आज का मौसम 12 जून: 15 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी, 90 किमी/घंटा हवा

मौसम विभाग ने 12 जून को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। हवा की गति 90 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है।

मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई राज्यों के लिए भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। आज यानी 12 जून को उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर समेत 15 राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कई स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। किसानों को अपनी फसलों को ढकने की सलाह दी गई है, जबकि मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम का यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण हो रहा है, जो दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। इन क्षेत्रों में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा और गोरखपुर; बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर; दिल्ली-एनसीआर; हरियाणा के अंबाला, करनाल और रोहतक; पंजाब के लुधियाना, अमृतसर और जालंधर; राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर; मध्य प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर और भोपाल; छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर; झारखंड के रांची, धनबाद और जमशेदपुर; पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मिदनापुर और हावड़ा; ओडिशा के भुवनेश्वर, कटक और बालासोर; और पूर्वोत्तर राज्यों के गुवाहाटी, शिलांग और कोहिमा में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। इन क्षेत्रों में 10 घंटे के भीतर मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए सभी से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। स्कूलों और कॉलेजों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा है और लोगों से कहा है कि वे पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे न खड़े हों। पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी आंधी और बारिश की संभावना है। वहां घूमने जाने वाले पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम का पूर्वानुमान जांचकर ही यात्रा करें। घने जंगलों और नदी किनारों से बचें क्योंकि तेज हवाओं से पेड़ उखड़ सकते हैं और बिजली गिरने का खतरा रहता है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि मानसून की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। किसानों के लिए यह राहत की बात है क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई के लिए अच्छी बारिश जरूरी है, लेकिन तेज हवाओं से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे मौसम संबंधी जानकारी के लिए आईएमडी के आधिकारिक स्रोतों का ही उपयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। सुरक्षा उपायों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें.

मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई राज्यों के लिए भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। आज यानी 12 जून को उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर समेत 15 राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कई स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। किसानों को अपनी फसलों को ढकने की सलाह दी गई है, जबकि मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम का यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण हो रहा है, जो दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। इन क्षेत्रों में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा और गोरखपुर; बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर; दिल्ली-एनसीआर; हरियाणा के अंबाला, करनाल और रोहतक; पंजाब के लुधियाना, अमृतसर और जालंधर; राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर; मध्य प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर और भोपाल; छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर; झारखंड के रांची, धनबाद और जमशेदपुर; पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मिदनापुर और हावड़ा; ओडिशा के भुवनेश्वर, कटक और बालासोर; और पूर्वोत्तर राज्यों के गुवाहाटी, शिलांग और कोहिमा में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। इन क्षेत्रों में 10 घंटे के भीतर मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए सभी से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। स्कूलों और कॉलेजों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा है और लोगों से कहा है कि वे पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे न खड़े हों। पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी आंधी और बारिश की संभावना है। वहां घूमने जाने वाले पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम का पूर्वानुमान जांचकर ही यात्रा करें। घने जंगलों और नदी किनारों से बचें क्योंकि तेज हवाओं से पेड़ उखड़ सकते हैं और बिजली गिरने का खतरा रहता है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि मानसून की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। किसानों के लिए यह राहत की बात है क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई के लिए अच्छी बारिश जरूरी है, लेकिन तेज हवाओं से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे मौसम संबंधी जानकारी के लिए आईएमडी के आधिकारिक स्रोतों का ही उपयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। सुरक्षा उपायों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें





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मौसम बारिश तूफान चेतावनी आईएमडी

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