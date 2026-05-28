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आज का राशिफल 29 मई 2026: वृषभ और कर्क राशि के लिए लाभदायक दिन

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आज का राशिफल 29 मई 2026: वृषभ और कर्क राशि के लिए लाभदायक दिन
राशिफल29 मई 2026वृषभ राशि
📆28-05-2026 22:37:00
📰NBT Hindi News
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29 मई 2026 का राशिफल विशेष रूप से वृषabh और कर्क राशि के लिए सफलता का संकेत देता है। चंद्र तुला राशि में गोचर कर रहा है और बुध मिथुन राशि में है, जिससे संवाद, नेटवर्किंग और वित्तीय योजना में सुधार होगा। मेष और वृषभ राशि में मंगल और सूर्य के शुभ प्रभाव से ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुला राशि में चंद्र के प्रभाव से रिश्तों और सार्वजनिक कर्तव्यों में समझदारी विकसित होगी। सभी राशि के जातकों के लिए विस्तृत उपाय और सटीक विश्लेषण यहाँ दिए गए हैं।

आज का राशिफल 29 मई 2026 : शुक्रवार का दिन है और चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा है। इस दिन बुह का गोचर मिथुन राशि में है, जिससे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातक अपने दैनिक कार्यों, व्यक्तिगत संबंधों और वित्तीय योजनाओं को सुधारने में अधिक सक्रिय रहेंगे। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले अपनी गहरी भावनाओं, करियर लक्ष्यों और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज अपने सामाजिक नेटवर्क को मजबूत करने पर केंद्रित रहेंगे। मिथुन राशि में बुध, शुक्र और बृहस्पति की त्रियुति बन रही है, जो बातचीत कला और नेटवर्किंग क्षमता को बढ़ाएगी। वृषभ राशि में सूर्य का गोचर मान-सम्मान और संसाधन प्रबंधन को प्रभावित करेगा। मेष रशि में मंगल अपनी राशि में चर रहा है, जो शारीरिक ऊर्जा, साहस और साहसिक निर्णय लेने की प्रेरणा देगा। मीन राशि में शनि एक अनुशासित और स्थिर शक्ति के रूप में कार्य करेगा। चंद्र की तुला राशि में गोचर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। तुला राशि के जातक के लिए, चंद्र सातवें भाव में है, जो रिश्तों और सार्वजनिक व्यवहार में समझदारी बढ़ाएगा। यदि आप शांत और धैर्यवान रहेंगे तो यह गोचर व्यक्तिगत और व्यावसायिक साझेदारी को सुधारने में मदद करेगा। पहले भाव में मंगल ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन कभी-कभी उग्रता या जल्दबाजी का कारण बन सकता है। तीसरे भाव में बुध, शुक्र और गुरु बातचीत, नेटवर्किंग और योजना को सsaurus मिलेगी। दूसरे भाव में सूर्य वित्तीय मामलों में भरोसा बढ़ाएगा और सटीक वित्तीय योजना में सहायता करेगा। परंतु बारहवें भाव में शनि के कारण मानसिक तनाव और नींद में खलल हो सकता है। प्रेम जीवन में पार्टनर की बात ध्यान से सुनना जरूरी है। टीमवर्क से जुड़े कार्य आज सफल रहेंगे। उपाय: सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और नियमित रूप से ॐ अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। चंद्र चतुर्थ भाव से गोचर कर रहा है, जिससे कार्यक्षमता बढ़ेगी किन्तु काम का अत्यधिक भार मानसिक थकान का कारण बन सकता है। पहले भाव में सूर्य दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास देंगे। दूसरे भाव में बुध, शुक्र और गुरु का प्रभाव आपकी वाणि को प्रभावशाली बनाएगा, जिससे धन लाभ और सटीक वित्तीय योजना में सहारा मिलेगा। बारहवें भाव में मंगल गुस्सा, नींद की कमी या अनावश्यक खर्च बढ़ा सकता है। दसवें भाव में शनि करियर में लगातार मेहनत और अनुशासन की मांग करता है। प्रेजेंटेशन, शिक्षा, लेखन और कला से जुड़े व्यक्तियों को आज शानदार सफलता मिलेगी। कर्क राशि के लिए वरिष्ठों का पूरा सहारा मिलेगा। उपाय: किसी आवश्यकता वाले को सफेद रंग की मिठाई या चावल दें और ॐ शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। पंचवें भाव में चंद्र नए विचारों, रचनात्मक प्रेरणा और रोमांस की भावना जगाएगा। अपनी राशि यानी पहले भाव में बुध, शुक्र और गुरु का त्रियुति योग आपके व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाएगा। ग्यारहवें भाव में मंगल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और नेटवर्किंग को मजबूत करने में मदद करेगा। बारहवें भाव में सूर्य के कारण मानसी थकान, अ desconocida चिंताएं या अचानक बड़ा खर्च हो सकता है, इसलिए ऑनलाइन खरीदारी के लालच से बचें। प्रेम जीवन में आपकी भावनात्मक अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए बिना कारण के बहस या ड्रामा से दूर रहें.

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