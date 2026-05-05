आठवें वेतन आयोग: रेलवे कर्मचारियों की बड़ी मांगें, वेतन और भत्तों में बदलाव का प्रस्ताव

रेलवे कर्मचारियों के संगठनों ने आठवें वेतन आयोग के समक्ष वेतन, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर और सेवानिवृत्ति लाभों में बदलाव के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

आठवें वेतन आयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के संगठनों ने एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें मूल वेतन में वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव और अन्य महत्वपूर्ण मांगों को शामिल किया गया है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब आठवां वेतन आयोग जमीनी स्तर पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए गठित आठवें वेतन आयोग के समक्ष सभी सरकारी कर्मचारी और उनके संगठन अपनी-अपनी मांगों को रख रहे हैं। इसी क्रम में, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (IRTSA) ने रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक व्यापक प्रस्ताव रखा है। संगठन ने एक ज्ञापन के माध्यम से वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर , भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों में कई बड़े बदलावों की मांग की है। रेलवे कर्मचारियों के संगठन ने आयोग से पांच अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने न्यूनतम मूल वेतन को 52,600 रुपये करने और विभिन्न प्रकार के भत्तों को शामिल करने का भी प्रस्ताव दिया है। संगठन का तर्क है कि प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारी, अनुभव और कार्य प्रकृति भिन्न होती है, इसलिए सभी के लिए एक समान सूत्र लागू करना उचित नहीं होगा। उन्होंने लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों के लिए 2.

92, लेवल 9 से 12 तक के लिए 3.80, लेवल 13 से 16 तक के लिए 4.09 और लेवल 17 से 18 तक के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर रखने का प्रस्ताव दिया है। यह विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और अनुभव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अतिरिक्त, संगठन ने कर्मचारियों के पदोन्नति (प्रमोशन) के संबंध में भी मांग रखी है। उनका सुझाव है कि प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के वेतन में 5 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही, पदोन्नति पर दो साल के बराबर वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) देने की मांग की गई है। संगठन ने महंगाई भत्ते (DA) की गणना के लिए एक अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बनाने का भी अनुरोध किया है। इस नए CPI में इंटरनेट खर्च, बोतलबंद पानी और स्वास्थ्य बीमा जैसे खर्चों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, उन्होंने महंगाई भत्ते को आयकर से मुक्त रखने और 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने का सुझाव दिया है। संगठन ने सभी प्रकार के भत्तों में तीन गुना वृद्धि, 50 प्रतिशत अर्जित अवकाश को नकद में बदलने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और 30 वर्षों की सेवा में पांच बार पदोन्नति (प्रमोशन) देने की मांग की है। ये मांगें रेलवे कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रखी गई हैं। इन मांगों पर आठवें वेतन आयोग द्वारा विचार किया जाना बाकी है, और कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगों को स्वीकार किया जाएगा। यह अपडेट रेलवे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके भविष्य के वेतन और लाभों को प्रभावित कर सकता है





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

आठवां वेतन आयोग रेलवे कर्मचारी वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर महंगाई भत्ता पेंशन योजना सरकारी नौकरी

United States Latest News, United States Headlines