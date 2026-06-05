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आज का मौसम: केरल में मानसून की एंट्री, 18 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट

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आज का मौसम: केरल में मानसून की एंट्री, 18 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट
केरलमानसूनतूफानी आंधी-बारिश
📆05-06-2026 01:31:00
📰NBT Hindi News
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केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु समेत 18 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

आज का मौसम 5 जून: केरल में मानसून की एंट्री, 8 घंटों के अंदर 18 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट; IMD अपडेट। केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, केरल , तमिलनाडु समेत 18 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। अब मानसून केरल के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु के इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2-3 दिनों में मानसून महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में पहुंच सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 5 जून को यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल , तमिलनाडु समेत देश के 18 राज्यों में भीषण बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सबसे अधिक स्थिति दक्षिण भारत के केरल , कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बिगड़ने वाली है। इन राज्यों में IMD ने भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है.

आज का मौसम 5 जून: केरल में मानसून की एंट्री, 8 घंटों के अंदर 18 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट; IMD अपडेट। केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु समेत 18 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। अब मानसून केरल के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु के इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2-3 दिनों में मानसून महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में पहुंच सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 5 जून को यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु समेत देश के 18 राज्यों में भीषण बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सबसे अधिक स्थिति दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बिगड़ने वाली है। इन राज्यों में IMD ने भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है

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केरल मानसून तूफानी आंधी-बारिश IMD अलर्ट 18 राज्यों में अलर्ट

 

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