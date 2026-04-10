आज का पंचांग: 11 अप्रैल 2026, जानिए शुभ-अशुभ मुहूर्त और ग्रहों की स्थिति

11 अप्रैल 2026 के पंचांग में जानिए तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का विवरण। शुभ मुहूर्त, अशुभ समय और ग्रहों की स्थिति की जानकारी के साथ, दिन की योजना बनाएं।

आज का पंचांग 11 अप्रैल 2026 : सनातन धर्म में पंचांग का महत्व बहुत अधिक है। पंचांग , जो पांच अंगों से मिलकर बनता है, हमें हर दिन की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसमें तिथि , वार, नक्षत्र , योग और करण शामिल हैं। इसके साथ ही, पंचांग हमें सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाल , चंद्रमा के गोचर, और दिशा शूल के बारे में भी जानकारी देता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पंचांग पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती

है। पंचांग पढ़ने से आयु में वृद्धि होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग नियमित रूप से पंचांग का अध्ययन करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए, शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को सुबह उठकर सबसे पहले पंचांग पढ़ना चाहिए। यह दिन की शुरुआत के लिए एक शुभ संकेत माना जाता है और सकारात्मकता लाता है।\11 अप्रैल 2026, शनिवार का पंचांग इस प्रकार है: इस दिन वैशाख कृष्ण नवमी तिथि रात 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा दोपहर 01 बजकर 39 मिनट तक रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र का आरंभ होगा। योग सिद्धि और साध्य योग रहेंगे। करण तैतिल, गर और वणिज रहेंगे। दिशा शूल पूर्व दिशा में रहेगा। इस दिशा शूल से बचाव के लिए तिल या चना खाकर यात्रा करना शुभ रहेगा। चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 होगा। सूर्योदय सुबह 6 बजकर 03 मिनट पर हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम 06 बजकर 37 मिनट पर होगा। चंद्रोदय 11 अप्रैल को सुबह 01:58 मिनट पर होगा और चंद्रमा का अस्त दोपहर 12:56 मिनट पर होगा। शुभ समय की बात करें तो, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:36 मिनट से 05:24 मिनट तक रहेगा। अमृत काल सुबह 06:38 मिनट से सुबह 08:32 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 मिनट से दोपहर 12:52 मिनट तक रहेगा।\आज के अशुभ समय की जानकारी: राहुकाल सुबह 09 बजे से सुबह 10 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। यम गण्डक दोपहर 02:01 बजे से दोपहर 03:35 बजे तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 06:13 बजे से सुबह 07:47 बजे तक रहेगा। दुर्मुहूर्त सुबह 07:53 मिनट से सुबह 08:43 मिनट तक रहेगा। पंचांग में दी गई जानकारी हमें दिन की योजना बनाने और शुभ कार्यों को करने में मदद करती है। यह हमें अशुभ समय से बचने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। पंचांग के अनुसार कार्यों को करने से जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। यह एक प्राचीन और महत्वपूर्ण परंपरा है जो आज भी प्रासंगिक है। इस पंचांग के अनुसार, आप अपने दिन की योजना बना सकते हैं और शुभ कार्यों को कर सकते हैं। यह जानकारी आपको एक सफल और मंगलमय दिन बिताने में मदद करेगी। Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. न्यज नेशन इसकी पुष्टि नहीं करता है





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