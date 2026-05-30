आदित्यपुर में लॉजिस्टिक कंटेनर में आग लगी, चालक गंभीर रूप से झुलसा

आदित्यपुर में एक लॉजिस्टिक कंटेनर में आग लग गई, जिससे चालक गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डाकंटेनर हाईटेंशन तार की चपेट में आकर जला। संसू, आदित्यपुर।

आदित्यपुर में एक लॉजिस्टिक कंटेनर हाईटेंशन तार की चपेट में आकर जल गया, जिससे चालक गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोग ों ने जान जोखिम में डाकंटेनर हाईटेंशन तार की चपेट में आकर जला।संसू, आदित्यपुर ।बड़ाके ऊपर से गुजर रहेतार के संपर्क में आते ही वाहन में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा कंटेनर धू-धू कर जल उठा। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही पलों में आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कंटेनर पम्मी धर्मकांटा पर वजन कराने के लिए बिजली का संपर्क होते ही एक जोरदार चिंगारी निकली, जिसने तुरंत ही पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। जिस समय यह हादसा हुआ, कंटेनर का चालक वाहन के भीतर ही फंस गया था और चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। ऐसी विकट परिस्थिति में स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए कुछ युवकों ने धधकते हुए कंटेनर के केबिन का दरवाजा किसी तरह खोला और बुरी तरह झुलस चुके चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे चालक को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद कंटेनर में लगी आग पर पूरी तरह काबू पाया, लेकिन तब तक वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर दुर्घटना के सही कारणों और नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। इधर, इस घटना के बाद से स्थानीय कारोबारियों और निवासियों में बिजली विभाग के प्रति भारी आक्रोश है। तार काफी नीचे लटके हुए हैं, जो हर वक्त ऐस.

आदित्यपुर में एक लॉजिस्टिक कंटेनर हाईटेंशन तार की चपेट में आकर जल गया, जिससे चालक गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डाकंटेनर हाईटेंशन तार की चपेट में आकर जला।संसू, आदित्यपुर।बड़ाके ऊपर से गुजर रहेतार के संपर्क में आते ही वाहन में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा कंटेनर धू-धू कर जल उठा। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही पलों में आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कंटेनर पम्मी धर्मकांटा पर वजन कराने के लिए बिजली का संपर्क होते ही एक जोरदार चिंगारी निकली, जिसने तुरंत ही पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। जिस समय यह हादसा हुआ, कंटेनर का चालक वाहन के भीतर ही फंस गया था और चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। ऐसी विकट परिस्थिति में स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए कुछ युवकों ने धधकते हुए कंटेनर के केबिन का दरवाजा किसी तरह खोला और बुरी तरह झुलस चुके चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे चालक को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद कंटेनर में लगी आग पर पूरी तरह काबू पाया, लेकिन तब तक वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर दुर्घटना के सही कारणों और नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। इधर, इस घटना के बाद से स्थानीय कारोबारियों और निवासियों में बिजली विभाग के प्रति भारी आक्रोश है। तार काफी नीचे लटके हुए हैं, जो हर वक्त ऐस





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