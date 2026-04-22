आज का पंचांग 22 अप्रैल 2026: जानिए शुभ मुहूर्त, राहुकाल और विशेष ज्योतिषीय गणना

22 अप्रैल 2026 के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, शुभ मुहूर्त और राहुकाल की विस्तृत जानकारी दी गई है। जानें आज के दिन का महत्व और किन बातों का रखें ध्यान।

सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा में पंचांग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पंचांग का शाब्दिक अर्थ है पांच अंग, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का समावेश होता है। हिंदू पंचांग न केवल समय की गणना का एक माध्यम है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ग्रहों की स्थितियों को समझने का एक आधार भी है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन पंचांग का अवलोकन करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। मान्यता है कि पंचांग पढ़ने से न केवल आयु में वृद्धि होती है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति

और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले पंचांग का स्मरण करना माता लक्ष्मी की कृपा और समस्त पापों के नाश का कारक माना गया है। 22 अप्रैल 2026, दिन बुधवार का पंचांग अत्यंत विशेष है। इस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 10:49 बजे तक प्रभावी है। इसके पश्चात सप्तमी तिथि का उदय होगा। आकाशीय नक्षत्रों की बात करें तो आद्रा नक्षत्र रात 10:13 बजे तक विद्यमान रहेगा, जिसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र का संचार होगा। आज के दिन अतिगंड और सुकर्मा योग का संयोग बन रहा है, जो धार्मिक कार्यों के लिए अनुकूल है। सूर्योदय सुबह 5:52 बजे और सूर्यास्त शाम 6:43 बजे होगा। चंद्रमा का गोचर आज मिथुन राशि में रहेगा, जिससे मानसिक स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। आज की दिशा शूल उत्तर दिशा में है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से पहले मूंग की दाल का सेवन करके निकलना शुभकारी माना गया है। पंचांग में शुभ और अशुभ समय का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो सके। 22 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 बजे से 5:15 बजे तक रहेगा, जो ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम समय है। अमृत काल का समय दोपहर 12:56 से 2:25 तक रहेगा, जिसमें किए गए कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। वहीं, राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित कार्यों के लिए निषेध माना गया है। यम गण्डक सुबह 7:39 से 9:14 तक और दुर्मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में नए कार्यों की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है। पंचांग की यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा को और अधिक सुदृढ़ करना है





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