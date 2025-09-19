Head Topics

आदित्य सिंह राजपूत की मौत: ड्रग ओवरडोज या कोई और राज?

यह लेख आदित्य सिंह राजपूत की मौत की रहस्यमय कहानी बताता है। लेख में उनकी दोस्त सुबुही जोशी के साथ उनके करीबी रिश्ते, घटना की पड़ताल और मौत के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है।

मुंबई के अंधेरी स्थित लश्करिया हाइट्स की 11वीं मंजिल में अकेले रहनेवाले आदित्य सिंह राजपूत , जिन्होंने स्प्लिट्सविला , कोड रेड और 3 AM जैसी कई बेहतरीन सीरीज, फिल्मों और शोज में काम किया था, 22 मई 2023 को अचानक दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मां ऊषा राजपूत दिल्ली में रहती थीं। उनका पिता कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। आदित्य अपनी मां से लगातार संपर्क में रहते थे और कॉल, मैसेज से जुड़े रहते थे। उस दिन मां ने ओर 2 बजकर 15 मिनट में आदित्य को कॉल किया। उन्होंने जवाब दिया कि कुछ टेक्निकल

दिक्कतें हैं, साथ में उन्होंने लाल दिल बनाया। कुछ देर बाद आदित्य ने फिर उन्हें एक वॉइस नोट भेजा और कहा कि व्हॉट्सएप की दिक्कत ठीक हो जाएगी। आदित्य ने ये उनका ये मैसेज कभी देखा ही नहीं। करीब पौन घंटे ही बीते थे कि आदित्य की मां ऊषा दफ्तर में थीं, जब उनके पास आदित्य के एक दोस्त का कॉल आया। उसने घबराती हुई आवाज में कहा कि आदित्य अब इस दुनिया में नहीं हैं।\आदित्य राजपूत की मौत कई तरह के सवालों से घिरी रही। शुरुआत में लोगों ने इसे आत्महत्या माना था, लेकिन फिर कहा गया कि वो ड्रग लेते थे और उनकी मौत भी ड्रग ओवरडोज से हुई। वहीं इस बात से भी कई सवाल खड़े हुए कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। आदित्य ने इंडस्ट्री में काम करते हुए नाम के साथ कई दोस्त भी कमाए थे, जो उनकी मौत के दिन घर में रोते-बिलखते पहुंचे थे। इनमें से ही एक हैं एक्ट्रेस सुबुही जोशी, जिन्होंने आदित्य की मौत के बाद सच जानने के लिए पुलिस स्टेशन के कई चक्कर काटे, लेकिन उन्हें हर बार कोई न कोई वजह बताकर चलता कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहेंगे कि आदित्य की 21 मई को मुंबई के अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी थी। उनका बेसिक सोशल मीडिया अकाउंट जिसपर वो वो ज्यादा मौन रहते थे, पर पार्टी की कुछ तस्वीरें अपलोड हुई थी। 22 मई को शायद ही उनकी आखिरी सोच थी कि ये उनके अंतिम दिन होंग

