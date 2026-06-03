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आद्रा रेल रूट पर ब्रिज कार्य के कारण 6 ट्रेने रहेंगी रद, टाटानगर-हटिया समेत 8 का मार्ग बदला

रेलवे News

आद्रा रेल रूट पर ब्रिज कार्य के कारण 6 ट्रेने रहेंगी रद, टाटानगर-हटिया समेत 8 का मार्ग बदला
आद्रा रेल रूटब्रिज कार्यट्रेनें रद्द
📆03-06-2026 10:53:00
📰Dainik Jagran
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आद्रा रेल मंडल में 04 से 11 जून तक रेल ब्रिज में गार्डर लगाने के काम के कारण 06 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 08 ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट/ओरिजिनेट किया जा रहा है।

आद्रा रेल रूट पर ब्रिज कार्य के कारण 4-11 जून तक 6 ट्रेने रहेंगी रद, टाटानगर-हटिया समेत 8 का मार्ग बदला आद्रा रेल मंडल में 04 से 11 जून तक रेल ब्रिज में गार्डर लगाने के काम के कारण 06 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 08 ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट/ओरिजिनेट किया जा रहा है। आद्रा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले पुरूलिया-गौरीनाथधाम और छर्रा-पुरूलिया-टमना रेल खंड में 04 से 11 जून के बीच ट्रैफिक कम पॉवर ब्लॉक लेकर रेल प्रशासन रेल ब्रिज में गार्डर लगाने का कार्य करेगी। इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने 06 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावे रेलवे ने 08 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। 04, 08 और 11 जून को टाटानगर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18601 टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग चांडिल, गुंडाबिहार, मुरी होते हुए हटिया तक चलाया जाएगा। रेलवे के इस फैसले का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।04, 08 और 11 जून को ट्रेन नंबर 63592/63591 आसनसोल-बोकारो स्टील सिटी-आसनसोल मेमू का परिचालन रद रहेगी।08 और 11 जून को ट्रेन नंबर 68053/68054 आद्रा-बराभूम-आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी। खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस (18035/18036) 04, 08 और 11 जून को यह ट्रेन आद्रा तक चलेगी। यह ट्रेन अप व डाउन में आद्रा से हटिया स्टेशनों के बीच रद रहेगी। आसनसोल-टाटानगर-आसनसोल एमईएमयू (68055/68056) 08 और 11 जून को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी। यह ट्रेन अप व डाउन में आद्रा से टाटानगर स्टेशनों के बीच रद रहेगी। आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल एमईएमयू (63594/63593) 08 और 11 जून यह ट्रेन आद्रा तक चलेगी। यह ट्रेन अप व डाउन में आद्रा से पुरूलिया स्टेशनों बीच रद रहेगी। संतरागाछी-पुरूलिया-संतरागाछी एक्सप्रेस (12883/12884) 08 और 11 जून को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी। यह ट्रेन अप व डाउन में आद्रा से पुरूलिया स्टेशनों बीच रद रहेगी.

आद्रा रेल रूट पर ब्रिज कार्य के कारण 4-11 जून तक 6 ट्रेने रहेंगी रद, टाटानगर-हटिया समेत 8 का मार्ग बदला आद्रा रेल मंडल में 04 से 11 जून तक रेल ब्रिज में गार्डर लगाने के काम के कारण 06 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 08 ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट/ओरिजिनेट किया जा रहा है। आद्रा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले पुरूलिया-गौरीनाथधाम और छर्रा-पुरूलिया-टमना रेल खंड में 04 से 11 जून के बीच ट्रैफिक कम पॉवर ब्लॉक लेकर रेल प्रशासन रेल ब्रिज में गार्डर लगाने का कार्य करेगी। इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने 06 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावे रेलवे ने 08 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। 04, 08 और 11 जून को टाटानगर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18601 टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग चांडिल, गुंडाबिहार, मुरी होते हुए हटिया तक चलाया जाएगा। रेलवे के इस फैसले का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।04, 08 और 11 जून को ट्रेन नंबर 63592/63591 आसनसोल-बोकारो स्टील सिटी-आसनसोल मेमू का परिचालन रद रहेगी।08 और 11 जून को ट्रेन नंबर 68053/68054 आद्रा-बराभूम-आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी।खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस (18035/18036) 04, 08 और 11 जून को यह ट्रेन आद्रा तक चलेगी। यह ट्रेन अप व डाउन में आद्रा से हटिया स्टेशनों के बीच रद रहेगी। आसनसोल-टाटानगर-आसनसोल एमईएमयू (68055/68056) 08 और 11 जून को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी। यह ट्रेन अप व डाउन में आद्रा से टाटानगर स्टेशनों के बीच रद रहेगी। आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल एमईएमयू (63594/63593) 08 और 11 जून यह ट्रेन आद्रा तक चलेगी। यह ट्रेन अप व डाउन में आद्रा से पुरूलिया स्टेशनों बीच रद रहेगी। संतरागाछी-पुरूलिया-संतरागाछी एक्सप्रेस (12883/12884) 08 और 11 जून को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी। यह ट्रेन अप व डाउन में आद्रा से पुरूलिया स्टेशनों बीच रद रहेगी

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आद्रा रेल रूट ब्रिज कार्य ट्रेनें रद्द टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस आद्रा-बराभूम-आद्रा मेमू खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस आसनसोल-टाटानगर-आसनसोल एमईएमयू आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल एमईएमयू संतरागाछी-पुरूलिया-संतरागाछी एक्सप्रेस

 

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