आज का पंचांग 10 जून 2026 के लिए जानकारी दी गई है। इस दिन ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि का शुभ संयोग बन रहा है। सूर्य उत्तरायण और ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहेगा। जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय।

आज का पंचांग 10 जून 2026 , बुधवार को ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथि का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और आयुष्मान योग भी रहेगा। सूर्य उत्तरायण और ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहेगा। जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय। अंग्रेजी तारीख 10 जून 2026 ई.

। सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म ऋतु। राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक। दशमी तिथि अगले दिन तड़के 12 बजकर 57 मिनट (11 जून) तक उपरांत एकादशी तिथि का आरंभ। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रातः 09 बजकर 21 मिनट तक उपरांत रेवती नक्षत्र का आरंभ। आयुष्मान योग प्रातः 06 बजकर 30 मिनट तक उपरांत सौभाग्य योग का आरंभ। वणिज करण दोपहर 01 बजकर 52 मिनट तक उपरांत विष्टि (भद्रा) करण का आरंभ। चंद्रमा दिन रात मीन राशि पर संचार करेगा। दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा। आज चंद्रदेव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। प्रतीक: शवपेटिका या अर्थी (मृत्यु के पश्चात प्रयुक्त होने वाला वाहन) सामान्य विशेषताएं: इस नक्षत्र में जन्मे लोग शांत, एकांतप्रिय और दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। ये स्वतंत्र विचारों के धनी, तर्कशील और स्वभाव से अत्यंत दयालु होने के साथ-साथ प्रकृति-प्रेमी भी होते हैं। इनमें आध्यात्मिक और रहस्यमयी विषयों के प्रति गहरा लगाव होता है और ये अपने काम को पूरी कर्मठता से पूरा करते हैं। आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। दिव्या गौतम एक अनुभवी स्पिरिचुअल राइटर हैं। वे हिंदू परंपराओं, वैदिक अनुष्ठानों, ज्योतिष और त्योहारों से जुड़े विषयों पर गहराई से लिखती हैं। उनका लक्ष्य पाठकों को प्रामाणिक और सांस्कृतिक रूप से सटीक जानकारी देना है। भक्ति और पंचांग आधारित डिजिटल कंटेंट में उन्हें विशेष महारत हासिल है। अनुभवदिव्या को मीडिया जगत में सब-एडिटर और कंटेंट राइटर के तौर पर 4 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए दैनिक राशिफल, आध्यात्मिक लेख और पंचांग आधारित सामग्री तैयार की है। वे एडिटिंग, फैक्ट-चेकिंग और कॉपीराइट नियमों का पालन करते हुए तेजी से काम करने में माहिर हैं। योग्यता और विशेषज्ञता: शिक्षा: स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बी.

ए. (B.A.) और आर. के.

फिल्म्स एंड मीडिया एकेडमी से जर्नलिज्म में डिप्लोमा। अनुभव: आध्यात्मिक, ज्योतिष और हिंदी मीडिया लेखन में 4 शानदार साल। प्रकाशन: इनके लेख दैनिक जागरण (Jagran New Media), TV9 भारतवर्ष, एस्ट्रोपत्री और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रकाशित हो चुके हैं। स्पेशल स्किल्स: पंचांग लेखन, ज्योतिष शास्त्र, पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताओं पर आधारित कंटेंट की गहरी समझ। लेखन का मुख्य क्षेत्र: अध्यात्म, हिंदू परंपराएं और वैदिक रीति-रिवाज मेरे लेखन के मुख्य आधार हैं। मुझे ज्योतिष, पंचांग और शुभ मुहूर्त आधारित कंटेंट के साथ-साथ पौराणिक कथाओं और त्योहारों पर विस्तार से लिखना पसंद है। मैं जन-आस्था से जुड़ी कहानियों और सांस्कृतिक रूप से सटीक 'स्पिरिचुअल जर्नलिज्म' को पूरी प्रमाणिकता के साथ पेश करती हूं





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