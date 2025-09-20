आज का अंक ज्योतिष: 21 सितंबर 2025 - जानें सभी मूलांकों का भविष्यफल

अंक ज्योतिष के अनुसार, 21 सितंबर 2025 का दिन सभी मूलांकों के लिए कैसा रहेगा? मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों की भविष्यवाणी।

आज का अंक ज्योतिष , 21 सितंबर 2025 : अंक ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख के अंकों के योग से उसके मूलांक का पता लगाती है। यह मूलांक 1 से 9 तक होता है और हर अंक का अपना स्वामी ग्रह होता है, जो उस व्यक्ति के भविष्य और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। आज 21 सितंबर, रविवार का दिन है, जिसका अंक 3 है क्योंकि 2+1=3 और 3 का स्वामी ग्रह गुरु है। रविवार का दिन सूर्य का दिन होता है, जिसका अंक 1 होता है। इस प्रकार, आज गुरु और सूर्य दोनों ग्रहों का प्रभाव सभी मूलांक ों पर देखने को

मिलेगा। आइए जानते हैं कि सभी 9 मूलांकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।\मूलांक 1 वाले जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में थोड़ा कमजोर रह सकता है। उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, नौकरी करने वालों के लिए नए अवसर मिलने की संभावना है, जिससे स्थिति में सुधार हो सकता है। उन्हें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा। मूलांक 2 वाले जातकों को किसी बात को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है। हालांकि, आर्थिक मामलों में अप्रत्याशित मदद मिल सकती है। निजी जीवन में रिश्तों में तनाव की संभावना है, इसलिए समझदारी से काम लेने की सलाह दी जाती है। मूलांक 3 वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। व्यापार में यात्राओं से लाभ हो सकता है और कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें वे आसानी से संभाल लेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, हालांकि मौसम का प्रभाव पड़ सकता है। परिवार में शांति बनी रहेगी। मूलांक 4 वालों को आज कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूरा समर्थन नहीं मिल सकता है, जिससे निराशा हो सकती है। किसी पर भी अधिक भरोसा करने से बचें और नए लोगों से मिलने से पहले सावधानी बरतें।\मूलांक 5 वालों को आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। खरीदारी करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन पैसों की कमी के कारण इसे टालना पड़ सकता है। परिवार में शांति रहेगी और जीवनसाथी के साथ समय बिताने से अच्छा महसूस होगा। मूलांक 6 वालों को आज कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में कार्यों को पूरा करने का दबाव रहेगा और दोस्तों के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है। आराम करने के कम मौके मिलेंगे और किसी के व्यवहार से निराशा हो सकती है। मूलांक 7 वालों के लिए आज का दिन सामान्य से थोड़ा कम अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लग सकता है। करियर के क्षेत्र में परिवार का दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर होगा। समय के साथ स्थिति बेहतर हो सकती है। मूलांक 8 वालों पर किसी बात या घटना का गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वे उलझन में रह सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करें और सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। मूलांक 9 वालों को कामकाज के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। प्रियजनों से दूर रहना पड़ सकता है। जीवनसाथी पर विश्वास बनाए रखें और नौकरी करने वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

अंक ज्योतिष राशिफल भविष्यवाणी मूलांक सितंबर 2025

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

இந்திய அணிக்கு தண்ணிக் காட்டிய ஓமன்... கடுப்பாகிய கம்பீர்; காலிம்India vs Oman: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் ஓமன் அணிக்கு எதிராக இந்தியா 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. இப்போட்டி குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்க்கலாம்.

और पढो »

टी20 एशिया कप 2025: भारत ने ओमान को हराया, अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहासभारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 एशिया कप 2025 के आखिरी लीग स्टेज मैच में ओमान को 21 रनों से हराया। अर्शदीप सिंह टी20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने।

और पढो »

मुंबईकरांना रविवारी लोकल प्रवास टाळा, कुठे आणि कसा असेल मेगाब्लॉक?रविवारी 21 सप्टेंबर 2025 रोजी रविवारी मेगाब्लॉक असणार आहे. याचा परिणाम सामान्यांवर किती आणि कसा होणार?

और पढो »

5 कारण क्यों सुपर-4 में टीम इंडिया को पाकिस्तान से सचेत रहने की जरूरत, पहले भी मिल चुका है जख्मAsia Cup 2025: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को सुपर-4 का मुकाबला खेला जाएगा। सुपर-4 में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला होगा।

और पढो »

आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, पढ़ें आज का अपना राशिफलAaj Ka Rashifal 21 September 2025: आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, इन जातकों पर सूरज देव होंगे मेहरबान, पढ़ें अपना राशिफल

और पढो »

आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, पढ़ें आज का अपना राशिफलAaj Ka Rashifal 21 September 2025: आज लगेगा सूर्य ग्रहण, ये 4 राशि वाले रहें सावधान, इन जातकों पर सूरज देव होंगे मेहरबान, पढ़ें अपना राशिफल

और पढो »