आज का मौसम: 18 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, 90 की रफ्तार से हवा

देश के 18 राज्यों में आज भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में 80 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

आज का मौसम 14 जून: अगले 12 घंटे के भीतर 18 राज्यों में भारी बारिश - आंधी का अलर्ट, 90 की रफ्तार से हवा; IMD का अपडेट। देश के 18 राज्यों में आज भारी बारिश , आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में 80 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 14 जून को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 18 राज्यों में बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। कई इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह जारी की गई है.

आज का मौसम 14 जून: अगले 12 घंटे के भीतर 18 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, 90 की रफ्तार से हवा; IMD का अपडेट। देश के 18 राज्यों में आज भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में 80 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 14 जून को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 18 राज्यों में बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। कई इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह जारी की गई है





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भारी बारिश आंधी वज्रपात तेज हवाएं पेड़ गिरना बिजली आपूर्ति बाधित फसलों को नुकसान

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