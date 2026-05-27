आज का राशिफल 27 मई 2026: पद्मिनी एकादशी पर सिंह, तुला और वृश्चिक को बड़ा लाभ, हस्त नक्षत्र में कैसा रहेगा आपका दिन?

27 मई 2026, बुधवार को पद्मिनी एकादशी और हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग है। जानें 12 राशियों का दैनिक राशिफल, शुभ अंक, रंग और उपाय। सिंह, तुला और वृश्चिक राशि वालों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं।

27 मई 2026, बुधवार का दिन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज का दिन माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला होगा। आज के दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है। अधिकमास के चलते आज पद्मिनी एकादशी मनाई जा रही है, जो सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। वहीं, आज पंचांग के मुताबिक, हस्त नक्षत्र सक्रिय रहेगा। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी शर्मा के अनुसार, आज ग्रहों की स्थिति से व्यातीपात योग, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग का संयोग बन रहा है। आज विष्टि और बव करण है। साथ ही आज राहुकाल का समय दोपहर 12:18 से 2:01 तक रहने वाला है। पद्मिनी एकादशी के दिन का महामंत्र हैं- ऊं घृणि सूर्याय नमः। मेष राशि के लिए पद्मिनी एकादशी का दिन इच्छाओं के पूर्ण होने वाला है। आज आपको चतुर्दिक लाभ होगा। धन के क्षेत्र में वृद्धि का योग बन रहा है। सावधानी- एकाग्र होकर कार्य क्षेत्र में लगें। वृषभ राशि के लिए बुधवार का दिन प्रयासरत कार्यों में सफलता दिलाएगा। लेखन कार्य से धन लाभ होगा और परिश्रम से अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। आज इनके लिए आध्यात्मिक विकास का योग बन रहा है। इसके साथ यात्रा, तीर्थाटन से लाभ प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों को आज रुका हुआ धन प्राप्त होगा। प्रयासरत कार्यों में सफलता मिलेगी। आज इन जातकों के परिवार में नया मेहमान आ सकता है। चतुर्दिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि के लोगों को आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगानी चाहिए। इन लोगों के लिए आज बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए अच्छा समय चल रहा है। आपके खिलाफ षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। भवन और वाहन खरीदने का भी योग है। सिंह राशि के जातकों को आज भूमि, भवन और वाहन खरीदने का सुख मिलेगा। आज संतान का सुख प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले लोगों को आज नए व्यापार, नए व्यवसाय से लाभ मिलेगा। परिवार में शुभ कार्य होने का योग है। विदेश से लाभ मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। कन्या राशि के जातकों को आज लेखन, साहित्य के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। आज इन्हें सम्मान प्राप्त होने का योग है। इन लोगों के लिए जमीन खरीदने का उत्तम समय है। आज इन्हें संतान सुख मिल सकता है और विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम समय है। तुला राशि के जातकों को पद्मिनी एकादशी तिथि पर मान सम्मान में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आज इन्हें रोजगार से लाभ मिलेगा और व्यापारियों को आयात-निर्यात का प्रोजेक्ट मिल सकता है। तुला राशि के जातक आज नया घर, जमीन और वाहन खरीद सकते हैं। परिवार में शुभ कार्य से खुशी आएगी। नई नौकरी मिल सकती है और नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज चारों तरफ से धन लाभ हो सकता है। इन लोगों के परिवार में आज किसी शुभ कार्य होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहन का सुख प्राप्त होगा और आपके नए कार्य संपन्न होंगे। इस राशि के खिलाड़ियों के लिए आज उत्तम समय चल रहा है। विदेश यात्रा हो सकती है। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए थोड़ा प्रतिकूल है। आज इन्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। संपादकीय कार्य से लाभ मिलेगा और देश- विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज सरकारी नौकरी मिलने का योग बन रहा है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। मकर राशि के लोगों को आज गुस्से में कोई भी निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है। इन जातकों को एकादशी पर नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। आज आपके हाथों कोई शुभ कार्य होने का योग बन रहा है। जमीन और वाहन खरीदने का योग बन रहा है। आज आपके रोग और शत्रु भी परास्त होने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातक के परिवार में आज कोई शुभ कार्य होने का योग बन रहा है। नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। आज विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए सर्वोत्तम समय है। आज मेहनत करके धन इकट्ठा करने के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के जातक आज घर या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। इस काम के लिए आज का योग शुभ है। मीन राशि के साधकों को आज के दिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज आवेश में आकर कोई भी काम न करें। इन लोगों को मेहनत से आर्थिक लाभ होगा। सरकार से लाभ का योग बना हुआ है। मीन राशि के लोगों के लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। आपके लिए आज का समय उत्तम रहेगा। पद्मिनी एकादशी के शुभ संयोग में सिंह, तुला और वृश्चिक राशि वालों को विशेष लाभ होने की संभावना है। इन राशियों के जातक आज भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी, नए व्यापार और प्रमोशन जैसे लाभ उठा सकते हैं। सभी राशियों को अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार दिन की शुरुआत भगवान सूर्य के मंत्र से करनी चाहिए। आज का शुभ अंक 5 और शुभ रंग पीला है। उपाय के रूप में गुड़ और चने का दान करें





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Rashifal 27 May 2026 Padmini Ekadashi Hasta Nakshatra Daily Horoscope

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