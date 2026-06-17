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आज का मकर राशिफल 18 जून 2026: रिश्ते और साझेदारी में शुभ संयोग

ज्योतिष News

आज का मकर राशिफल 18 जून 2026: रिश्ते और साझेदारी में शुभ संयोग
मकर राशिफल18 जून 2026राशिफल
📆17-06-2026 23:27:00
📰NBT Hindi News
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मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। विवाह योग्य लोगों को शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं और व्यापार में नई साझेदारी से लाभ की संभावना है। परिवार का समर्थन और प्रतीक्षित सकारात्मक खबरें भी मिल सकती हैं। सप्तम भाव में गजकेसरी योग बन रहा है जो इसे और शुभ बना रहा है। व्याघात योग की चेतावनी के बावजूद इस दिन पर कार्य करने पर फायदा है। साझेदारी से जुड़े आर्थिक अवसर को गंभीरता से देखें और कागजी शर्तें ध्यान से पढ़ें। घर में ऊर्जा और हलचल रहेगी तथा परिवार साथ देगा। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। व्यवहारिक और संतुलित मार्गदर्शन प्राप्त करें ज्योतिषीय विशेषज्ञ शशांक शेखर बाजपेयी जी की।

आज का मकर राशिफल 18 जून 2026 के लिए यहां प्रस्तुत है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों और साझेदारी के मामलों में विशेष महत्व रखता है। विवाह योग्य व्यक्तियों को शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं और व्यापार में नई साझेदारी से लाभ की संभावना बनी रहेगी। परिवार का समर्थन मिलेगा और लंबे समय से प्रतीक्षित खबरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। किसी भी अच्छे अवसर को संदेह के कारण छोड़ने की आदत न रखें। सप्तम भाव में गुरु, शुक्र और चंद्र मिलकर गजकेसरी रच रहे हैं और सAp seventh house में चंद्र स्वयं विराजमान हैं। इससे विवाह और साझेदारी के लिए बहुत शुभ संयोग बन रहा है। यही कारण है कि व्याघात योग की चेतावनी के बावजूद आज यह क्षेत्र आपके लिए बहुत अनुकूल है। लग्नेश शनि तृतीय भाव से प्रयासों को बल दे रहे हैं और मंगल चतुर्थ में घर को ऊर्जा दे रहे हैं। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आज एक अच्छा रिश्ता मिलने की संभावना है। व्यापार में कोई साझेदारी का प्रस्ताव आए तो उसे नकारिए नहीं। अच्छे अवसर को न सोचे बिना छोड़िए। बहुत अधिक छानबीन में अच्छा मौका हाथ से न निकल जाए। आज वो दिन है जब रिश्तों में आगे बढ़ने का संकल्प खुलकर किया जा सकता है। सप्तम में गजकेसरी प्रतिबद्धता का साफ संकेत दे रहा है। जो रिश्ता या प्रस्ताव सामने आए, उसमें कमियाँ ढूंढने के बजाय उसकी संभावनाओं को देखिए। दिल की बात आज साफ-साफ कहें, वह सुनी जाएगी। घर में मंगल चतुर्थ भाव में अपनी राशि में हैं, इसलिए घर में हलचल और ऊर्जा रहेगी। परिवार आज आपके किसी रिश्ते के फैसले में साथ खड़ा मिलेगा। बड़ों की रजामंदी का रास्ता भी खुला है। साझेदारी से जुड़ा कोई आर्थिक अवसर आज फायदेमंद रहेगा। फिर भी कागजी शर्तें एक बार ध्यान से पढ़ लेना समझदारी है। सप्तम भाव की सक्रियता कमर के निचले हिस्से और छठे के सूर्य-बुध पाचन से जुड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर सेहत में सुधार के संकेत हैं। साझेदारी वाले कारोबार के लिए दिन शानदार है। नए गठजोड़ से काम को नई रफ्तार मिल सकती है। आईकास (ICAS) चेन्नई से ज्योतिष प्रवीण की उपाधि प्राप्त शशांक शेखर बाजपेयी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रiat हैं। पाराशरी ज्योतिष के गहन अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों की गहरी समझ के माध्यम से वे लोगों को जीवन की चुनौतियों में सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। पत्रकारिता और मीडिया जगत में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले शशांक जी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। समाचार, समाज, अध्यात्म और मानवीय विषयों पर उनकी गहरी जोश ने उन्हें एक संवेदनशील लेखक, विश्लेषक और मार्गदर्शक के रूप में पहचान दिलाई है। ज्योतिष ीय विषयों पर लंबे समय तक कार्य करने और अध्ययन करने के कारण उन्हें इस क्षेत्र का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है। शशांक शेखर बाजपेयी जी का मानना है कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करने का विज्ञान है। पाराशरी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के माध्यम से वे लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। उनकी सलाह व्यवहारिक, संतुलित और जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है.

आज का मकर राशिफल 18 जून 2026 के लिए यहां प्रस्तुत है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों और साझेदारी के मामलों में विशेष महत्व रखता है। विवाह योग्य व्यक्तियों को शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं और व्यापार में नई साझेदारी से लाभ की संभावना बनी रहेगी। परिवार का समर्थन मिलेगा और लंबे समय से प्रतीक्षित खबरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। किसी भी अच्छे अवसर को संदेह के कारण छोड़ने की आदत न रखें। सप्तम भाव में गुरु, शुक्र और चंद्र मिलकर गजकेसरी रच रहे हैं और सAp seventh house में चंद्र स्वयं विराजमान हैं। इससे विवाह और साझेदारी के लिए बहुत शुभ संयोग बन रहा है। यही कारण है कि व्याघात योग की चेतावनी के बावजूद आज यह क्षेत्र आपके लिए बहुत अनुकूल है। लग्नेश शनि तृतीय भाव से प्रयासों को बल दे रहे हैं और मंगल चतुर्थ में घर को ऊर्जा दे रहे हैं। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आज एक अच्छा रिश्ता मिलने की संभावना है। व्यापार में कोई साझेदारी का प्रस्ताव आए तो उसे नकारिए नहीं। अच्छे अवसर को न सोचे बिना छोड़िए। बहुत अधिक छानबीन में अच्छा मौका हाथ से न निकल जाए। आज वो दिन है जब रिश्तों में आगे बढ़ने का संकल्प खुलकर किया जा सकता है। सप्तम में गजकेसरी प्रतिबद्धता का साफ संकेत दे रहा है। जो रिश्ता या प्रस्ताव सामने आए, उसमें कमियाँ ढूंढने के बजाय उसकी संभावनाओं को देखिए। दिल की बात आज साफ-साफ कहें, वह सुनी जाएगी। घर में मंगल चतुर्थ भाव में अपनी राशि में हैं, इसलिए घर में हलचल और ऊर्जा रहेगी। परिवार आज आपके किसी रिश्ते के फैसले में साथ खड़ा मिलेगा। बड़ों की रजामंदी का रास्ता भी खुला है। साझेदारी से जुड़ा कोई आर्थिक अवसर आज फायदेमंद रहेगा। फिर भी कागजी शर्तें एक बार ध्यान से पढ़ लेना समझदारी है। सप्तम भाव की सक्रियता कमर के निचले हिस्से और छठे के सूर्य-बुध पाचन से जुड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर सेहत में सुधार के संकेत हैं। साझेदारी वाले कारोबार के लिए दिन शानदार है। नए गठजोड़ से काम को नई रफ्तार मिल सकती है। आईकास (ICAS) चेन्नई से ज्योतिष प्रवीण की उपाधि प्राप्त शशांक शेखर बाजपेयी ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रiat हैं। पाराशरी ज्योतिष के गहन अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों की गहरी समझ के माध्यम से वे लोगों को जीवन की चुनौतियों में सार्थक मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। पत्रकारिता और मीडिया जगत में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले शशांक जी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। समाचार, समाज, अध्यात्म और मानवीय विषयों पर उनकी गहरी जोश ने उन्हें एक संवेदनशील लेखक, विश्लेषक और मार्गदर्शक के रूप में पहचान दिलाई है। ज्योतिषीय विषयों पर लंबे समय तक कार्य करने और अध्ययन करने के कारण उन्हें इस क्षेत्र का भी व्यापक अनुभव प्राप्त है। शशांक शेखर बाजपेयी जी का मानना है कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करने का विज्ञान है। पाराशरी ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के माध्यम से वे लोगों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। उनकी सलाह व्यवहारिक, संतुलित और जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है

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