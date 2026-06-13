Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

आज का राशिफल 14 जून 2026: चंद्रमा की ताकतवर स्थिति में आई शांति, सभी राशियों के लिए शुभ दिन

राशिफल/ज्योतिष News

आज का राशिफल 14 जून 2026: चंद्रमा की ताकतवर स्थिति में आई शांति, सभी राशियों के लिए शुभ दिन
राशिफल14 जून 2026चंद्र दृश्य
📆13-06-2026 23:13:00
📰NBT Hindi News
219 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 126% · Publisher: 51%

14 जून 2026 का वार्षिक भविष्यफल जानें। चंद्रदेव वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में ताकतवर स्थिति में हैं, जिससे सभी राशियों में शांति और स्थिरता का प्रभाव है। मिथुन और कन्या राशि के लिए सूर्यदेव के प्रवेश से नया अध्याय शुरू हो रहा है। वृषभ, कर्क और मकर राशि के लिए खास खुशियाँ। मेष, सिंह और मीन राशि के लिए धन और करियर में सुधार। कन्या राशि जल्दबाजी से बचें। सभी के लिए गणेश पूजा और दान सुझाव।

आज 14 जून 2026 को चंद्रदेव वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में अपनी सबसे ताकतवर स्थिति में बैठा है। कल रात की मेष और वृषभ गंडांत पार होने के बाद आज चंद्रमा को उच्च का बल मिला है। सूर्यदेव वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने के बहुत करीब हैं, जहां बुधदेव पहले से मौजूद हैं। बृहस्पति और शुक्रदेव का साथ कर्क राशि में लगातार गहरा हो रहा है। चंद्रमा की इस उच्च स्थिति से हर राशि में शांति, सुंदरता और स्थिरता का प्रभाव दिख रहा है। कल की तीखी ऊर्जा के बाद आज एक ठहराव और संतोष का एहसास हो रहा है। सूर्यदेव की राशि बदलने की तैयारी से मिथुन और कन्या राशि के लिए खासतौर पर एक नया और चमकदार अध्याय शुरू हो रहा है। आज वृषभ राशि के जातकों में खास चमक दिखेगी, कर्क राशि वालों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और मकर राशि वालों के लिए प्रेम और रचनात्मकता के मामले में सबसे सुंदर दिन है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन घर और धन के मामले में बेहद सुकूनदायक है। चंद्रमा की ताकतवर स्थिति से पारिवारिक और वित्तीय मामलों में शांति मिलेगी। मंगलदेव अपनी राशि में होने से आत्मविश्वास बना रहेगा, बस जोश को शांत तरीके से इस्तेमाल करें। बुधदेव की वजह से बातचीत में एक नई ताजगी रहेगी। कर्क राशि के चौथे घर में बृहस्पति और शुक्रदेव का साथ है, तो माहौल अच्छा रहेगा और घर से जुड़ा कोई काम आज पूरा हो सकता है। हालांकि, आज खाने-पीने में अति न करें और खर्चों में संतुलन बनाए रखें। वृष राशि वालों के लिए आज साल के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक है। चंद्रमा सीधे उनकी राशि में ताकतवर है। चेहरे पर चमक होगी, बातों में आकर्षण होगा और जहां भी जाएंगे, लोग ध्यान देंगे। सूर्यदेव आज उनकी राशि से निकलकर आगे बढ़ने को तैयार है, जिसका अर्थ है पहचान से जुड़ा एक अध्याय समाप्त होकर पैसों की तरफ ध्यान जाने वाला है। बातचीत में आज समझदारी और गर्माहट दोनों रहेंगी। पैसों के मामले में नई स्पष्टता आएगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज साल के सबसे चमकदार दिनों में से एक है। बुधदेव पहले से लग्न पर हैं और सूर्यदेव भी वहीं प्रवेश करने वाले हैं। दोनों का साथ सोच, बोलने की क्षमता और पहचान को निखार देगा। एकांत में चंद्रदेव अपनी ताकतवर स्थिति में हैं, इसलिए थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, मन को शांति मिलेगी। धन के मामले में बृहस्पति और शुक्रदेव का साथ राहत देगा। कर्क राशि वालों के लिए आज फायदे और सामाजिक दायरे के मामले में बेहद शुभ है। चंद्रमा अपनी ताकतवर स्थिति में लाभ के घर में बैठा है, तो जो भी कोशिश करेंगे, उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे वो पुराने पैसे की वापसी हो या नया मौका। बृहस्पति का साथ इस असर को दोगुना कर रहा है। मंगलदेव करियर में मजबूती से डटे हैं, काम में स्थिरता बनी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए आज करियर में स्थिर दिन है, बदलाव की शुरुआत भी हो रही है। चंद्रमा कर्म स्थान में ताकतवर होकर बैठा है, तो जो भी जिम्मेदारी आराम से और भरोसे के साथ निभाएंगे, उसका असर लंबे समय तक रहेगा। लग्नेश सूर्यदेव अपनी जगह बदलने की तैयारी में हैं। अब तक ध्यान करियर पर था, अब वो दोस्तों, नेटवर्क और कमाई की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। शुरू में यह बदलाव थोड़ा अजीब या अनजाना लग सकता है, मन कुछ देर के लिए डगमगा भी सकता है, लेकिन यह दिशा सही है। कन्या राशि वालों के लिए आज जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। चंद्रमा की शांति देने वाली ऊर्जा से धीरे-धीरे सोचें और निर्णय लें। सूर्यदेव के प्रवेश के कारण नए अवसर आएंगे, लेकिन उतावleh से काम न लें। बृहस्पति और शुक्रदेव का साथ रिश्तों और सहयोग में मददगार साबित होगा। मकर राशि वालों के लिए आज प्रेम और रचनात्मकता के मामले में सबसे सुंदर दिन है। चंद्रमा की ताकत से भावनाओं में गहराई आएगी और रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी। मीन राशि वालों के लिए आज धन और सामाजिक स्थिति के मामले में अच्छा समय है। चंद्रमा लाभ के घर में है, तो पैसों की व्यवस्था में सुधार हो सकता है। मंगलदेव स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास देगा। हालांकि, किसी भी Prakram में अति से बचें। दानवर राशि के लिए आज आरogy और मनोरंजन के लिए तैयार रहें। चंद्रमा का प्रभाव सुखद हoga, लेकिन मंगलदेव आपको कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। क Srf कार्यक्रमों में शामिल हों, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कुछ न करें। कुंभक राशि के लिए आज गribe और रिश्तों के मामले में सावधानी बरतें। चंद्रमा की ऊर्जा शांति दे रही है, लेकिन मंगलदेव और शुक्र का साथ थोड़ा तनाव पैदा कर सकता है। अंतरोन्नत को समझें, लेकिन अति में न गिरें। मेघवारी राशि के लिए आज विचारों को साफ रखें। चंद्र की शांति से मन शांत रहेगा, लेकिन सूर्य के प्रवेश से नए विचार उभरेंगे। बृहस्पति का साथ दीर्घकालिक योजनाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। अतः आज सारी राशियों के लिए शांति, स्थिरता और नई शुरुआत का समय है। चंद्रमा की ताकतवर स्थिति और ग्रहों की स्थितियाँ के आधार पर सभी को अपने कार्यों में संतुलित बने रहना चाहिए, फिजूलखर्ची और अति से दूर रहना चाहिए। आज सुबह स्नान के बाद गणेशजी को फूल-माला चढ़ाकर शुभारंभ करें और किसी विद्यार्थी को कलम या किताब दें। यह आपके लिए अच्छा कर्म होगा.

आज 14 जून 2026 को चंद्रदेव वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में अपनी सबसे ताकतवर स्थिति में बैठा है। कल रात की मेष और वृषभ गंडांत पार होने के बाद आज चंद्रमा को उच्च का बल मिला है। सूर्यदेव वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने के बहुत करीब हैं, जहां बुधदेव पहले से मौजूद हैं। बृहस्पति और शुक्रदेव का साथ कर्क राशि में लगातार गहरा हो रहा है। चंद्रमा की इस उच्च स्थिति से हर राशि में शांति, सुंदरता और स्थिरता का प्रभाव दिख रहा है। कल की तीखी ऊर्जा के बाद आज एक ठहराव और संतोष का एहसास हो रहा है। सूर्यदेव की राशि बदलने की तैयारी से मिथुन और कन्या राशि के लिए खासतौर पर एक नया और चमकदार अध्याय शुरू हो रहा है। आज वृषभ राशि के जातकों में खास चमक दिखेगी, कर्क राशि वालों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और मकर राशि वालों के लिए प्रेम और रचनात्मकता के मामले में सबसे सुंदर दिन है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन घर और धन के मामले में बेहद सुकूनदायक है। चंद्रमा की ताकतवर स्थिति से पारिवारिक और वित्तीय मामलों में शांति मिलेगी। मंगलदेव अपनी राशि में होने से आत्मविश्वास बना रहेगा, बस जोश को शांत तरीके से इस्तेमाल करें। बुधदेव की वजह से बातचीत में एक नई ताजगी रहेगी। कर्क राशि के चौथे घर में बृहस्पति और शुक्रदेव का साथ है, तो माहौल अच्छा रहेगा और घर से जुड़ा कोई काम आज पूरा हो सकता है। हालांकि, आज खाने-पीने में अति न करें और खर्चों में संतुलन बनाए रखें। वृष राशि वालों के लिए आज साल के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक है। चंद्रमा सीधे उनकी राशि में ताकतवर है। चेहरे पर चमक होगी, बातों में आकर्षण होगा और जहां भी जाएंगे, लोग ध्यान देंगे। सूर्यदेव आज उनकी राशि से निकलकर आगे बढ़ने को तैयार है, जिसका अर्थ है पहचान से जुड़ा एक अध्याय समाप्त होकर पैसों की तरफ ध्यान जाने वाला है। बातचीत में आज समझदारी और गर्माहट दोनों रहेंगी। पैसों के मामले में नई स्पष्टता आएगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज साल के सबसे चमकदार दिनों में से एक है। बुधदेव पहले से लग्न पर हैं और सूर्यदेव भी वहीं प्रवेश करने वाले हैं। दोनों का साथ सोच, बोलने की क्षमता और पहचान को निखार देगा। एकांत में चंद्रदेव अपनी ताकतवर स्थिति में हैं, इसलिए थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, मन को शांति मिलेगी। धन के मामले में बृहस्पति और शुक्रदेव का साथ राहत देगा। कर्क राशि वालों के लिए आज फायदे और सामाजिक दायरे के मामले में बेहद शुभ है। चंद्रमा अपनी ताकतवर स्थिति में लाभ के घर में बैठा है, तो जो भी कोशिश करेंगे, उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे वो पुराने पैसे की वापसी हो या नया मौका। बृहस्पति का साथ इस असर को दोगुना कर रहा है। मंगलदेव करियर में मजबूती से डटे हैं, काम में स्थिरता बनी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए आज करियर में स्थिर दिन है, बदलाव की शुरुआत भी हो रही है। चंद्रमा कर्म स्थान में ताकतवर होकर बैठा है, तो जो भी जिम्मेदारी आराम से और भरोसे के साथ निभाएंगे, उसका असर लंबे समय तक रहेगा। लग्नेश सूर्यदेव अपनी जगह बदलने की तैयारी में हैं। अब तक ध्यान करियर पर था, अब वो दोस्तों, नेटवर्क और कमाई की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। शुरू में यह बदलाव थोड़ा अजीब या अनजाना लग सकता है, मन कुछ देर के लिए डगमगा भी सकता है, लेकिन यह दिशा सही है। कन्या राशि वालों के लिए आज जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। चंद्रमा की शांति देने वाली ऊर्जा से धीरे-धीरे सोचें और निर्णय लें। सूर्यदेव के प्रवेश के कारण नए अवसर आएंगे, लेकिन उतावleh से काम न लें। बृहस्पति और शुक्रदेव का साथ रिश्तों और सहयोग में मददगार साबित होगा। मकर राशि वालों के लिए आज प्रेम और रचनात्मकता के मामले में सबसे सुंदर दिन है। चंद्रमा की ताकत से भावनाओं में गहराई आएगी और रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी। मीन राशि वालों के लिए आज धन और सामाजिक स्थिति के मामले में अच्छा समय है। चंद्रमा लाभ के घर में है, तो पैसों की व्यवस्था में सुधार हो सकता है। मंगलदेव स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास देगा। हालांकि, किसी भी Prakram में अति से बचें। दानवर राशि के लिए आज आरogy और मनोरंजन के लिए तैयार रहें। चंद्रमा का प्रभाव सुखद हoga, लेकिन मंगलदेव आपको कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। क Srf कार्यक्रमों में शामिल हों, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कुछ न करें। कुंभक राशि के लिए आज गribe और रिश्तों के मामले में सावधानी बरतें। चंद्रमा की ऊर्जा शांति दे रही है, लेकिन मंगलदेव और शुक्र का साथ थोड़ा तनाव पैदा कर सकता है। अंतरोन्नत को समझें, लेकिन अति में न गिरें। मेघवारी राशि के लिए आज विचारों को साफ रखें। चंद्र की शांति से मन शांत रहेगा, लेकिन सूर्य के प्रवेश से नए विचार उभरेंगे। बृहस्पति का साथ दीर्घकालिक योजनाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। अतः आज सारी राशियों के लिए शांति, स्थिरता और नई शुरुआत का समय है। चंद्रमा की ताकतवर स्थिति और ग्रहों की स्थितियाँ के आधार पर सभी को अपने कार्यों में संतुलित बने रहना चाहिए, फिजूलखर्ची और अति से दूर रहना चाहिए। आज सुबह स्नान के बाद गणेशजी को फूल-माला चढ़ाकर शुभारंभ करें और किसी विद्यार्थी को कलम या किताब दें। यह आपके लिए अच्छा कर्म होगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

राशिफल 14 जून 2026 चंद्र दृश्य वृषभ राशि मिथुन राशि कन्या राशि होरीस्कोप ज्योतिष भविष्यफल आज का राशिफल

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पीएम मोदी और मैक्रों फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 का करेंगे उद्घाटन, भारत के स्टार्ट-अप्स को पेश किया जाएगा - pm modi and macron to inaugurate india innovates 2026 in franceपीएम मोदी और मैक्रों फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 का करेंगे उद्घाटन, भारत के स्टार्ट-अप्स को पेश किया जाएगा - pm modi and macron to inaugurate india innovates 2026 in franceप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 14 जून को नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे।
Read more »

14 जून 2026 की राशिफल: सभी राशियों के लिये स्पष्ट मार्गदर्शिका14 जून 2026 की राशिफल: सभी राशियों के लिये स्पष्ट मार्गदर्शिकाउपरोक्त विस्तृत राशिफल रिपोर्ट में धनु, मेष, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन सहित सभी राशियों के लिये आज के भविष्य, करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और निवेश के विषय में विशेष सलाह और उपायों का वर्णन किया गया है।
Read more »

'किसी से भी हार जाओ, लेकिन', पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच से पहले जेमिमा रोड्रिग्स ने शेयर की अंदर की बात - jemimah rodrigues opened up about pressure surrounding india vs pakistan clash ind w vs pak w'किसी से भी हार जाओ, लेकिन', पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच से पहले जेमिमा रोड्रिग्स ने शेयर की अंदर की बात - jemimah rodrigues opened up about pressure surrounding india vs pakistan clash ind w vs pak w12 जून से आईसीसी विमंस टी20 विश्‍व कप 2026 की शुरुआत हो चुकी है। टूर्नामेंट के छठे मुकाबले में रविवार, 14 जून को भारतीय महिला टीम का सामना पाकिस्‍तान से होगा।
Read more »

Qatar vs Switzerland: इंजरी टाइम में बदली मैच की कहानी, कतर ने स्विट्जरलैंड के मुंह से छीनी जीत; खुखी बने हीरोQatar vs Switzerland: इंजरी टाइम में बदली मैच की कहानी, कतर ने स्विट्जरलैंड के मुंह से छीनी जीत; खुखी बने हीरोFIFA World Cup 2026 Qatar vs Switzerland Football Match Highlights Updates: फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-बी मुकाबले में कतर ने इंजरी टाइम में शानदार वापसी करते हुए स्विट्जरलैंड
Read more »

14 जून 2026 का पंचांग: ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, रोहिणी नक्षत्र और धृति योग का शुभ संयोग14 जून 2026 का पंचांग: ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, रोहिणी नक्षत्र और धृति योग का शुभ संयोग14 जून 2026, रविवार को ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि है। जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल, पूजा विधि और इस दिन का महत्व।
Read more »

आज का कन्या राशिफल 14 जून 2026आज का कन्या राशिफल 14 जून 2026आज का दिन साधारण नहीं है, अमावस्या आपके धर्म और भाग्य के नवम भाव में लग रही है, और शास्त्र कहते हैं कि ऐसे दिन किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है।
Read more »



Render Time: 2026-06-14 02:13:06