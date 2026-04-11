आज का मौसम: गर्मी का प्रकोप जारी, जानें अपने शहर का हाल

11 अप्रैल 2026 को मौसम का मिजाज: उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी, दिल्ली-एनसीआर में तापमान 38°C तक जाने की संभावना, राजस्थान में धूल भरी आंधी और दक्षिण भारत में प्री-मानसून की दस्तक।

आज 11 अप्रैल 2026 को, मौसम ने अपनी चाल बदलते हुए गर्मी के तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही, उत्तर भारत में सूरज की तपिश अब सीधे सिर पर आ गई है, जिससे दोपहर की धूप लोगों को झुलसाने लगी है। राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली -एनसीआर तक, गर्मी तेजी से अपने चरम की ओर बढ़ रही है। पहाड़ी राज्यों में, बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश की संभावना है, जो लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दे रही है। दूसरी ओर, मुंबई और तटीय इलाकों में उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जबकि दक्षिण

भारत में बदलते मौसम के साथ प्री-मानसून की दस्तक महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम के मिजाज में और बदलाव आने की संभावना जताई है।\दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान साफ रहेगा, लेकिन धूप तेज रहेगी। दोपहर के समय तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सुबह और शाम के समय हल्की हवा चलने से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दिन में गर्मी का असर साफ दिखाई देगा। प्रदूषण का स्तर मध्यम बना रह सकता है। पंजाब और हरियाणा में भी गर्मी बढ़ेगी। पंजाब में मौसम शुष्क और साफ रहेगा, जहां अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में दिन का तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। किसानों को दोपहर की तेज धूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हरियाणा में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। हिसार, रोहतक और गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दक्षिण हरियाणा में लू जैसे हालात बनने की शुरुआत हो चुकी है, जिससे दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल और आसपास के इलाकों में मौसम सुहावना बना रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान संतुलित रहेगा। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली और कुल्लू घाटी में आज बादल छाए रहेंगे, कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। पर्यटकों के लिए मौसम खुशनुमा रहेगा, लेकिन ठंडक बनी रहेगी। विभिन्न शहरों के तापमान की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस, मुंबई में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, चेन्नई में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, कोलकाता में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, लखनऊ में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, पटना में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, रांची में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 21 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, भोपाल में 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, जयपुर में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, शिमला में 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 08 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, और नैनीताल में 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहने की संभावना है।\राजस्थान में गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ रही है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दोपहर के समय धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। मुंबई में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे, तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और समुद्री हवाएं हल्की राहत देंगी। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत-केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, हल्के रंग के कपड़े पहनें और दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, किसानों को अपनी फसलों और जानवरों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बदलते मौसम का सीधा असर उन पर पड़ता है। मौसम विभाग लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार है। लोग मौसम की जानकारी के लिए स्थानीय समाचार चैनलों और मौसम विभाग की वेबसाइटों पर नज़र रख सकते हैं





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