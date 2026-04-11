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आज की ताज़ा खबरें: उत्तर भारत में बढ़ेगी गर्मी, अमेरिका-ईरान की वार्ता, किसान प्रदर्शन, और भी बहुत कुछ!

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आज की ताज़ा खबरें: उत्तर भारत में बढ़ेगी गर्मी, अमेरिका-ईरान की वार्ता, किसान प्रदर्शन, और भी बहुत कुछ!
मौसमगर्मीअमेरिका
📆11-04-2026 00:26:00
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आज 11 अप्रैल 2026 की ताज़ा खबरों में मौसम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, किसान प्रदर्शन और राजनीतिक गतिविधियों का अपडेट। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने की संभावना, अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता, हरियाणा और पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन, और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों का ब्योरा।

आज, 11 अप्रैल 2026, शनिवार का दिन है और उत्तर भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों में आंधी-बारिश की गतिविधियों ने तापमान को काफी हद तक कम कर दिया था, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। लेकिन अब यह राहत जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना है। विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया है, जिसके कारण दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मौसम साफ रहेगा। लोगों को अब फिर से तेज धूप और

गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दैनिक जीवन पर असर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए तापमान में वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसके लिए लोगों को तैयार रहने की सलाह दी गई है।\अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाले हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि शांति वार्ता के लिए आमने-सामने बैठेंगे। यह बैठक दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। दोनों देश लंबे समय से एक-दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं, ऐसे में यह वार्ता क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में मददगार साबित हो सकती है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है, जिनमें आपसी तनाव को कम करने और भविष्य के संबंधों को सुधारने के तरीके शामिल हो सकते हैं। इस बीच, आर्टेमिस II मिशन का चालक दल आज सैन डिएगो के तट पर उतरेगा, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।\राष्ट्रीय स्तर पर, हरियाणा और पंजाब में आज किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने गेहूं खरीद की नई नीतियों, कर्ज माफी और 2021 के किसान आंदोलन से संबंधित मुकदमों के विरोध में धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया है। किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनावी रैलियां होने वाली हैं। इस दौरान, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान को भारत लाया जा रहा है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता है। यह घटनाक्रम देश में अपराध नियंत्रण के प्रयासों को और मजबूत करेगा। न्यूज़ नेशन के साथ बने रहें ताज़ा खबरों के लिए। हमें फॉलो कीजिए हमारे X हैंडल @NewsNationTV, इंस्टाग्राम- @newsnationtv, फेसबुक- @NewsNationChannel और यूट्यूब- @NewsNationTV पर

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