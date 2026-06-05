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आज का राशिफल 6 जून 2026: करियर और बौद्धिक कार्यों के लिए विशेष मौके

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आज का राशिफल 6 जून 2026: करियर और बौद्धिक कार्यों के लिए विशेष मौके
राशिफल 6 जून 2026आज का राशिफलकर्क राशि
📆05-06-2026 22:46:00
📰NBT Hindi News
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6 जून 2026 का राशिफल कर्क, सिंह, कन्या आदि सभी राशियों के लिए करियर, साझेदारी और बौद्धिक सफलता के महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है।

आज 6 जून 2026 की राशिफल सूचनानुसार, चंद्रदेव मकर राशि के श्रवण नक्षत्र के चौथे पद में गोचर कर रहा है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च स्थिति में हैं, हालांकि उनकी शक्ति अभी कम है। बुधदेव और मंगलदेव अपनी-अपनी राशियों में स्थित हैं। आज का दिन करियर, बौद्धिक कार्य और साझेदारी के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। श्रवण नक्षत्र का संदेश है कि ध्यान से सुनें और काम की जानकारी पर तुरंत एक्शन लें। बृहस्पति की उच्च स्थिति से साझेदारी और रचनात्मकता को बल मिल रहा है। अनुशासन और मेहनत से किया गया काम आज रंग लाएगा। लग्नेश मंगलदेव आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को पीक पर बनाए रखेंगे। बुधदेव और शुक्रदेव तीसरे भाव में रहकर नेटवर्किंग को मजबूत कर रहे हैं। पांचवें भाव में बृहस्पति रचनात्मकता में निखार लाएंगे। वैवाहिक जोड़ों के जीवन में आनंद रहेगा। सिंगल्स को प्रेम जीवन पर आशीर्वाद मिलेगा। शनिदेव नींद का ध्यान रखने का संकेत दे रहे हैं। आर्थिक मामलों में आवेग में आकर कोई बड़ा फैसला न लें.

आज 6 जून 2026 की राशिफल सूचनानुसार, चंद्रदेव मकर राशि के श्रवण नक्षत्र के चौथे पद में गोचर कर रहा है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च स्थिति में हैं, हालांकि उनकी शक्ति अभी कम है। बुधदेव और मंगलदेव अपनी-अपनी राशियों में स्थित हैं। आज का दिन करियर, बौद्धिक कार्य और साझेदारी के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। श्रवण नक्षत्र का संदेश है कि ध्यान से सुनें और काम की जानकारी पर तुरंत एक्शन लें। बृहस्पति की उच्च स्थिति से साझेदारी और रचनात्मकता को बल मिल रहा है। अनुशासन और मेहनत से किया गया काम आज रंग लाएगा। लग्नेश मंगलदेव आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को पीक पर बनाए रखेंगे। बुधदेव और शुक्रदेव तीसरे भाव में रहकर नेटवर्किंग को मजबूत कर रहे हैं। पांचवें भाव में बृहस्पति रचनात्मकता में निखार लाएंगे। वैवाहिक जोड़ों के जीवन में आनंद रहेगा। सिंगल्स को प्रेम जीवन पर आशीर्वाद मिलेगा। शनिदेव नींद का ध्यान रखने का संकेत दे रहे हैं। आर्थिक मामलों में आवेग में आकर कोई बड़ा फैसला न लें

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