याद करके उनके नाम पर दान करने से मन की शांति बढ़ेगी। शाम के बाद मंगल के परिवर्तन से बड़े फैसले न लें। Leo (सिंह) राशि वालों के लिए आज आत्मिकता और आध्यात्मिकता प्रमुख है। चंद्रदेव सिंह लग्न पर मघा नक्षत्र में केतु के साथ हैं। मघा नक्षत्र पितरों से जुड़ा हुआ है और केतु आत्मिक विरक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए पितरों को याद करना और उनके नाम पर कार्य करना फलदायी होगा। बृहस्पति और शुक्रदेव एकांत के भाव में हैं, जिससे एकांत में बैठकर प्रार्थना या ध्यान शांति देगा। सूर्यदेव और बुधदेव लाभ के भाव में हैं और मंगलदेव भाग्य में सहयोग दिलाएंगे। शाम के बाद एकांत रहें। Virgo (कन्या) राशि वालों के लिए आज करियर और लाभ दोनों में उज्जवल संकेत है। बुधदेव और सूर्यदेव दसवें घर (करियर) में हैं, जिससे बौद्धिक प्रभाव बढ़ेगा। बृहस्पति और शुक्रदेव ग्यारहवें घर (लाभ) में पुष्य योग बना रहे हैं, जिससे आर्थिक लाभ संभव है। पुराने पैसे अटकी स्थिति या नए मौके का सामना करना तो सुबह में ह屯ा जाए। साझेदारियों में शनिदेव की स्थिरता है, पर शाम के बाद मंगल के परिवर्तन से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, इसलिए शांत बने रहें। Libra (तुला) राशि वालों के लिए आज करियर में मेहनत का फल मिलेगा। यहाँ के लिए विस्तृत जनरेटर निर्देशों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, परOverall, आज का दिन अastrological संयोगों से भरा हुआ है। मिथुन और कर्क राशि के जातकों को विशेष रूप से पुष्यामृत योग से लाभ होगा। आप उपरोक्त सुझावों के आधार पर अपने दिन की योजना बना सकते हैं





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