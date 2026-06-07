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आज का राशिफल 8 जून 2026: शताभिषा नक्षत्र पर चंद्रमा का संचार, कन्या और मकर राशि वालों के लिए बेहतर प्रभाव

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आज का राशिफल 8 जून 2026: शताभिषा नक्षत्र पर चंद्रमा का संचार, कन्या और मकर राशि वालों के लिए बेहतर प्रभाव
राशिफल 8 जून 2026शताभिषा नक्षत्रचंद्रमा संचार
📆07-06-2026 22:44:00
📰NBT Hindi News
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8 जून 2026 के लिए राशिफल में शताभिषा नक्षत्र पर चंद्रमा का ग्रहण बिंदुवादी, ज्योतिषीय एवं आध्यात्मिक एनर्जी को सक्रिय करता है। मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र ग्रह की स्थिति सभी राशियों पर विभिन्न प्रभाव डालती है। विशेष रूप से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों के लिए कार्यक्षमता, संचार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में सुधार की संभावना है।

आज का राशिफल 8 जून 2026 के लिए कहता है कि शताभिषा नक्षत्र पर चंद्रमा का संचार हो रहा है जो कि राहु का नक्षत्र है। इस कारण आज हीलिंग, रिसर्च और आध्यात्मिकता से जुड़ी एनर्जी प्रभुत झलक रही है। मंगलदेव भरणी नक्षत्र के तीसरे पद में हैं जिससे कार्यक्षमता और संचार दोनों में तेजी आई है। बृहस्पति उच्च राशि में स्थित हैं और गहरे होते जा रहे हैं। बुधदेव और शुक्रदेव मिथुन राशि में मजबूत स्थिति में हैं। यह planetary configuration सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। मेष राशि के लोकों के लिए आज का दिन सक्रियता भरा है। मंगलदेव अपनी राशि में हैं और आज नए संचार के रंग दिखा रहे हैं। लंबे समय से सोचे जा रहे कार्यों को आज हकीकत में बदलने का अवसर मिलेगा। तीसरे घर में बुधदेव और शुक्रदेव एक साथ हैं जिससे बातचीत में प्रभावशाली प्रवाह पैदा होगा। नेटवर्किंग के मामले में आज कमाल का दिन है, खासकर रिसर्च या स्वास्थ्य से जुड़े कार्य करने वालों से मिलना फायदेमंद साबित होगा। माँ या घर के बड़ों का सहयोग अपनेआप मिलेगा, लेकिन उनकी बात को हल्के में न लें। खर्चों पर नजर रखें क्योंकि जेब से पैसा निकलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी बाद में पछतावा पैदा कर सकती है। वृष राशि के लोगों के लिए आज आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। चंद्रदेव दसवें घर में शताभिषा नक्षत्र पर बैठे हैं जो रहस्य और गहरी खोज का नक्षत्र है। ऑफिस में रिसर्च, मेडिकल या डेटा एनालिसिस के कार्य से जुड़े लोगों के लिए यह दिन सोने पर सुहागा है। अन्य लोगों की सलाह है कि आज किसी काम को फौरी तौर पर निपटाएं, बल्कि गहराई से कार्य करें तो असर दिखेगा। घर और पैसों के मामले में लग्नेश शुक्रदेव और बुधदेव का साथ है जिससे परिवार में बातचीत का माहौल ठीक रहेगा और धन संबंधी उलझनें सुलझ सकती हैं। बृहस्पति की समझदारी संचार में काम आएगी। शरीर साथ न दे तो जबरदस्ती मत करें, थोड़ा आराम करें। धीरे-धीरे काम करने से कमाई होगी जरूर.

आज का राशिफल 8 जून 2026 के लिए कहता है कि शताभिषा नक्षत्र पर चंद्रमा का संचार हो रहा है जो कि राहु का नक्षत्र है। इस कारण आज हीलिंग, रिसर्च और आध्यात्मिकता से जुड़ी एनर्जी प्रभुत झलक रही है। मंगलदेव भरणी नक्षत्र के तीसरे पद में हैं जिससे कार्यक्षमता और संचार दोनों में तेजी आई है। बृहस्पति उच्च राशि में स्थित हैं और गहरे होते जा रहे हैं। बुधदेव और शुक्रदेव मिथुन राशि में मजबूत स्थिति में हैं। यह planetary configuration सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। मेष राशि के लोकों के लिए आज का दिन सक्रियता भरा है। मंगलदेव अपनी राशि में हैं और आज नए संचार के रंग दिखा रहे हैं। लंबे समय से सोचे जा रहे कार्यों को आज हकीकत में बदलने का अवसर मिलेगा। तीसरे घर में बुधदेव और शुक्रदेव एक साथ हैं जिससे बातचीत में प्रभावशाली प्रवाह पैदा होगा। नेटवर्किंग के मामले में आज कमाल का दिन है, खासकर रिसर्च या स्वास्थ्य से जुड़े कार्य करने वालों से मिलना फायदेमंद साबित होगा। माँ या घर के बड़ों का सहयोग अपनेआप मिलेगा, लेकिन उनकी बात को हल्के में न लें। खर्चों पर नजर रखें क्योंकि जेब से पैसा निकलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी बाद में पछतावा पैदा कर सकती है। वृष राशि के लोगों के लिए आज आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। चंद्रदेव दसवें घर में शताभिषा नक्षत्र पर बैठे हैं जो रहस्य और गहरी खोज का नक्षत्र है। ऑफिस में रिसर्च, मेडिकल या डेटा एनालिसिस के कार्य से जुड़े लोगों के लिए यह दिन सोने पर सुहागा है। अन्य लोगों की सलाह है कि आज किसी काम को फौरी तौर पर निपटाएं, बल्कि गहराई से कार्य करें तो असर दिखेगा। घर और पैसों के मामले में लग्नेश शुक्रदेव और बुधदेव का साथ है जिससे परिवार में बातचीत का माहौल ठीक रहेगा और धन संबंधी उलझनें सुलझ सकती हैं। बृहस्पति की समझदारी संचार में काम आएगी। शरीर साथ न दे तो जबरदस्ती मत करें, थोड़ा आराम करें। धीरे-धीरे काम करने से कमाई होगी जरूर

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