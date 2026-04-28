आधार जन्मतिथि प्रमाण नहीं, जनगणना की तैयारी और पेरारिवलन बने वकील

यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया कि आधार जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। झारखंड और त्रिपुरा में जनगणना की तैयारी शुरू, पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्या मामले के दोषी पेरारिवलन वकील बने। उदयपुर में गर्मी के कारण स्कूल समय बदला।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( यूआईडीएआई ) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आधार कार्ड को किसी व्यक्ति की जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। यूआईडीएआई के प्रमाणीकरण और सत्यापन प्रभाग ने 23 अप्रैल 2024 को जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है। इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, न कि उसकी जन्मतिथि को सत्यापित करना। यूआईडीएआई ने जोर देकर कहा है कि आधार अधिनियम, 2016 में आधार के उपयोग को पहचान के प्रमाण के रूप में तो परिभाषित किया गया है, लेकिन इसे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि , व्यक्ति द्वारा आधार नामांकन या अपडेट के दौरान स्वयं दी गई जानकारी पर आधारित होती है और इसे आधिकारिक जन्मतिथि प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। यह स्पष्टीकरण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में उपयोग करने की सोच रहे थे, खासकर स्कूल दाखिले, पासपोर्ट आवेदन या अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए। यूआईडीएआई ने यह भी सलाह दी है कि जन्मतिथि के प्रमाण के लिए अन्य वैध दस्तावेजों का ही उपयोग किया जाए, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या पैन कार्ड। जनगणना 2027 की तैयारियों के संदर्भ में, झारखंड और त्रिपुरा राज्यों में आगामी महीनों में जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। झारखंड में 1 मई से 15 मई तक और त्रिपुरा में 17 जुलाई से 31 जुलाई तक सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करेंगे। इसके बाद, दोनों राज्यों में घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। झारखंड में यह सर्वे 16 मई से 14 जून तक और त्रिपुरा में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। जनगणना अधिकारियों ने नागरिकों को सतर्क रहने और जनगणना कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी, विशेष रूप से ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) साझा न करने की सलाह दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कर्मी किसी भी परिस्थिति में ओटीपी नहीं मांगेंगे। यह चेतावनी इसलिए जारी की गई है क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी और पहचान की चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है। नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है जो देश की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिसका उपयोग सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए एजी पेरारिवलन ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 54 वर्षीय पेरारिवलन ने वकील बनने के लिए सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब कानूनी पेशा अपनाने के लिए तैयार हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा किए जाने के बाद, पेरारिवलन ने 27 अप्रैल को तमिलनाडु-पुडुचेरी बार काउंसिल में नामांकन कराया। पेरारिवलन को 1991 में, जब वह केवल 19 वर्ष के थे, गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 31 साल जेल में बिताए। जेल में रहते हुए, उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया और 2025 में ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया। अब, पेरारिवलन का लक्ष्य कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। उनकी कहानी प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। पेरारिवलन की कानूनी पेशे में वापसी, न्याय प्रणाली में सुधार और कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उदयपुर में मौसम में बदलाव के कारण नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। हाल ही में सीकर में हल्की बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन गर्मी अभी भी बरकरार है। लू और गर्मी की लहर को देखते हुए, आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव किया गया है। यह बदलाव छात्रों और बच्चों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए किए गए हैं। शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि छात्रों और बच्चों को गर्मी से कोई नुकसान न हो। अभिभावकों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों को पर्याप्त पानी पिलाएं और उन्हें धूप में खेलने से बचाएं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है, इसलिए अधिकारियों ने गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आधार कार्ड को किसी व्यक्ति की जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। यूआईडीएआई के प्रमाणीकरण और सत्यापन प्रभाग ने 23 अप्रैल 2024 को जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है। इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, न कि उसकी जन्मतिथि को सत्यापित करना। यूआईडीएआई ने जोर देकर कहा है कि आधार अधिनियम, 2016 में आधार के उपयोग को पहचान के प्रमाण के रूप में तो परिभाषित किया गया है, लेकिन इसे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि, व्यक्ति द्वारा आधार नामांकन या अपडेट के दौरान स्वयं दी गई जानकारी पर आधारित होती है और इसे आधिकारिक जन्मतिथि प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। यह स्पष्टीकरण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में उपयोग करने की सोच रहे थे, खासकर स्कूल दाखिले, पासपोर्ट आवेदन या अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए। यूआईडीएआई ने यह भी सलाह दी है कि जन्मतिथि के प्रमाण के लिए अन्य वैध दस्तावेजों का ही उपयोग किया जाए, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या पैन कार्ड। जनगणना 2027 की तैयारियों के संदर्भ में, झारखंड और त्रिपुरा राज्यों में आगामी महीनों में जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। झारखंड में 1 मई से 15 मई तक और त्रिपुरा में 17 जुलाई से 31 जुलाई तक सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करेंगे। इसके बाद, दोनों राज्यों में घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। झारखंड में यह सर्वे 16 मई से 14 जून तक और त्रिपुरा में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। जनगणना अधिकारियों ने नागरिकों को सतर्क रहने और जनगणना कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी, विशेष रूप से ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) साझा न करने की सलाह दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कर्मी किसी भी परिस्थिति में ओटीपी नहीं मांगेंगे। यह चेतावनी इसलिए जारी की गई है क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी और पहचान की चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है। नागरिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है जो देश की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जिसका उपयोग सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए एजी पेरारिवलन ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 54 वर्षीय पेरारिवलन ने वकील बनने के लिए सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब कानूनी पेशा अपनाने के लिए तैयार हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा किए जाने के बाद, पेरारिवलन ने 27 अप्रैल को तमिलनाडु-पुडुचेरी बार काउंसिल में नामांकन कराया। पेरारिवलन को 1991 में, जब वह केवल 19 वर्ष के थे, गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 31 साल जेल में बिताए। जेल में रहते हुए, उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया और 2025 में ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया। अब, पेरारिवलन का लक्ष्य कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। उनकी कहानी प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। पेरारिवलन की कानूनी पेशे में वापसी, न्याय प्रणाली में सुधार और कैदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उदयपुर में मौसम में बदलाव के कारण नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। हाल ही में सीकर में हल्की बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन गर्मी अभी भी बरकरार है। लू और गर्मी की लहर को देखते हुए, आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव किया गया है। यह बदलाव छात्रों और बच्चों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए किए गए हैं। शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि छात्रों और बच्चों को गर्मी से कोई नुकसान न हो। अभिभावकों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों को पर्याप्त पानी पिलाएं और उन्हें धूप में खेलने से बचाएं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है, इसलिए अधिकारियों ने गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं





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