Head Topics

आज का पंचांग 22 अप्रैल 2026: जानिए शुभ मुहूर्त, राहुकाल और विशेष ज्योतिषीय गणना

धर्म News

आज का पंचांग 22 अप्रैल 2026: जानिए शुभ मुहूर्त, राहुकाल और विशेष ज्योतिषीय गणना
पंचांगआज का पंचांगशुभ मुहूर्त
📆22-04-2026 01:39:00
📰News Nation
75 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 51%

22 अप्रैल 2026 के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, शुभ मुहूर्त और राहुकाल की विस्तृत जानकारी दी गई है। जानें आज के दिन का महत्व और किन बातों का रखें ध्यान।

सनातन धर्म की गौरवशाली परंपरा में पंचांग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पंचांग का शाब्दिक अर्थ है पांच अंग, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का समावेश होता है। हिंदू पंचांग न केवल समय की गणना का एक माध्यम है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ग्रहों की स्थितियों को समझने का एक आधार भी है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन पंचांग का अवलोकन करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। मान्यता है कि पंचांग पढ़ने से न केवल आयु में वृद्धि होती है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति

और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले पंचांग का स्मरण करना माता लक्ष्मी की कृपा और समस्त पापों के नाश का कारक माना गया है। 22 अप्रैल 2026, दिन बुधवार का पंचांग अत्यंत विशेष है। इस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रभाव रहेगा, जो रात 10:49 बजे तक प्रभावी है। इसके पश्चात सप्तमी तिथि का उदय होगा। आकाशीय नक्षत्रों की बात करें तो आद्रा नक्षत्र रात 10:13 बजे तक विद्यमान रहेगा, जिसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र का संचार होगा। आज के दिन अतिगंड और सुकर्मा योग का संयोग बन रहा है, जो धार्मिक कार्यों के लिए अनुकूल है। सूर्योदय सुबह 5:52 बजे और सूर्यास्त शाम 6:43 बजे होगा। चंद्रमा का गोचर आज मिथुन राशि में रहेगा, जिससे मानसिक स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। आज की दिशा शूल उत्तर दिशा में है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से पहले मूंग की दाल का सेवन करके निकलना शुभकारी माना गया है। पंचांग में शुभ और अशुभ समय का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो सके। 22 अप्रैल 2026 को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 बजे से 5:15 बजे तक रहेगा, जो ध्यान और साधना के लिए सर्वोत्तम समय है। अमृत काल का समय दोपहर 12:56 से 2:25 तक रहेगा, जिसमें किए गए कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। वहीं, राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित कार्यों के लिए निषेध माना गया है। यम गण्डक सुबह 7:39 से 9:14 तक और दुर्मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में नए कार्यों की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है। पंचांग की यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा को और अधिक सुदृढ़ करना है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

News Nation /  🏆 15. in İN

पंचांग आज का पंचांग शुभ मुहूर्त धार्मिक जानकारी वैशाख शुक्ल

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

इस दिन न्याय का देवता शनिदेव मीन राशि में हो रहे उदय, इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्यइस दिन न्याय का देवता शनिदेव मीन राशि में हो रहे उदय, इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्यन्याय के देवता शनिदेव 22 अप्रैल 2026 को मीन राशि में उदय होंगे, जिससे उनकी शक्तियां सक्रिय होंगी। यह उदय जीवन में अनुशासन, स्थिरता और रुके कार्यों में गति लाएगा।
Read more »

भारत में वित्त वर्ष 2026 में दोपहिया वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड 22 मिलियन तक पहुंच गई: रिपोर्टभारत में वित्त वर्ष 2026 में दोपहिया वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड 22 मिलियन तक पहुंच गई: रिपोर्टभारत में वित्त वर्ष 2026 में दोपहिया वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड 22 मिलियन तक पहुंच गई: रिपोर्ट
Read more »

आज का राशिफल 22 अप्रैल 2026: इन राशि वालों के करियर में आएगा बड़ा उछालआज का राशिफल 22 अप्रैल 2026: इन राशि वालों के करियर में आएगा बड़ा उछाल22 अप्रैल 2026 का दैनिक राशिफल: जानिए आज किन राशियों को करियर में मिलेगी बड़ी सफलता और किसके लिए है सावधानी का समय। ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव।
Read more »

UP Weather Today, 22 April: बांदा और प्रयागराज रहा सबसे गर्म, इन 32 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, IMD अपडेटUP Weather Today, 22 April: बांदा और प्रयागराज रहा सबसे गर्म, इन 32 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, IMD अपडेटUttar Pradesh Aaj Ka Mausam, 22 April 2026: मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 अप्रैल के बाद ही उत्‍तर प्रदेश वालों को भीषण गर्मी से थोड़ी निजात मिल पाएगी।
Read more »

आज का पंचांग 22 अप्रैल 2026: बुधवार के दिन बन रहा सुकर्मा योग, पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समयआज का पंचांग 22 अप्रैल 2026: बुधवार के दिन बन रहा सुकर्मा योग, पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समयआज 22 अप्रैल 2026, बुधवार का पंचांग प्रस्तुत किया गया है, जो स्कंद षष्ठी का दिन है। इसमें शुभ-अशुभ योग, राहुकाल और भगवान कार्तिकेय की पूजा का महत्व बताया गया है।
Read more »

आज का आईपीएल मैच, 22 अप्रैल 2026: आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच, जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी ऋषभ पंत की टीमआज का आईपीएल मैच, 22 अप्रैल 2026: आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच, जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी ऋषभ पंत की टीमAaj Ka IPL 2026 Match, (22 April): आज यानी 22 अप्रैल को आईपीएल 2026 का 32वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
Read more »



Render Time: 2026-04-22 04:39:31