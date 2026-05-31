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आत्मानंद स्कूलों में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा बदलाव, राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से चयन

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आत्मानंद स्कूलों में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा बदलाव, राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से चयन
आत्मानंद स्कूलनौकरी की तैयारीराज्य स्तरीय परीक्षा
📆31-05-2026 07:56:00
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छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चल रही संविदा भर्ती प्रक्रिया को लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। अब शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति जिला स्तर पर नहीं, बल्कि राज्य स्तरीय केंद्रीकृत परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चल रही संविदा भर्ती प्रक्रिया को लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। अब शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति जिला स्तर पर नहीं, बल्कि राज्य स्तरीय केंद्रीकृत परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक समान परीक्षा आयोजित होगी और मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाएगा। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं हजारों अभ्यर्थियों को अब नई परीक्षा का इंतजार रहेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों और स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि वर्तमान में चल रही सभी संविदा भर्ती प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। साथ ही जिलों से भर्ती प्रक्रिया रोके जाने की जानकारी भी मांगी गई है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेशभर के अभ्यर्थियों के लिए एक समान राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी और उसी के अनुसार विभिन्न जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इससे सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संचालनालय के अनुसार परीक्षा के बाद तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट सूची संबंधित जिलों को भेजी जाएगी। जिलों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और चयन प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक विभिन्न जिलों में भर्ती प्रक्रिया अलग-अलग स्तर पर संचालित होती थी, जिससे चयन प्रक्रिया में भिन्नता देखने को मिलती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में एक ही नियम और एक ही परीक्षा के आधार पर चयन होगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तिथि, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, चयन मानदंड और अन्य दिशा-निर्देशों से संबंधित विस्तृत आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। फिलहाल अभ्यर्थियों को आगामी अधिसूचना का इंतजार करना होगा। इस फैसले के बाद आत्मानंद स्कूल ों में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच नई परीक्षा प्रणाली को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। कई उम्मीदवारों का मानना है कि राज्य स्तरीय परीक्षा से चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, जबकि कुछ अभ्यर्थी पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया रुकने से असमंजस की स्थिति में हैं। शिक्षा विभाग के इस निर्णय को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की भर्ती व्यवस्था में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। राज्य स्तरीय परीक्षा और मेरिट आधारित चयन प्रणाली लागू होने से भविष्य में नियुक्तियों की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और समान हो सकती है.

छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चल रही संविदा भर्ती प्रक्रिया को लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। अब शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति जिला स्तर पर नहीं, बल्कि राज्य स्तरीय केंद्रीकृत परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक समान परीक्षा आयोजित होगी और मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाएगा। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं हजारों अभ्यर्थियों को अब नई परीक्षा का इंतजार रहेगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों और स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि वर्तमान में चल रही सभी संविदा भर्ती प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। साथ ही जिलों से भर्ती प्रक्रिया रोके जाने की जानकारी भी मांगी गई है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेशभर के अभ्यर्थियों के लिए एक समान राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी और उसी के अनुसार विभिन्न जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इससे सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संचालनालय के अनुसार परीक्षा के बाद तैयार की गई राज्य स्तरीय मेरिट सूची संबंधित जिलों को भेजी जाएगी। जिलों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और चयन प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक विभिन्न जिलों में भर्ती प्रक्रिया अलग-अलग स्तर पर संचालित होती थी, जिससे चयन प्रक्रिया में भिन्नता देखने को मिलती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में एक ही नियम और एक ही परीक्षा के आधार पर चयन होगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तिथि, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, चयन मानदंड और अन्य दिशा-निर्देशों से संबंधित विस्तृत आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। फिलहाल अभ्यर्थियों को आगामी अधिसूचना का इंतजार करना होगा। इस फैसले के बाद आत्मानंद स्कूलों में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच नई परीक्षा प्रणाली को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। कई उम्मीदवारों का मानना है कि राज्य स्तरीय परीक्षा से चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, जबकि कुछ अभ्यर्थी पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया रुकने से असमंजस की स्थिति में हैं। शिक्षा विभाग के इस निर्णय को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की भर्ती व्यवस्था में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। राज्य स्तरीय परीक्षा और मेरिट आधारित चयन प्रणाली लागू होने से भविष्य में नियुक्तियों की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और समान हो सकती है

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आत्मानंद स्कूल नौकरी की तैयारी राज्य स्तरीय परीक्षा चयन प्रक्रिया

 

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