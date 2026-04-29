आज का राशिफल 30 अप्रैल 2026: ग्रहों की चाल से जानें अपने राशि के लिए भविष्यवाणी

आज का राशिफल 30 अप्रैल 2026 के अनुसार, ग्रहों की चाल आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और नई सीख की ओर इशारा कर रही है। चंद्रदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव, शनिदेव, शुक्रदेव और बृहस्पतिदेव की स्थिति के आधार पर सभी राशियों के लिए भविष्यवाणी की गई है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा, जानें इस राशिफल में।

आज का राशिफल 30 अप्रैल 2026: ग्रहों की चाल आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और नई सीख की ओर इशारा कर रही है। चंद्रदेव आज दिन की शुरुआत कन्या राशि में करेंगे, जिससे आपका ध्यान बारीकियों और अनुशासन पर रहेगा, लेकिन शाम होते-होते वे तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो रिश्तों में संतुलन की मांग करेगा। सूर्यदेव आपकी मेष राशि में उच्च के होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ विराजमान हैं, जो आपको ऊर्जा से भर रहे हैं। हालांकि, बुधदेव मेष राशि में अस्त होकर आपकी बातचीत और निर्णयों में थोड़ा भ्रम पैदा कर सकते हैं। मीन राशि में मंगलदेव और शनिदेव की युति आपसे धैर्य और खर्चों पर नियंत्रण की अपेक्षा रखती है। वृषभ राशि के शुक्रदेव सुख-सुविधाओं में वृद्धि कर रहे हैं, जबकि मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव आपकी बुद्धि को नई दिशा और विस्तार दे रहे हैं। मेष राशि: आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे सुबह की शुरुआत चंद्रदेव के आपके छठे भाव में होने से होगी, जो आपका पूरा ध्यान कामकाज और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर केंद्रित रखेंगे। आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे, लेकिन अपनी ही राशि में बुधदेव के अस्त होने से बातचीत में थोड़ी स्पष्टता की कमी आ सकती है। दोपहर के बाद चंद्रदेव आपके सातवें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पार्टनरशिप और निजी रिश्तों की अहमियत बढ़ जाएगी। सूर्यदेव आपके पहले भाव में उच्च के होकर गजब का आत्मविश्वास दे रहे हैं, लेकिन बारहवें भाव के मंगलदेव और शनिदेव छिपे हुए तनाव या अचानक खर्चों का संकेत दे रहे हैं। शुक्रदेव आपके धन भाव को मजबूती दे रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। करियर में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें और बातचीत करते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 उपाय: सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि: आपको कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे आज सुबह चंद्रदेव आपके पांचवें भाव में रहेंगे, जिससे आपकी बुद्धि और रचनात्मकता शिखर पर होगी। आप खुद को काफी स्थिर और जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे क्योंकि आपकी अपनी राशि में शुक्रदेव मजबूती से विराजमान हैं। जैसे ही शाम को चंद्रदेव आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, आपका ध्यान जिम्मेदारियों और दिनचर्या को व्यवस्थित करने की ओर मुड़ जाएगा। बारहवें भाव में सूर्यदेव और अस्त बुधदेव की उपस्थिति मन में थोड़े अनजाने डर या ओवरथिंकिंग पैदा कर सकती है, इसलिए अनावश्यक एनालिसिस से बचें। ग्यारहवें भाव के मंगलदेव और शनिदेव लाभ मिलने में थोड़ी देरी करा सकते हैं, पर धैर्य रखें। करियर के मामले में दिन का दूसरा हिस्सा अधिक व्यस्त रहेगा। रिश्तों में मजबूती आपके शांत व्यवहार और आपसी समझ से ही आएगी, इसलिए पार्टनर के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6 उपाय: शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए 'ॐ शुक्राय नमः' का जाप करें और मेडिटेशन करें। मिथुन राशि: रोमांस और क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी देखा जाए तो आज सुबह चौथे भाव में चंद्रदेव के गोचर से आपका ध्यान घर-परिवार और आंतरिक शांति पर रहेगा। आपकी अपनी राशि के पहले भाव में बैठे बृहस्पतिदेव आपको ज्ञान और गजब का आत्मविश्वास दे रहे हैं। दोपहर के बाद चंद्रदेव आपके पांचवें भाव में चले जाएंगे, जिससे रोमांस और क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ग्यारहवें भाव के सूर्यदेव आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान दे रहे हैं और लाभ के योग बना रहे हैं, लेकिन इसी भाव में बुधदेव का अस्त होना दोस्तों के साथ गलतफहमी पैदा कर सकता है। दसवें भाव में बैठे मंगलदेव और शनिदेव करियर में काम का दबाव तो बढ़ाएंगे, लेकिन यह आपकी काबिलियत निखारने का समय भी है। आर्थिक रूप से दिन अच्छा है, बस विलासिता की चीजों पर फिजूलखर्ची करने से बचें और निवेश में सावधानी बरतें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 उपाय: बुधदेव की मजबूती के लिए 'ॐ बुधाय नमः' का जाप करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क राशि: शेवर क्षेत्र में आपका मान-सम्मान होगा आज सुबह के समय तीसरे भाव में चंद्रदेव के होने से आपका साहस और संवाद करने का कौशल काफी प्रभावशाली रहेगा। दसवें भाव के सूर्यदेव पेशेवर क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ाएंगे और आपको लीडरशिप के नए अवसर मिल सकते हैं। दोपहर के बाद चंद्रदेव आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका मन कामकाज से हटकर घर की शांति और परिवार की ओर मुड़ जाएगा। हालांकि, दसवें भाव में बुधदेव के अस्त होने से करियर से जुड़ी बातचीत में उलझन हो सकती है, इसलिए निर्देशों को दोबारा जरूर जांचें। नौवें भाव के मंगलदेव और शनिदेव आपकी योजनाओं में थोड़ी देरी करा सकते हैं, पर अनुशासन बनाए रखें। ग्यारहवें भाव के शुक्रदेव आर्थिक लाभ का पूरा समर्थन कर रहे हैं। सेहत के मामले में बहुत ज्यादा सोचने से बचें और मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2 उपाय: चंद्रमा को मजबूत करने के लिए 'ॐ चंद्राय नमः' का जाप करें और पानी के पास समय बिताएं। सिंह राशि: करियर में प्रगति और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा विशेष रूप से आज सुबह दूसरे भाव के चंद्रदेव आपका ध्यान धन संचय और पारिवारिक चर्चाओं पर केंद्रित रखेंगे। नौवें भाव में उच्च के सूर्यदेव आपको भाग्य का पूरा साथ और गजब का आत्मविश्वास दिला रहे हैं। दोपहर के बाद चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आप निडर होकर नए कदम उठा पाएंगे। दसवें भाव के शुक्रदेव करियर में प्रगति और अधिकारियों का सहयोग दिला रहे हैं। हालांकि, आठवें भाव में मंगलदेव और शनिदेव की मौजूदगी अचानक तनाव या खर्चों का संकेत देती है, इसलिए जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। नौवें भाव के अस्त बुधदेव की वजह से निर्णयों में भ्रम हो सकता है, इसलिए अनुभवी लोगों की सलाह लेना हितकर रहेगा। शाम के समय अपनी वाणी में मधुरता रखें और किसी भी वाद-विवाद से खुद को दूर रखें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1 उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

आज का राशिफल 30 अप्रैल 2026: ग्रहों की चाल आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और नई सीख की ओर इशारा कर रही है। चंद्रदेव आज दिन की शुरुआत कन्या राशि में करेंगे, जिससे आपका ध्यान बारीकियों और अनुशासन पर रहेगा, लेकिन शाम होते-होते वे तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो रिश्तों में संतुलन की मांग करेगा। सूर्यदेव आपकी मेष राशि में उच्च के होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ विराजमान हैं, जो आपको ऊर्जा से भर रहे हैं। हालांकि, बुधदेव मेष राशि में अस्त होकर आपकी बातचीत और निर्णयों में थोड़ा भ्रम पैदा कर सकते हैं। मीन राशि में मंगलदेव और शनिदेव की युति आपसे धैर्य और खर्चों पर नियंत्रण की अपेक्षा रखती है। वृषभ राशि के शुक्रदेव सुख-सुविधाओं में वृद्धि कर रहे हैं, जबकि मिथुन राशि के बृहस्पतिदेव आपकी बुद्धि को नई दिशा और विस्तार दे रहे हैं। मेष राशि: आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे सुबह की शुरुआत चंद्रदेव के आपके छठे भाव में होने से होगी, जो आपका पूरा ध्यान कामकाज और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर केंद्रित रखेंगे। आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे, लेकिन अपनी ही राशि में बुधदेव के अस्त होने से बातचीत में थोड़ी स्पष्टता की कमी आ सकती है। दोपहर के बाद चंद्रदेव आपके सातवें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पार्टनरशिप और निजी रिश्तों की अहमियत बढ़ जाएगी। सूर्यदेव आपके पहले भाव में उच्च के होकर गजब का आत्मविश्वास दे रहे हैं, लेकिन बारहवें भाव के मंगलदेव और शनिदेव छिपे हुए तनाव या अचानक खर्चों का संकेत दे रहे हैं। शुक्रदेव आपके धन भाव को मजबूती दे रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। करियर में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें और बातचीत करते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 उपाय: सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि: आपको कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे आज सुबह चंद्रदेव आपके पांचवें भाव में रहेंगे, जिससे आपकी बुद्धि और रचनात्मकता शिखर पर होगी। आप खुद को काफी स्थिर और जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे क्योंकि आपकी अपनी राशि में शुक्रदेव मजबूती से विराजमान हैं। जैसे ही शाम को चंद्रदेव आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, आपका ध्यान जिम्मेदारियों और दिनचर्या को व्यवस्थित करने की ओर मुड़ जाएगा। बारहवें भाव में सूर्यदेव और अस्त बुधदेव की उपस्थिति मन में थोड़े अनजाने डर या ओवरथिंकिंग पैदा कर सकती है, इसलिए अनावश्यक एनालिसिस से बचें। ग्यारहवें भाव के मंगलदेव और शनिदेव लाभ मिलने में थोड़ी देरी करा सकते हैं, पर धैर्य रखें। करियर के मामले में दिन का दूसरा हिस्सा अधिक व्यस्त रहेगा। रिश्तों में मजबूती आपके शांत व्यवहार और आपसी समझ से ही आएगी, इसलिए पार्टनर के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6 उपाय: शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए 'ॐ शुक्राय नमः' का जाप करें और मेडिटेशन करें। मिथुन राशि: रोमांस और क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी देखा जाए तो आज सुबह चौथे भाव में चंद्रदेव के गोचर से आपका ध्यान घर-परिवार और आंतरिक शांति पर रहेगा। आपकी अपनी राशि के पहले भाव में बैठे बृहस्पतिदेव आपको ज्ञान और गजब का आत्मविश्वास दे रहे हैं। दोपहर के बाद चंद्रदेव आपके पांचवें भाव में चले जाएंगे, जिससे रोमांस और क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ग्यारहवें भाव के सूर्यदेव आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान दे रहे हैं और लाभ के योग बना रहे हैं, लेकिन इसी भाव में बुधदेव का अस्त होना दोस्तों के साथ गलतफहमी पैदा कर सकता है। दसवें भाव में बैठे मंगलदेव और शनिदेव करियर में काम का दबाव तो बढ़ाएंगे, लेकिन यह आपकी काबिलियत निखारने का समय भी है। आर्थिक रूप से दिन अच्छा है, बस विलासिता की चीजों पर फिजूलखर्ची करने से बचें और निवेश में सावधानी बरतें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 उपाय: बुधदेव की मजबूती के लिए 'ॐ बुधाय नमः' का जाप करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क राशि: शेवर क्षेत्र में आपका मान-सम्मान होगा आज सुबह के समय तीसरे भाव में चंद्रदेव के होने से आपका साहस और संवाद करने का कौशल काफी प्रभावशाली रहेगा। दसवें भाव के सूर्यदेव पेशेवर क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ाएंगे और आपको लीडरशिप के नए अवसर मिल सकते हैं। दोपहर के बाद चंद्रदेव आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका मन कामकाज से हटकर घर की शांति और परिवार की ओर मुड़ जाएगा। हालांकि, दसवें भाव में बुधदेव के अस्त होने से करियर से जुड़ी बातचीत में उलझन हो सकती है, इसलिए निर्देशों को दोबारा जरूर जांचें। नौवें भाव के मंगलदेव और शनिदेव आपकी योजनाओं में थोड़ी देरी करा सकते हैं, पर अनुशासन बनाए रखें। ग्यारहवें भाव के शुक्रदेव आर्थिक लाभ का पूरा समर्थन कर रहे हैं। सेहत के मामले में बहुत ज्यादा सोचने से बचें और मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2 उपाय: चंद्रमा को मजबूत करने के लिए 'ॐ चंद्राय नमः' का जाप करें और पानी के पास समय बिताएं। सिंह राशि: करियर में प्रगति और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा विशेष रूप से आज सुबह दूसरे भाव के चंद्रदेव आपका ध्यान धन संचय और पारिवारिक चर्चाओं पर केंद्रित रखेंगे। नौवें भाव में उच्च के सूर्यदेव आपको भाग्य का पूरा साथ और गजब का आत्मविश्वास दिला रहे हैं। दोपहर के बाद चंद्रदेव आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आप निडर होकर नए कदम उठा पाएंगे। दसवें भाव के शुक्रदेव करियर में प्रगति और अधिकारियों का सहयोग दिला रहे हैं। हालांकि, आठवें भाव में मंगलदेव और शनिदेव की मौजूदगी अचानक तनाव या खर्चों का संकेत देती है, इसलिए जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। नौवें भाव के अस्त बुधदेव की वजह से निर्णयों में भ्रम हो सकता है, इसलिए अनुभवी लोगों की सलाह लेना हितकर रहेगा। शाम के समय अपनी वाणी में मधुरता रखें और किसी भी वाद-विवाद से खुद को दूर रखें। शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1 उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें





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