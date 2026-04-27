आज का राशिफल 28 अप्रैल 2026: ग्रहों की चाल से जानें अपनी राशि के लिए शुभ और अशुभ समय

28 अप्रैल 2026 का राशिफल बताता है कि आज ग्रहों की चाल आपके जीवन में अनुशासन और नई ऊर्जा का संचार कर रही है। चंद्रदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो बारीकियों पर ध्यान देने और सेवा भाव की ओर प्रेरित करेंगे। मेष राशि में उच्च के सूर्यदेव आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जबकि मीन राशि में बुधदेव का नीच और अस्त होना बातचीत में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि के शुक्रदेव सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेंगे और मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव प्रयासों को सही दिशा में ले जाएंगे।

आज का राशिफल 28 अप्रैल 2026: ग्रहों की चाल आपकी जीवन में अनुशासन और नई ऊर्जा का संचार कर रही है। चंद्रदेव आज कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपको बारीकियों पर ध्यान देने और सेवा भाव की ओर प्रेरित करेंगे। मेष राशि में उच्च के सूर्यदेव आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भर रहे हैं। हालांकि, मीन राशि में बुधदेव का नीच और अस्त होना बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। इसी राशि में मंगलदेव और शनिदेव की युति मानसिक दबाव और खर्चों को बढ़ा सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। वृषभ राशि के शुक्रदेव सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, जबकि मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव आपके प्रयासों को सही दिशा देने में मदद कर रहे हैं। मेष राशि: आज आपके काम पर फोकस बढ़ेगा। आज चंद्रदेव आपकी राशि से छठे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से आपका पूरा ध्यान काम, सेहत और अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने पर रहेगा। सूर्यदेव आपके लग्न भाव में काफी मजबूत स्थिति में हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। हालांकि, बुधदेव का मीन राशि में नीच और अस्त होना बातचीत में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। बारहवें भाव में मंगलदेव और शनिदेव की युति मानसिक दबाव और अचानक होने वाले खर्चों को बढ़ा सकती है। शुक्रदेव दूसरे भाव में रहकर आपके फाइनेंस को मजबूती दे रहे हैं। करियर के मामले में आज किसी भी तरह की जल्दबाजी या शॉर्टकट से बचना ही आपके लिए उपयुक्त होगा। कुल मिलाकर, आज का दिन अनुशासन के साथ पेंडिंग कामों को निपटाने का है। शुभ रंग: हल्का हरा। शुभ अंक: 5। उपाय: सुबह 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। वृषभ राशि: आज भावनाओं में संतुलन की जरूरत। आज चंद्रदेव आपके पांचवें भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपकी क्रिएटिविटी और प्लानिंग को निखारने में काफी मददगार साबित होगी। आपके लग्न के स्वामी शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ में बैठकर आपके आकर्षण और कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। सूर्यदेव आपके बारहवें भाव में हैं, जिससे आत्म-चिंतन बढ़ेगा लेकिन खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। ग्यारहवें भाव में बुधदेव के कमजोर होने से दोस्तों के साथ बातचीत में कुछ गलतफहमी होने की आशंका है। इसी भाव में मंगलदेव और शनिदेव लाभ मिलने में थोड़ी देरी करवा सकते हैं। दूसरे भाव के बृहस्पतिदेव आपकी वाणी में मिठास और आर्थिक ग्रोथ में मदद करेंगे। सेहत के लिए योग और पर्याप्त नींद लेना शुभ फल देगा। शुभ रंग: सफेद। शुभ अंक: 6। उपाय: शुक्रदेव के मंत्र “ॐ शुक्राय नमः” का जाप करें और सफेद मिठाई का दान करें। मिथुन राशि: घरेलू मामलों में सावधानी और स्पष्टता रखें। आज चंद्रदेव आपके चौथे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका ध्यान घर और मन की शांति पर रहेगा। आपके राशि स्वामी बुधदेव दसवें भाव में नीच और अस्त होकर करियर के मामलों में कुछ उलझन पैदा कर सकते हैं। इसी भाव में मंगलदेव और शनिदेव काम का बोझ और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसलिए धैर्य रखें। ग्यारहवें भाव के सूर्यदेव आपको दोस्तों और सोशल नेटवर्क से अच्छा सपोर्ट दिलाएंगे। लग्न में बैठे बृहस्पतिदेव आपको बुद्धि और सकारात्मक सोच प्रदान कर रहे हैं। बारहवें भाव के शुक्रदेव सुख-सुविधाओं पर खर्च करा सकते हैं, अतः बजट का ध्यान रखें। प्यार के मामले में आज बातचीत की कमी दूरियां बढ़ा सकती है, इसलिए अपने पार्टनर को समय दें। शुभ रंग: हरा। शुभ अंक: 5। उपाय: “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें और हरी मूंग का दान करें। कर्क राशि: करियर के मामलों में धैर्य जरूरी। विशेष रूप से आज चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके साहस और संचार कौशल को बढ़ावा देंगे। दसवें भाव के सूर्यदेव करियर में आपकी विजिबिलिटी और अथॉरिटी को चमका रहे हैं। हालांकि, नौवें भाव में बुधदेव के कमजोर होने से बड़े फैसलों में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसी भाव में मंगलदेव और शनिदेव भाग्य के सहयोग में कुछ देरी करवा सकते हैं। ग्यारहवें भाव के शुक्रदेव आपको लाभ और सामाजिक सहयोग दिलाने में मददगार रहेंगे। बारहवें भाव के बृहस्पतिदेव खर्चे बढ़ा सकते हैं, इसलिए वित्तीय प्लानिंग सोच-समझकर करें। दूसरे भाव के केतु आपकी वाणी को प्रभावित कर सकते हैं, अतः शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करें। शुभ रंग: सफेद। शुभ अंक: 2। उपाय: मानसिक शांति के लिए “ॐ चंद्राय नमः” मंत्र का जाप करें और दूध का दान करें। सिंह राशि: आर्थिक पक्ष पर ध्यान बढ़ेगा। आज चंद्रदेव आपके दूसरे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका फोकस धन और परिवार पर रहेगा। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव नौवें भाव में उच्च के हैं, जो भाग्य और सही गाइडेंस दिलाने में सहायक होंगे। आठवें भाव में बुधदेव के नीच और अस्त होने से जॉइंट फाइनेंस के मामलों में कुछ उलझन हो सकती है। इसी भाव में मंगलदेव और शनिदेव अचानक तनाव या बदलाव ला सकते हैं। दसवें भाव के शुक्रदेव करियर में तरक्की और नई पहचान दिलाने के योग बना रहे हैं। ग्यारहवें भाव के बृहस्पतिदेव से लाभ और दोस्तों का साथ मिलेगा। रिश्तों में कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। शुभ रंग: सुनहरा। शुभ अंक: 1। उपाय: सूर्यदेव के मंत्र “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें और गुड़ का दान करें। कन्या राशि: आज रिश्तों में स्पष्टता की जरूरत। आज चंद्रदेव आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी। आपके राशि स्वामी बुधदेव सातवें भाव में नीच और अस्त हैं, जिससे रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। इसी भाव में मंगलदेव और शनिदेव पार्टनरशिप में दबाव और विवाद पैदा कर सकते हैं। आठवें भाव के सूर्यदेव अचानक तनाव या उम्मीद से परे बदलाव का संकेत दे रहे हैं। हालांकि, नौवें भाव के शुक्रदेव भाग्य का साथ दिलाएंगे और दसवें भाव के बृहस्पतिदेव करियर में ग्रोथ देंगे। आर्थिक तौर पर दिन स्थिर रहेगा, लेकिन रिस्की फैसलों से बचना ही उपयुक्त होगा। शुभ रंग: हरा। शुभ अंक: 5। उपाय: “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें और हरी मूंग का दान करें.

आज का राशिफल 28 अप्रैल 2026: ग्रहों की चाल आपकी जीवन में अनुशासन और नई ऊर्जा का संचार कर रही है। चंद्रदेव आज कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपको बारीकियों पर ध्यान देने और सेवा भाव की ओर प्रेरित करेंगे। मेष राशि में उच्च के सूर्यदेव आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भर रहे हैं। हालांकि, मीन राशि में बुधदेव का नीच और अस्त होना बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। इसी राशि में मंगलदेव और शनिदेव की युति मानसिक दबाव और खर्चों को बढ़ा सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। वृषभ राशि के शुक्रदेव सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, जबकि मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव आपके प्रयासों को सही दिशा देने में मदद कर रहे हैं। मेष राशि: आज आपके काम पर फोकस बढ़ेगा। आज चंद्रदेव आपकी राशि से छठे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से आपका पूरा ध्यान काम, सेहत और अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने पर रहेगा। सूर्यदेव आपके लग्न भाव में काफी मजबूत स्थिति में हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। हालांकि, बुधदेव का मीन राशि में नीच और अस्त होना बातचीत में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। बारहवें भाव में मंगलदेव और शनिदेव की युति मानसिक दबाव और अचानक होने वाले खर्चों को बढ़ा सकती है। शुक्रदेव दूसरे भाव में रहकर आपके फाइनेंस को मजबूती दे रहे हैं। करियर के मामले में आज किसी भी तरह की जल्दबाजी या शॉर्टकट से बचना ही आपके लिए उपयुक्त होगा। कुल मिलाकर, आज का दिन अनुशासन के साथ पेंडिंग कामों को निपटाने का है। शुभ रंग: हल्का हरा। शुभ अंक: 5। उपाय: सुबह 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। वृषभ राशि: आज भावनाओं में संतुलन की जरूरत। आज चंद्रदेव आपके पांचवें भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपकी क्रिएटिविटी और प्लानिंग को निखारने में काफी मददगार साबित होगी। आपके लग्न के स्वामी शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ में बैठकर आपके आकर्षण और कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। सूर्यदेव आपके बारहवें भाव में हैं, जिससे आत्म-चिंतन बढ़ेगा लेकिन खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। ग्यारहवें भाव में बुधदेव के कमजोर होने से दोस्तों के साथ बातचीत में कुछ गलतफहमी होने की आशंका है। इसी भाव में मंगलदेव और शनिदेव लाभ मिलने में थोड़ी देरी करवा सकते हैं। दूसरे भाव के बृहस्पतिदेव आपकी वाणी में मिठास और आर्थिक ग्रोथ में मदद करेंगे। सेहत के लिए योग और पर्याप्त नींद लेना शुभ फल देगा। शुभ रंग: सफेद। शुभ अंक: 6। उपाय: शुक्रदेव के मंत्र “ॐ शुक्राय नमः” का जाप करें और सफेद मिठाई का दान करें। मिथुन राशि: घरेलू मामलों में सावधानी और स्पष्टता रखें। आज चंद्रदेव आपके चौथे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका ध्यान घर और मन की शांति पर रहेगा। आपके राशि स्वामी बुधदेव दसवें भाव में नीच और अस्त होकर करियर के मामलों में कुछ उलझन पैदा कर सकते हैं। इसी भाव में मंगलदेव और शनिदेव काम का बोझ और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसलिए धैर्य रखें। ग्यारहवें भाव के सूर्यदेव आपको दोस्तों और सोशल नेटवर्क से अच्छा सपोर्ट दिलाएंगे। लग्न में बैठे बृहस्पतिदेव आपको बुद्धि और सकारात्मक सोच प्रदान कर रहे हैं। बारहवें भाव के शुक्रदेव सुख-सुविधाओं पर खर्च करा सकते हैं, अतः बजट का ध्यान रखें। प्यार के मामले में आज बातचीत की कमी दूरियां बढ़ा सकती है, इसलिए अपने पार्टनर को समय दें। शुभ रंग: हरा। शुभ अंक: 5। उपाय: “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें और हरी मूंग का दान करें। कर्क राशि: करियर के मामलों में धैर्य जरूरी। विशेष रूप से आज चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके साहस और संचार कौशल को बढ़ावा देंगे। दसवें भाव के सूर्यदेव करियर में आपकी विजिबिलिटी और अथॉरिटी को चमका रहे हैं। हालांकि, नौवें भाव में बुधदेव के कमजोर होने से बड़े फैसलों में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसी भाव में मंगलदेव और शनिदेव भाग्य के सहयोग में कुछ देरी करवा सकते हैं। ग्यारहवें भाव के शुक्रदेव आपको लाभ और सामाजिक सहयोग दिलाने में मददगार रहेंगे। बारहवें भाव के बृहस्पतिदेव खर्चे बढ़ा सकते हैं, इसलिए वित्तीय प्लानिंग सोच-समझकर करें। दूसरे भाव के केतु आपकी वाणी को प्रभावित कर सकते हैं, अतः शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करें। शुभ रंग: सफेद। शुभ अंक: 2। उपाय: मानसिक शांति के लिए “ॐ चंद्राय नमः” मंत्र का जाप करें और दूध का दान करें। सिंह राशि: आर्थिक पक्ष पर ध्यान बढ़ेगा। आज चंद्रदेव आपके दूसरे भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका फोकस धन और परिवार पर रहेगा। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव नौवें भाव में उच्च के हैं, जो भाग्य और सही गाइडेंस दिलाने में सहायक होंगे। आठवें भाव में बुधदेव के नीच और अस्त होने से जॉइंट फाइनेंस के मामलों में कुछ उलझन हो सकती है। इसी भाव में मंगलदेव और शनिदेव अचानक तनाव या बदलाव ला सकते हैं। दसवें भाव के शुक्रदेव करियर में तरक्की और नई पहचान दिलाने के योग बना रहे हैं। ग्यारहवें भाव के बृहस्पतिदेव से लाभ और दोस्तों का साथ मिलेगा। रिश्तों में कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। शुभ रंग: सुनहरा। शुभ अंक: 1। उपाय: सूर्यदेव के मंत्र “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें और गुड़ का दान करें। कन्या राशि: आज रिश्तों में स्पष्टता की जरूरत। आज चंद्रदेव आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी। आपके राशि स्वामी बुधदेव सातवें भाव में नीच और अस्त हैं, जिससे रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। इसी भाव में मंगलदेव और शनिदेव पार्टनरशिप में दबाव और विवाद पैदा कर सकते हैं। आठवें भाव के सूर्यदेव अचानक तनाव या उम्मीद से परे बदलाव का संकेत दे रहे हैं। हालांकि, नौवें भाव के शुक्रदेव भाग्य का साथ दिलाएंगे और दसवें भाव के बृहस्पतिदेव करियर में ग्रोथ देंगे। आर्थिक तौर पर दिन स्थिर रहेगा, लेकिन रिस्की फैसलों से बचना ही उपयुक्त होगा। शुभ रंग: हरा। शुभ अंक: 5। उपाय: “ॐ बुधाय नमः” मंत्र का जाप करें और हरी मूंग का दान करें





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