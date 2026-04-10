आज का राशिफल: ग्रहों का बदलाव और आपकी राशि पर प्रभाव

आज ग्रहों की स्थिति में बदलाव आ रहा है, जिससे सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। बुध का मीन राशि में प्रवेश, चंद्रमा का मकर में गोचर और अन्य ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगी। मेष से लेकर कन्या राशि तक के लिए विस्तृत राशिफल, उपाय और सावधानियां जानने के लिए पढ़ें।

आज ग्रहों की स्थिति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रही है। बुध ग्रह आज नीच राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ वे पहले से ही सूर्य, मंगल और शनि के साथ मिलकर चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। यह योग विचारों में गहराई लाएगा, लेकिन भ्रम और तकनीकी त्रुटियों की संभावना भी बढ़ाएगा। चंद्रमा आज मकर राशि में संचार कर रहे हैं, जो आपको मुश्किल समय में भी व्यावहारिक और अनुशासित रहने की शक्ति प्रदान करेगा। मेष राशि में शुक्र आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, जबकि मिथुन राशि में बृहस्पति आपके ज्ञान की रक्षा करेंगे।

सिंह राशि में केतु आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।\मेष राशि वालों के लिए, आज किसी भी मामले को लंबा करने से बचें। मकर राशि में चंद्रमा आपके दसवें भाव में संचार कर रहे हैं, जो करियर और अनुशासन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बारहवें भाव में सूर्य, मंगल, शनि और अब बुध की उपस्थिति आपके मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। पहले भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके आत्मविश्वास को गिरने नहीं देगी। हालांकि, ग्यारहवें भाव में कुंभ राशि में राहु के कारण दोस्तों या बड़े समूहों के बीच बात करते समय सावधानी बरतें। प्रेम के मामले में, शुक्र की कृपा से आपका आकर्षण बना रहेगा, लेकिन किसी भी बहस को लंबा न खींचें। आर्थिक रूप से, आज कागजी काम में कोई गलती न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिए, नियमित योग और ध्यान का सहारा लेना आज बहुत ज़रूरी है। शुभ रंग केसरिया है, शुभ अंक 9 है, और उपाय के तौर पर मां सरस्वती की पूजा करें और किसी कन्या को हरा फल भेंट करें।\वृषभ राशि वालों के लिए, आज चंद्रमा मकर राशि में आपके नौवें भाव में संचार कर रहे हैं, जो आपके भाग्य और उच्च शिक्षा को सक्रिय कर रहा है। ग्यारहवें भाव में मंगल, सूर्य, शनि और नीच के बुध की उपस्थिति सामाजिक दायरे में कुछ अवांछित देरी या गलतफहमी ला सकती है। दूसरे भाव में बैठे बृहस्पति आपके लिए एक मजबूत आर्थिक कवच के रूप में काम कर रहे हैं। नकारात्मक रूप से, दसवें भाव में राहु के कारण करियर में अचानक भ्रम पैदा हो सकता है। प्रेम के मामले में आप एक बहुत ही स्थिर और समझदार साथी के रूप में उभरेंगे। आर्थिक रूप से, आय के नए स्रोतों पर विचार करें, लेकिन निवेश में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य के मामले में, ग्यारहवें भाव की भारी ऊर्जा पैरों में थकान या दर्द दे सकती है। शाम का समय परिवार के साथ बिताना आपको मानसिक शांति देगा। शुभ रंग हरा है, शुभ अंक 6 है, और उपाय के तौर पर भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा करें और पक्षियों को सात प्रकार का अनाज डालें। मिथुन राशि वालों के लिए, आज चंद्रमा मकर राशि में आपके आठवें भाव में संचार कर रहे हैं, जो आपको जीवन के गूढ़ विषयों और बदलावों की ओर ले जा रहा है। दसवें भाव में मंगल, सूर्य, शनि और बुध के होने से करियर में जिम्मेदारियों का बोझ अचानक बढ़ सकता है। पहले भाव में बृहस्पति आपकी बुद्धि को भटकने से बचा रहे हैं और आपको सही राह दिखा रहे हैं। नौवें भाव में राहु के कारण अपनी मान्यताओं को लेकर बहुत ज्यादा जिद्दी न हों। प्रेम के मामले में, आज अपने साथी की भावनाओं को गहराई से समझने का प्रयास करें। आर्थिक स्तर पर पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिए भारी भोजन से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अपने पेशेवर लक्ष्यों को लेकर आज थोड़ा और गंभीर होने की ज़रूरत है। शुभ रंग पन्ना हरा है, शुभ अंक 5 है, और उपाय के तौर पर भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।\कर्क राशि वालों के लिए, आज चंद्रमा मकर राशि में आपके सातवें भाव में संचार कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा ध्यान साझेदारी और रिश्तों पर रहेगा। नौवें भाव में मंगल, सूर्य, शनि और बुध के होने से यात्रा या कानूनी कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। दसवें भाव में शुक्र आपके कार्यक्षेत्र में आपकी चमक और प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। नकारात्मक रूप से, आठवें भाव में राहु के कारण मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। प्रेम के मामलों में चंद्रमा आपको एक बहुत ही संतुलित और परिपक्व साथी बना रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर, आज किसी को उधार देने से बचना ही आपके लिए समझदारी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से घुटनों और जोड़ों का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। नौवें भाव के दबाव को कम करने के लिए आज सादगी और अनुशासन का पालन करें। शुभ रंग सफेद है, शुभ अंक 2 है, और उपाय के तौर पर शिवलिंग पर दूध और शहद अर्पित करें और मंदिर में घी का दीपक जलाएं। सिंह राशि वालों के लिए, आज चंद्रमा मकर राशि में आपके छठे भाव में संचार कर रहे हैं, जो आपको अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क कर रहा है। आठवें भाव में मंगल, सूर्य, शनि और बुध की उपस्थिति किसी पुराने राज या छुपे हुए खर्च को सामने ला सकती है। नौवें भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके भाग्य को सहारा देगी और आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखेगी। सातवें भाव में राहु के कारण पार्टनर के साथ बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है। रोमांस के मामलों में आज का दिन शांति और धैर्य के साथ चलने का है। आर्थिक रूप से टैक्स या विरासत से जुड़े मामलों में कड़े अनुशासन की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना और हल्का व्यायाम करना बहुत फायदेमंद रहेगा। अपनी ऊर्जा को बेकार की बहसों में बर्बाद करने के बजाय काम पर लगाएं। शुभ रंग सुनहरा है, शुभ अंक 1 है, और उपाय के तौर पर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि वालों के लिए, आज चंद्रमा मकर राशि में आपके पांचवें भाव में संचार कर रहे हैं, जो आपकी रचनात्मकता, मनोरंजन और बच्चों से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है। सातवें भाव में राहु के कारण रिश्तों में कुछ तनाव आ सकता है। छठे भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके स्वास्थ्य और दिनचर्या को बेहतर बनाने में मदद करेगी। आर्थिक रूप से, निवेश से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के लिए पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति लापरवाही न बरतें। शुभ रंग फिरोजी है, शुभ अंक 8 है, और उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं





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