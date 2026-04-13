आज का राशिफल: 14 अप्रैल 2026 - ग्रहों का गोचर और आपके जीवन पर प्रभाव

आज 14 अप्रैल 2026 को ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है, जिसका असर आपकी राशि पर पड़ेगा। सूर्य मेष में प्रवेश कर रहे हैं, जो ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। मीन राशि में बुध, मंगल और शनि की युति धैर्य और मेहनत की मांग कर रही है। चंद्र और राहु की युति लीक से हटकर सोचने को प्रेरित कर रही है। जानें अपनी राशि का हाल और करें उपाय।

आज ग्रह ों की स्थिति एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। सूर्यदेव आज मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके भीतर एक नई ऊर्जा, आकर्षण और आत्मविश्वास जगाएंगे। हालांकि, मीन राशि में नीच के बुधदेव, मंगलदेव और शनिदेव की तिकड़ी एक साथ बैठी है, जो आपसे बहुत ज्यादा धैर्य, मेहनत और अनुशासन की मांग कर रही है। कुंभ राशि में चंद्रदेव और राहु की युति आपको लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन भावनाओं में अचानक उतार-चढ़ाव भी ला सकती है। वहीं, मिथुन राशि में विराजमान बृहस्पतिदेव आपकी बुद्धि, घर और रोजमर्रा के कामकाज को एक नई सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। सिंह राशि का केतु आपको दिखावे से दूर रहने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दे रहा है।

मेष राशि: आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत और साहसी फैसले लेने का है आज सूर्यदेव आपकी ही राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके भीतर गजब की ऊर्जा और आकर्षण भर देंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव फिलहाल मीन राशि में शनिदेव और नीच के बुधदेव के साथ बैठे हैं। इसका मतलब है कि भले ही आप आगे बढ़ने के लिए जोश से भरे हों, लेकिन पीछे छूट गए काम और पुरानी बातें आज आपको थोड़ा रोक सकती हैं। कुंभ राशि में चंद्रदेव और राहु आपको दोस्तों के बीच लोकप्रिय बनाएंगे, पर जल्दबाजी में कोई सामाजिक वादा करने से बचें। करियर में आज आप नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई को लेकर बहुत सावधान रहें क्योंकि कोई क्लेरिकल गलती हो सकती है। आर्थिक मोर्चे पर आज आप थोड़े अधिक पैसे खर्च कर सकते हैं, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें। रिश्तों में आप बहुत आकर्षक लगेंगे, पर अपने पार्टनर पर अपनी बात थोपने से बचें। सेहत के लिए आज का दिन शानदार है, बस बहुत ज्यादा थकान वाले काम न करें। शुभ रंग: चटख लाल | शुभ अंक: 9 उपाय: सुबह उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें।

वृषभ राशि: आज का दिन बाहरी दिखावे से दूर रहकर अपने भीतर झाँकने और प्लानिंग करने का है आज सूर्यदेव आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप थोड़ा एकांत और शांति पसंद करेंगे। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव भी इसी भाव में हैं, इसलिए आज का दिन पर्दे के पीछे रहकर काम करने के लिए बेहतरीन है। कुंभ राशि के दसवें भाव में चंद्रदेव और राहु की युति करियर में कोई अचानक बदलाव या सफलता ला सकती है। ग्यारहवें भाव में मंगलदेव, शनिदेव और नीच के बुधदेव बैठे हैं, इसलिए दोस्तों या बड़े भाई-बहनों से बातचीत में थोड़ा संभलकर रहें; गलतफहमी हो सकती है। करियर में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, लेकिन किसी भी जुबानी वादे पर तुरंत भरोसा न करें। प्यार के मामले में आज आप अपने पार्टनर के साथ कोई सीक्रेट शेयर कर सकते हैं जो आपके रिश्ते को गहरा बनाएगा। आर्थिक रूप से आज आपको बहुत संभलकर रहना होगा, खासकर दोस्तों के साथ पैसों के लेन-देने में। सेहत के लिए नींद बहुत जरूरी है, इसलिए आज आराम को प्राथमिकता दें। शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 6 उपाय: 'ओम शुक्राय नमः' का जाप करें और किसी मंदिर में इत्र का दान करें।

मिथुन राशि: आज आपकी सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन पेशेवर मोर्चे पर धैर्य की जरूरत है आज सूर्यदेव का मेष राशि में प्रवेश आपके ग्यारहवें भाव को सक्रिय कर रहा है, जो आपको दोस्तों और सामाजिक दायरे में फायदा दिलाएगा। आपकी राशि के स्वामी बुधदेव फिलहाल मीन राशि में नीच के होकर बैठे हैं, जहाँ उनके साथ मंगलदेव और शनिदेव भी हैं। यह गोचर आपके करियर भाव में हो रहा है, इसलिए आज बॉस या सीनियर्स के साथ बातचीत में बहुत सावधानी बरतें। भाग्य भाव में कुंभ के चंद्रदेव और राहु आपको कोई अचानक यात्रा या उच्च शिक्षा का मौका दे सकते हैं। करियर के मामले में आज अपनी बातों को लिखित में रखना ही आपके लिए सुरक्षित रहेगा। प्यार के मामलों में आज आप काफी एक्सप्रेसिव रहेंगे, और सिंगल जातक किसी दोस्त की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आर्थिक रूप से आज लाभ के योग हैं, लेकिन कार्यस्थल पर कोई बड़ा निवेश करने से बचें। सेहत के मामले में अपनी नसों और स्किन का ख्याल रखें, ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5 उपाय: 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें और गाय को हरा चारा खिलाएं।

कर्क राशि: करियर में चमकने का समय आ गया है, बस अपनी घबराहट पर काबू रखें आज सूर्यदेव आपके दसवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व और पहचान को बढ़ाएगा। आपके राशि स्वामी चंद्रदेव आज राहु के साथ आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर थोड़ा डर या असुरक्षा पैदा कर सकते हैं। नौवें भाव में मीन राशि के ग्रह (मंगल, शनि, नीच के बुध) आपसे धर्म, यात्रा या उच्च शिक्षा के मामलों में थोड़ा सचेत रहने की मांग कर रहे हैं। करियर के मामले में आज का दिन शानदार है; सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। हालांकि, आठवें भाव की ऊर्जा के कारण आपको टैक्स या दूसरों के पैसों से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा। रिश्तों में आज आपको अपने पार्टनर के प्रति शक पैदा हो सकता है, इसलिए कोई भी बात सीधे-सीधे पूछ लें। सेहत के लिए आज पानी से जुड़ी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, इसलिए साफ पानी पिएं और ध्यान करें। शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2 उपाय: 'ओम नमः शिवाय' का जाप करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह राशि: आज का दिन अपनी सोच का दायरा बढ़ाने और नई चीजें सीखने का है आज आपके राशि स्वामी सूर्यदेव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भाग्य और धर्म के नौवें भाव को सक्रिय करेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कुछ नया सीखने या यात्रा करने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि, चंद्रदेव और राहु आपके सातवें भाव में हैं, जिससे पार्टनरशिप में कुछ भ्रम या अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आठवें भाव में मीन राशि के भारी ग्रह आपको आर्थिक लेन-देन में सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। करियर में आज आप कोई बड़ा जोखिम लेने से नहीं डरेंगे, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें। रिश्तों में आज आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और पार्टनर के साथ ईमानदार रहेंगे। सेहत के लिए आज सिरदर्द या आँखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग: नारंगी | शुभ अंक: 1 उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।

कन्या राशि: आज आपके काम करने के तरीकों में बदलाव आएगा, जिससे आपको फायदा होगा आज सूर्यदेव आपके आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको गुप्त विद्याओं और गहन विषयों में रुचि दिलाएगा। आपके राशि स्वामी बुधदेव फिलहाल मीन राशि में नीच के होकर बैठे हैं, जहाँ उनके साथ मंगलदेव और शनिदेव भी हैं, इसलिए आज आपको अपने स्वास्थ्य और खर्चों पर खास ध्यान देना होगा। छठे भाव में चंद्रदेव और राहु आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगे, जैसे कि डाइट या एक्सरसाइज में। करियर के मामले में आज आपको अपनी कमियों पर काम करने का मौका मिलेगा। रिश्तों में आज आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। आर्थिक रूप से आज सोच-समझकर निवेश करें, वरना नुकसान हो सकता है। सेहत के लिए आज पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 4 उपाय: गणेश जी की पूजा करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं।

तुला राशि: आज आपके लिए रिश्तों और पार्टनरशिप पर ध्यान देने का दिन है आज सूर्यदेव आपके सातवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके रिश्तों में गर्माहट लाएगा। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव आज भी आपके बारहवें भाव में हैं, इसलिए अपने खर्चों पर काबू रखें। छठे भाव में मंगलदेव, शनिदेव और नीच के बुधदेव बैठे हैं, इसलिए आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं का। करियर में आज आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। रिश्तों में आज आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आर्थिक रूप से आज खर्चों में कमी करने की कोशिश करें। सेहत के लिए आज हल्का भोजन करें और योग करें। शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6 उपाय: लक्ष्मी माता की पूजा करें और सफेद वस्तुओं का दान करें।

वृश्चिक राशि: आज आपको अपने स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देने की जरूरत है आज सूर्यदेव आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपको स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा में सफलता दिलाएगा। आपके राशि स्वामी मंगलदेव फिलहाल मीन राशि में शनिदेव और नीच के बुधदेव के साथ बैठे हैं, इसलिए आज आपको किसी भी वाद-विवाद से दूर रहना होगा। पांचवें भाव में चंद्रदेव और राहु आपको बच्चों या रचनात्मक कार्यों से जुड़े मामलों में फायदा दिला सकते हैं। करियर में आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। रिश्तों में आज आप अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएंगे। आर्थिक रूप से आज लाभ के योग हैं। सेहत के लिए आज संतुलित भोजन लें और तनाव से बचें। शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9 उपाय: हनुमान जी की आराधना करें और गरीबों को भोजन कराएं।

धनु राशि: आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है आज सूर्यदेव आपके पांचवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपको प्रेम संबंधों और रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाएगा। आपके राशि स्वामी बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में विराजमान हैं, जो आपको बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि देंगे। चौथे भाव में मंगलदेव, शनिदेव और नीच के बुधदेव बैठे हैं, इसलिए आज आपको अपनी मां या घर से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी। करियर में आज आपको अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। रिश्तों में आज आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे। आर्थिक रूप से आज धन लाभ के योग हैं। सेहत के लिए आज मानसिक तनाव से दूर रहें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3 उपाय: गुरु ग्रह की पूजा करें और जरूरतमंदों को दान दें।

मकर राशि: आज आपको अपने परिवार और घर पर ध्यान देने की जरूरत है आज सूर्यदेव आपके चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपको पारिवारिक सुख और शांति देगा। आपके राशि स्वामी शनिदेव फिलहाल मीन राशि में नीच के बुधदेव और मंगलदेव के साथ बैठे हैं, जो आपको धैर्य रखने और मेहनत करने की सलाह दे रहे हैं। तीसरे भाव में चंद्रदेव और राहु आपको साहस और पराक्रम में वृद्धि देंगे। करियर में आज आपको कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में आज आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। आर्थिक रूप से आज खर्चों में वृद्धि हो सकती है। सेहत के लिए आज तनाव से बचें और आराम करें। शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 8 उपाय: शनिदेव की पूजा करें और गरीबों को भोजन कराएं।

कुंभ राशि: आज आपको अपनी बातचीत और कम्युनिकेशन पर ध्यान देने的 जरूरत है आज सूर्यदेव आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपको साहस और पराक्रम में वृद्धि देगा। आपके राशि स्वामी शनिदेव फिलहाल मीन राशि में नीच के बुधदेव और मंगलदेव के साथ बैठे हैं, जो आपको मेहनत करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरे भाव में चंद्रदेव और राहु आपको धन से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। करियर में आज आपको यात्रा या संचार से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। रिश्तों में आज आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएंगे। आर्थिक रूप से आज सोच-समझकर निवेश करें। सेहत के लिए आज अपनी आंखों का ध्यान रखें। शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 7 उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों की मदद करें।

मीन राशि: आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति और वाणी पर ध्यान देने की जरूरत है आज सूर्यदेव आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपको धन और परिवार से जुड़े मामलों में लाभ दिलाएगा। आपके राशि स्वामी बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में विराजमान हैं, जो आपको ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि देंगे। पहले भाव में मंगलदेव, शनिदेव और नीच के बुधदेव बैठे हैं, इसलिए आज आपको अपने स्वास्थ्य और स्वभाव पर ध्यान देना होगा। करियर में आज आपको वाणी से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। रिश्तों में आज आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और वाणी में मधुरता बनाए रखें। आर्थिक रूप से आज धन लाभ के योग हैं। सेहत के लिए आज संतुलित भोजन लें और तनाव से बचें। शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3 उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंदों को दान दें।





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