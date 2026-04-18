आतिशी के पिता प्रोफेसर विजय सिंह का निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता प्रोफेसर विजय सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया। शनिवार को लोधी रोड श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। प्रोफेसर विजय सिंह अपने शिक्षणकाल के दौरान शिक्षकों और छात्रों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे और उन्हें एक प्रख्यात शिक्षाविद के तौर पर जाना जाता था।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता प्रोफेसर विजय सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया। शनिवार को दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस दुखद अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता , आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल , पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में आम जनमानस ने उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रोफेसर विजय सिंह काफी लंबे समय से विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित

थे और उनका उपचार चल रहा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, आतिशी के पिता प्रो. विजय सिंह के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। इस कठिन घड़ी में, मेरी संवेदनाएं आतिशी और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस अपार क्षति को सहन करने की शक्ति दें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी के पिता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर विजय सिंह पिछले तीन-चार महीनों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। आज उनके अंतिम संस्कार में उपस्थित जनसमूह को देखकर यह स्पष्ट होता है कि वे कितने लोकप्रिय थे। प्रोफेसर विजय सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में प्रोफेसर थे और अपने कार्यकाल के दौरान वे शिक्षकों और छात्रों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। उन्हें एक प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में जाना जाता था। उनके निधन से समूचे शैक्षिक जगत और समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। केजरीवाल ने ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति देने की कामना की। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने इस अवसर पर कहा कि आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह है। जब भी पार्टी के किसी सदस्य के परिवार में कोई दुखद घटना होती है, तो हम सभी सदस्य अत्यंत दुखी होते हैं। उन्होंने कहा कि आज आप देख सकते हैं कि आप के मुखिया और पार्टी के प्रत्येक सदस्य यहां उपस्थित होकर आतिशी और उनके पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। वहीं, आप नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के पिता विजय सिंह के निधन की खबर को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर विजय सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा और मानवीय मूल्यों को समर्पित किया और समाज के उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। प्रोफेसर विजय सिंह का जाना न केवल आतिशी और उनके परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके व्यक्तित्व, ज्ञान और समर्पण को सदैव याद किया जाएगा





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