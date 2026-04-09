आज का पंचांग: 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार - तिथि, नक्षत्र और शुभ-अशुभ समय

आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही, सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाल, चंद्र गोचर और दिशा शूल की स्थिति भी बताई गई है। शुभ और अशुभ समय की जानकारी भी यहां उपलब्ध है।

आज का पंचांग 10 अप्रैल 2026 : सनातन धर्म में पंचांग का महत्व बहुत खास माना जाता है। पंचांग के पाँच अंग होते हैं - तिथि , वार, नक्षत्र , योग और करण । इसके माध्यम से हर दिन की इन पाँचों महत्वपूर्ण घटकों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पंचांग हमें सूर्य ोदय और सूर्य ास्त के समय, राहुकाल , चंद्रमा के गोचर की स्थिति, दिशा शूल जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्रदान करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार, यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पंचांग पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा करने से उस दिन किए जाने

वाले कार्यों के शुभ फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पंचांग का पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आयु में वृद्धि होती है, और पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग पंचांग का पाठ करते या सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएँ भी पूरी होती हैं। इसलिए, शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को सुबह उठते ही सबसे पहले पंचांग अवश्य पढ़ना चाहिए।\अब हम 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार के पंचांग पर एक नजर डालते हैं। आज की तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग इस प्रकार हैं: तारीख - 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार। तिथि - वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात 11 बजकर 15 मिनट तक, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी। नक्षत्र - पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह 11 बजकर 27 मिनट तक, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा। योग - शिव योग और सिद्धि योग। करण - बालव, कौलव और तैतिल करण। दिशा शूल - पश्चिम दिशा। दिशा शूल के निवारण के लिए घी या दही खाकर घर से निकलें।\चंद्र गोचर की बात करें तो चंद्रमा शाम 06 बजकर 03 मिनट तक धनु राशि में रहेगा, इसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा। विक्रम संवत 2083 है, जो रौद्र शक संवत 1948 और पराभव चंद्रमास है। सूर्योदय आज सुबह 6 बजकर 04 मिनट पर हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम 06 बजकर 36 मिनट पर होगा। चंद्रोदय 10 अप्रैल को सुबह 01:14 मिनट पर होगा, और चंद्रमा 11 अप्रैल को दोपहर 12:56 मिनट पर अस्त होगा। शुभ समय की बात करें तो, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:37 मिनट से 05:25 मिनट तक रहेगा। अमृत काल सुबह 06:07 मिनट से सुबह 07:54 मिनट तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 मिनट से दोपहर 12:53 मिनट तक रहेगा। अशुभ समय में राहुकाल सुबह 10 बजकर 30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, यम गण्डक दोपहर 03:34 बजे से शाम 05:08 बजे तक रहेगा, और गुलिक काल सुबह 07:48 बजे से सुबह 09:21 बजे तक रहेगा। दुर्मुहूर्त सुबह 08:44 मिनट से सुबह 09:33 मिनट तक और दोपहर 12:53 दोपहर 01:42 बजे तक रहेगा। यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है। आपका दिन मंगलमय हो





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

पंचांग 10 अप्रैल 2026 शुक्रवार तिथि नक्षत्र योग करण राहुकाल शुभ समय अशुभ समय चंद्र गोचर सूर्य चंद्रमा

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kalashtami 2026: 9 या 10 अप्रैल, कब है वैशाख माह की कालाष्टमी, जानें पूजन का शुभ मुहूर्त?Kalashtami 2026: हिंदू धर्म में कालाष्टमी का पर्व बहुत महत्व रखता है. इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप, भगवान काल भैरव की विधि विधान से पूजा की जाती है. पंचांग के अनुसार यह पर्व हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं.

Read more »

IPL में आज DC vs GT: दिल्ली ने शुरुआती दोनों मैच जीते, गुजरात के कप्तान गिल की वापसी संभवDC vs GT; Delhi Capitals Vs Gujarat Titans Match IPL LIVE 2026 Score Update; Follow IPL 2026 Latest News, DC vs GT IPL LIVE, Arun Jaitley Stadium Updates On Dainik Bhaskar.

Read more »

DC vs GT Live Score: दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉसआईपीएल 2026, DC vs GT Today Match Live Score: आईपीएल 2026 का 14वां मुकाबला अपने दोनों मैच जीत चुके दिल्ली कैपिटल्स और दोनों मैच हारने वाली गुजरात टाइटंस के बीच है।

Read more »

किसी की शादी तो कोई पिता बना, 5 खिलाड़ी जो आईपीएल के लिए अभी तक भारत नहीं पहुंचेआईपीएल 2026 में हिस्सा लेने के लिए अभी तक कई विदेशी खिलाड़ी भारत नहीं पहुंचे हैं। लीग शुरू हुए 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं।

Read more »

CBSE ने 10वीं क्लास में पास होने के बदले नियम, अब सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगाकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10 के उत्तीर्ण मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा।

Read more »

केरल चुनाव 2026: एर्नाकुलम में 6 सीटों पर जीत हासिल करेगा NDA, ट्वेंटी20 पार्टी के प्रमुख साबू एम जैकब का दावाKerala Assembly Election 2026: ट्वेंटी20 के अध्यक्ष साबू एम.

Read more »