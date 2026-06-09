आज का मौसम 9 जून: 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने 17 राज्यों के लिए अगले 8 घंटों में भारी बारिश, आंधी और 60-90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली तेज हवाओं की संभावना के बारे में चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत में आंधी और ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं। जनता से अनुरोध है कि वे मौसम अपडेट के लिए सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

आज का मौसम 9 जून : मानसून अपनी गति बढ़ा चुका है और कई राज्यों में भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने 17 राज्य ों के लिए अगले 8 घंटों के भीतर भारी बारिश , तूफान और तेज हवाओं की संभावना के बारे में चेतावनी जारी की है। ये राज्य बिहार, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड और मिजोरम को शामिल करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों में 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है, जो कर्कश और नुकसानदायह हो सकती हैं। इसके साथ ही, पश्चिमी विक्षोभ ों के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में आंधी और बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर शुरू होने वाला है। विशेष रूप से 11 और 12 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने जनता से अनुसंधान के लिए कहा है कि वे अपने आसपास के मौसम संबंधी आधिकारिक सूत्रों से नियमित रूप से अवगण करें और गंभीर मौसम की स्थिति में अपना घर से बाहर निकलने से बच सकते हैं। यह चेतावनी विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पिछले कुछ दिनों से मानसून का सक्रिय होने के कारण पहले से ही बारिश हो रही है। विभाग ने कहा कि इन मौसम के गुणों के कारण नदियों में पानी का स्तर बढ़ने और सurry झटकों के खतरा बढ़ सकता है। इसलिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए और मानसून के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.

आज का मौसम 9 जून: मानसून अपनी गति बढ़ा चुका है और कई राज्यों में भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने 17 राज्यों के लिए अगले 8 घंटों के भीतर भारी बारिश, तूफान और तेज हवाओं की संभावना के बारे में चेतावनी जारी की है। ये राज्य बिहार, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड और मिजोरम को शामिल करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों में 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है, जो कर्कश और नुकसानदायह हो सकती हैं। इसके साथ ही, पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में आंधी और बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर शुरू होने वाला है। विशेष रूप से 11 और 12 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने जनता से अनुसंधान के लिए कहा है कि वे अपने आसपास के मौसम संबंधी आधिकारिक सूत्रों से नियमित रूप से अवगण करें और गंभीर मौसम की स्थिति में अपना घर से बाहर निकलने से बच सकते हैं। यह चेतावनी विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पिछले कुछ दिनों से मानसून का सक्रिय होने के कारण पहले से ही बारिश हो रही है। विभाग ने कहा कि इन मौसम के गुणों के कारण नदियों में पानी का स्तर बढ़ने और सurry झटकों के खतरा बढ़ सकता है। इसलिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए और मानसून के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए





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