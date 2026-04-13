आधार में बिना एड्रेस प्रूफ के पता अपडेट करने का आसान तरीका

अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी अपने आधार कार्ड में पता अपडेट कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के आधार का उपयोग करके पता बदलने का आसान तरीका जानें। पूरी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी यहां प्राप्त करें।

आधार में पता अपडेट करना अब और भी आसान हो गया है! क्या आप जानते हैं कि अब आप बिना किसी पते के प्रमाण के भी अपने आधार में अपना पता अपडेट कर सकते हैं? यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है जिनके पास पते का प्रमाण उपलब्ध नहीं है या किसी कारणवश खो गया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग पते के प्रमाण की कमी के कारण आधार में अपना पता बदलवाने में कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन अब आप अपने परिवार के किसी सदस्य के आधार का उपयोग करके भी अपना पता अपडेट करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए विशेष रूप से

उपयोगी है जो हाल ही में किसी नए स्थान पर स्थानांतरित हुए हैं या जिनके पास पते का कोई आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको अलग से कोई पता प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस अपने परिवार के उस सदस्य के साथ अपने रिश्ते को साबित करना होगा जिसके आधार पर आप अपना पता अपडेट करवा रहे हैं। इसके लिए, आप मैरिज सर्टिफिकेट, राशन कार्ड या यूआईडीएआई द्वारा प्रदान किए गए सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए भी मददगार है जो अपने माता-पिता, भाई-बहन या अन्य करीबी रिश्तेदारों के साथ रहते हैं और उनके पते पर अपना पता अपडेट करवाना चाहते हैं। आधार में पता अपडेट करने की यह नई सुविधा उन लोगों के लिए एक वरदान है जो किसी भी कारण से अपना पता बदलने में असमर्थ थे। अब वे बिना किसी परेशानी के आसानी से अपना पता अपडेट कर सकते हैं। आधार में पता अपडेट करने की यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको बस नई आधार ऐप डाउनलोड करनी होगी और उसमें लॉग इन करना होगा। इसके बाद, आपको 'Head of Family (HOF) Based Address Update' विकल्प चुनना होगा। फिर, उस परिवार के सदस्य का आधार नंबर दर्ज करें जिसके माध्यम से आप अपना पता अपडेट करवाना चाहते हैं। इसके बाद, ड्रॉप-डाउन मेनू से उस सदस्य के साथ अपना रिश्ता चुनें। रिश्ता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट या राशन कार्ड। यदि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप UIDAI का 'सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म' डाउनलोड करके भर सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। अंत में, आपको शुल्क का भुगतान करना होगा और अपना SRN (सर्विस रिक्वेस्ट नंबर) नोट करना होगा। ध्यान रखें कि परिवार के सदस्य को 30 दिनों के भीतर अनुरोध को स्वीकार करना होगा, अन्यथा अनुरोध रद्द हो जाएगा। अनुरोध स्वीकृत होने के बाद, आप स्थिति की जांच कर सकते हैं और नया आधार डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कारण से अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपका शुल्क वापस नहीं किया जाएगा





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