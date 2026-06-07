आज का राशिफल 8 जून 2026: शताभिषा नक्षत्र पर चंद्रमा का संचार, कन्या और मकर राशि वालों के लिए बेहतर प्रभाव

8 जून 2026 के लिए राशिफल में शताभिषा नक्षत्र पर चंद्रमा का ग्रहण बिंदुवादी, ज्योतिषीय एवं आध्यात्मिक एनर्जी को सक्रिय करता है। मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र ग्रह की स्थिति सभी राशियों पर विभिन्न प्रभाव डालती है। विशेष रूप से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों के लिए कार्यक्षमता, संचार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में सुधार की संभावना है।

आज का राशिफल 8 जून 2026 के लिए कहता है कि शताभिषा नक्षत्र पर चंद्रमा का संचार हो रहा है जो कि राहु का नक्षत्र है। इस कारण आज हीलिंग, रिसर्च और आध्यात्मिकता से जुड़ी एनर्जी प्रभुत झलक रही है। मंगलदेव भरणी नक्षत्र के तीसरे पद में हैं जिससे कार्यक्षमता और संचार दोनों में तेजी आई है। बृहस्पति उच्च राशि में स्थित हैं और गहरे होते जा रहे हैं। बुधदेव और शुक्रदेव मिथुन राशि में मजबूत स्थिति में हैं। यह planetary configuration सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। मेष राशि के लोकों के लिए आज का दिन सक्रियता भरा है। मंगलदेव अपनी राशि में हैं और आज नए संचार के रंग दिखा रहे हैं। लंबे समय से सोचे जा रहे कार्यों को आज हकीकत में बदलने का अवसर मिलेगा। तीसरे घर में बुधदेव और शुक्रदेव एक साथ हैं जिससे बातचीत में प्रभावशाली प्रवाह पैदा होगा। नेटवर्किंग के मामले में आज कमाल का दिन है, खासकर रिसर्च या स्वास्थ्य से जुड़े कार्य करने वालों से मिलना फायदेमंद साबित होगा। माँ या घर के बड़ों का सहयोग अपनेआप मिलेगा, लेकिन उनकी बात को हल्के में न लें। खर्चों पर नजर रखें क्योंकि जेब से पैसा निकलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी बाद में पछतावा पैदा कर सकती है। वृष राशि के लोगों के लिए आज आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। चंद्रदेव दसवें घर में शताभिषा नक्षत्र पर बैठे हैं जो रहस्य और गहरी खोज का नक्षत्र है। ऑफिस में रिसर्च, मेडिकल या डेटा एनालिसिस के कार्य से जुड़े लोगों के लिए यह दिन सोने पर सुहागा है। अन्य लोगों की सलाह है कि आज किसी काम को फौरी तौर पर निपटाएं, बल्कि गहराई से कार्य करें तो असर दिखेगा। घर और पैसों के मामले में लग्नेश शुक्रदेव और बुधदेव का साथ है जिससे परिवार में बातचीत का माहौल ठीक रहेगा और धन संबंधी उलझनें सुलझ सकती हैं। बृहस्पति की समझदारी संचार में काम आएगी। शरीर साथ न दे तो जबरदस्ती मत करें, थोड़ा आराम करें। धीरे-धीरे काम करने से कमाई होगी जरूर.

आज का राशिफल 8 जून 2026 के लिए कहता है कि शताभिषा नक्षत्र पर चंद्रमा का संचार हो रहा है जो कि राहु का नक्षत्र है। इस कारण आज हीलिंग, रिसर्च और आध्यात्मिकता से जुड़ी एनर्जी प्रभुत झलक रही है। मंगलदेव भरणी नक्षत्र के तीसरे पद में हैं जिससे कार्यक्षमता और संचार दोनों में तेजी आई है। बृहस्पति उच्च राशि में स्थित हैं और गहरे होते जा रहे हैं। बुधदेव और शुक्रदेव मिथुन राशि में मजबूत स्थिति में हैं। यह planetary configuration सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। मेष राशि के लोकों के लिए आज का दिन सक्रियता भरा है। मंगलदेव अपनी राशि में हैं और आज नए संचार के रंग दिखा रहे हैं। लंबे समय से सोचे जा रहे कार्यों को आज हकीकत में बदलने का अवसर मिलेगा। तीसरे घर में बुधदेव और शुक्रदेव एक साथ हैं जिससे बातचीत में प्रभावशाली प्रवाह पैदा होगा। नेटवर्किंग के मामले में आज कमाल का दिन है, खासकर रिसर्च या स्वास्थ्य से जुड़े कार्य करने वालों से मिलना फायदेमंद साबित होगा। माँ या घर के बड़ों का सहयोग अपनेआप मिलेगा, लेकिन उनकी बात को हल्के में न लें। खर्चों पर नजर रखें क्योंकि जेब से पैसा निकलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी बाद में पछतावा पैदा कर सकती है। वृष राशि के लोगों के लिए आज आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। चंद्रदेव दसवें घर में शताभिषा नक्षत्र पर बैठे हैं जो रहस्य और गहरी खोज का नक्षत्र है। ऑफिस में रिसर्च, मेडिकल या डेटा एनालिसिस के कार्य से जुड़े लोगों के लिए यह दिन सोने पर सुहागा है। अन्य लोगों की सलाह है कि आज किसी काम को फौरी तौर पर निपटाएं, बल्कि गहराई से कार्य करें तो असर दिखेगा। घर और पैसों के मामले में लग्नेश शुक्रदेव और बुधदेव का साथ है जिससे परिवार में बातचीत का माहौल ठीक रहेगा और धन संबंधी उलझनें सुलझ सकती हैं। बृहस्पति की समझदारी संचार में काम आएगी। शरीर साथ न दे तो जबरदस्ती मत करें, थोड़ा आराम करें। धीरे-धीरे काम करने से कमाई होगी जरूर





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

राशिफल 8 जून 2026 शताभिषा नक्षत्र चंद्रमा संचार राहु नक्षत्र मंगलदेव बृहस्पति उच्च राशि बुध शुक्र मिथुन मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्क राशि सिंह राशि कन्या राशि आज का भविष्यफल हीनलिक रिसर्च एनर्जी आध्यात्मिकता नेटवर्किंग आर्थिक मामले

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

French Open: 19 साल की मीरा एंड्रीवा ने जीता फ्रेंच ओपन का खिताब, इतिहास नहीं लिख पाईं माजा चवालिनस्काFrench Open 2026: मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। 19 साल की रूसी खिलाड़ी का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब भी है।

Read more »

FIFA World Cup: फीफा विश्व कप में गोल दागने वाले पांच सबसे युवा फुटबॉलर, पेले से लेकर रोसास तक का नाम है शामिलफीफा विश्व कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अगले कुछ दिनों में फुटबॉल का रोमांच दुनिया पर छा जाएगा। आइए जानते हैं

Read more »

NEET-UG 2026: नीट यूजी री-एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, जानें किस शहर में होगी आपकी परीक्षाNEET-UG 2026 Exam: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। अब उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी ऑनलाइन

Read more »

यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को नहीं होगी परेशानी, रोडवेज की अतिरिक्त बसों व स्पेशल ट्रेनों का संचालन - special trains and buses service for candidates appearing in three days up police constable recruitment examUP Police Constable Recruitment Exam 2026: आरक्षियों के 32,679 पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

Read more »

Tata की इलेक्ट्रिक कारों पर भारी छूट, Curvv.ev और Nexon.ev समेत इन गाड़ियों पर बचेंगे ₹3.35 लाख तकTata Electric Car June 2026 Discount: टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर इस महीने यानी कि जून 2026 में 3.

Read more »

'2026 में आधा हो जाएगा एयरलाइंस उद्योग का मुनाफा': IATA बोला- ईरान-US संघर्ष और ईंधन की बढ़ती कीमतें हैं वजह'2026 में आधा हो जाएगा एयरलाइंस उद्योग का मुनाफा': IATA बोला- ईरान-US संघर्ष और ईंधन की बढ़ती कीमतें हैं वजह Airline industry profits will halve by 2026

Read more »