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आधार QR स्कैनर ऐप क्या है और कैसे काम करता है?

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आधार QR स्कैनर ऐप क्या है और कैसे काम करता है?
आधार QR स्कैनरAadhaar QR ScannerUIDAI ऐप
📆06-06-2026 02:44:00
📰NBT Hindi News
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आधार QR स्कैनर ऐप यूआईडीएआई द्वारा बनाया गया एक उपकरण है जो आधार कार्ड की प्रामाणिकता सत्यापित करता है। यह बिना इंटरनेट के भी काम करता है और नकली आधार के जरिए होने वाले धोखे से बचाव का काम करता है।

आधार QR स्कैनर ऐप एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को आधार कार्ड की प्रामाणिकता जांचने में मदद करता है। यह ऐप यूआईडीएआई द्वारा विकसित किया गया है और आधार ऐप का ही एक भाग है। अक्सर लोग सिर्फ आधार ऐप का उपयोग करते हैं लेकिन इसके दूसरे हिस्से के बारे में जानकारी नहीं रखते। आधार QR स्कैनर ऐप बिना इंटरनेट के भी काम करता है और किसी भी आधार कार्ड के QR कोड को स्कैन करके वह सच्चा है या नकली, यह पता लगाता है। नकली आधार के जरिए होने वाले धोखाधड़ी से बचने के लिए यह बहुत उपयोगी है। आज के समय में AI के कारण फोटोशॉप और संपादन आसान हो गए हैं, इसलिए नकली आधार बनाना भी आसान हो गया है। इस ऐप की मदद से आप तुरंत असली और नकली आधार के बीच अंतर कर सकते हैं। आधार ऐप ने आधार कार्ड को QR कोड में बदल दिया है, जिससे पहचान आसान हो गई है। आधार QR स्कैनर ऐप इसे स्कैन करने के लिए बनाया गया है। इस्तेमाल करने के तरीके बहुत सरल हैं। ऐप को खोलते ही यह कैमरे एक्सेस मांगता है, फिर आप किसी भी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। साथ ही, यह ऐप गैलरी से भी QR कोड स्कैन करने की सुविधा देता है। कोड स्कैन होने के बाद ऐप उस व्यक्ति की फोटो और जानकारी दिखाता है, जिससे आप live मिलान करके देख सकते हैं कि कार्ड वही का है। अगर कोई सीमित जानकारी साझा करता है तो स्कैन करने पर केवल वही जानकारी दिखाई देगी। भव्य भारद्वाज एक अनुभवी टेक्नोलॉजी पत्रकार हैं जो नवभारतटाइम्स.

कॉम के साथ डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में जुड़े हुए हैं। उन्होंने पिछले 11 वर्षों से टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर कवर किया है। यूआईडीएआई की ऐप्स जैसे आधार QR स्कैनर के विकास और उपयोग के बारे में उनकी जानकारी बहुत गहराई से है। उन्होंने जी न्यूज, इंडिया न्यूस, यूसी न्यूस और बाइटडांस जैसे संस्थानों में काम किया। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि मास मीडिया और क्रिएटिव राइटिंग में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म से है। भव्य का हुनर है कठिन तकनीकी जानकारियों को आम भाषा में समझाना। वह मानते हैं कि तकनीक का मुख्य उद्देश्य जीवन को सरल बनाना है, और यही सोच उनके लेखों में झलकती है। उनकी लेखन शैली पाठकों को नई तकनीक को आसानी से समझने में मदद करती है

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