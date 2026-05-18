आधार कार्ड: पहचान और पते का मजबूत प्रमाण, लेकिन क्या यह जन्मतिथि के लिए मान्य है?

आधार कार्ड भारत में पहचान का सबसे बड़ा दस्तावेज़ है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे जन्मतिथि के पुख्ता प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। जानिए इसके पीछे के कानूनी कारण और अदालतों का क्या कहना है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड आज के समय में भारत के लगभग हर नागरिक के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज़ बन चुका है। यह केवल एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आधार कार्ड का उपयोग अब बैंक खाते खुलवाने से लेकर मोबाइल सिम कार्ड खरीदने, स्कूलों में प्रवेश दिलाने और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक हर जगह किया जा रहा है। इस 12 अंकों की विशिष्ट संख्या ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुगमता लाई है। आधार कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता इसका बायोमेट्रिक डेटा है, जिसमें व्यक्ति की उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है। इसी कारण इसे पहचान और पते के प्रमाण के रूप में अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है और यह देश के सबसे व्यापक दस्तावेज़ों में से एक बन गया है। हालांकि, इतनी व्यापक स्वीकार्यता और महत्व के बावजूद, एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल अक्सर सामने आता है कि क्या आधार कार्ड को जन्मतिथि के पुख्ता प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
आम तौर पर लोग यह मानते हैं कि चूंकि आधार कार्ड पर जन्मतिथि दर्ज है, इसलिए यह अंतिम सत्य है। लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है। जब बात नौकरी पाने, पासपोर्ट बनवाने, संपत्ति के विवादों को सुलझाने, सरकारी भर्तियों में आयु सीमा तय करने, पेंशन प्राप्त करने या अदालतों में अपनी उम्र साबित करने की आती है, तो आधार कार्ड को निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता। यह एक ऐसी दुविधा है जो कई बार लोगों के लिए कानूनी बाधाएं खड़ी करती है। कानून और न्यायपालिका की दृष्टि में, आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति की विशिष्ट पहचान स्थापित करना है, न कि उसकी सटीक जन्मतिथि या नागरिकता को प्रमाणित करना। यदि हम कानूनी प्रावधानों पर नज़र डालें, तो आधार अधिनियम 2016 स्पष्ट करता है कि आधार का मुख्य उद्देश्य पहचान का सत्यापन करना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने भी अपनी आधिकारिक गाइडलाइन्स में यह स्पष्ट किया है कि आधार को हर परिस्थिति में जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसका एक मुख्य तकनीकी कारण यह है कि आधार में जन्मतिथि तीन अलग-अलग तरीकों से दर्ज की जा सकती है। कुछ मामलों में यह किसी आधिकारिक दस्तावेज़ जैसे जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट के आधार पर दर्ज होती है, लेकिन कई मामलों में यह केवल व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान या घोषणा के आधार पर दर्ज की जाती है। जब उम्र केवल बयान के आधार पर दर्ज होती है, तो उसकी कानूनी विश्वसनीयता बहुत कम हो जाती है, और यही वह बिंदु है जहां आधार कार्ड अपनी प्रमाणिकता खो देता है। भारतीय न्यायपालिका ने भी इस विषय पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने फैसलों में यह साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को किसी व्यक्ति की आयु के निर्णायक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करना उचित नहीं है। एक ऐतिहासिक मामले में, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने स्पष्ट किया था कि पीड़ित की उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड को एकमात्र प्रमाण मानना गलत होगा। न्यायालय ने यह दोहराया कि आयु के सत्यापन के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र कहीं अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय दस्तावेज़ हैं। इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 भी उम्र के प्रमाण के लिए स्कूल रिकॉर्ड या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र को प्राथमिकता देती है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि आधार कार्ड आधुनिक भारत में पहचान और पते का एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्य दस्तावेज़ों के अभाव में यह एक सहायक प्रमाण के रूप में काम आ सकता है, लेकिन इसे अंतिम सत्य मानना कानूनी जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने पास जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के रिकॉर्ड या पासपोर्ट जैसे मूल दस्तावेज़ सुरक्षित रखे। यदि आपके पास ये मूल दस्तावेज़ मौजूद हैं, तो अदालतें और सरकारी संस्थाएं इन्हें आधार कार्ड की तुलना में अधिक महत्व देंगी। आधार की भूमिका पहचान सुनिश्चित करने तक सीमित है, जबकि उम्र का प्रमाण एक अलग कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेज़ीकरण की मांग करता है
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