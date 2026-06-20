आनंद कारज में कुत्ते को साथ लेकर दुलहन ने लिए गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे, भड़का अकाल तख्त

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक दुल्हन आनंद कारज के दौरान अपने पालतू कुत्ते को गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर घुमा रही है, जिससे धार्मिक संवेदनशीलता और सिख परंपराओं के पालन पर बहस भड़क गई है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि एक दुल्हन आनंद कारज सेरेमनी के दौरान अपने पालतू कुत्ते को गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर घुमा रही है। इससे धार्मिक संवेदनशीलता और सिख परंपराओं के पालन को लेकर गरमागरम बहस शुरू हो गई है। इस वीडियो को देखते हुए कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने सवाल उठाए हैं कि क्या यह हरकत सिध धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन है। आनंद कारज सिख धर्म की शादी की रस्म है जो गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी में पूरी की जाती है। दूल्हा-दुल्हन पवित्र ग्रंथ के चारों ओर चार फेरे लेते हैं और इस दौरान 'लावां' नाम के भजन गाए जाते हैं। यह रस्म बहुत पवित्र मानी जाती है और गुरुद्वारों में परिसर के भीतर शिष्टाचार, पहनावे और व्यवहार से जुड़े स Sikh मर्यादा के नियमों का पालन सख्ती से किया जाता है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक दूल्हा और दुल्हन पारंपरिक 'लावां' करते हुए दिख रहे हैं, और उनके साथ उनका कुत्ता भी चल रहा है। इस क्लिप पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कई यूज़र्स ने इस दृश्य को सिख परंपराओं का अनादर करने वाला बताया। उनका तर्क था कि आनंद कारज एक पवित्र धार्मिक समारोह है और इसमें तय नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। वहीं, कुछ लोगों ने सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले वीडियो के पूरे संदर्भ को समझना चाहिए। इस पर बहस इस बात पर भी चली कि आधुनिक तौर-तरीकों को धार्मिक पवित्रता की कीमत पर नहीं अपनाया जाना चाहिए। वायरल वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि एक कपल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करते हुए आनंद कारज कर रहा है और उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी है। उन्होंने इस हरकत को सिख धार्मिक मर्यादा का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने अकाल तख्त के मौजूदा जत्थेदार से उस जोड़े के खिलाफ सख्त धार्मिक और कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। साथ ही, ज्ञानी रघुबीर सिंह ने उन लोगों के धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार की भी मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर इस समारोह में मदद की और शादी के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप उपलब्ध कराया। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर शादियों को अपनी पसंद के अनुसार आयोजित करने के बढ़ते चलन और धार्मिक समारोहों के मामले में मर्यादा की सीमा कहां तय की जाए, इस पर बहस फिर से छेड़ दी है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि एक दुल्हन आनंद कारज सेरेमनी के दौरान अपने पालतू कुत्ते को गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर घुमा रही है। इससे धार्मिक संवेदनशीलता और सिख परंपराओं के पालन को लेकर गरमागरम बहस शुरू हो गई है। इस वीडियो को देखते हुए कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने सवाल उठाए हैं कि क्या यह हरकत सिध धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन है। आनंद कारज सिख धर्म की शादी की रस्म है जो गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी में पूरी की जाती है। दूल्हा-दुल्हन पवित्र ग्रंथ के चारों ओर चार फेरे लेते हैं और इस दौरान 'लावां' नाम के भजन गाए जाते हैं। यह रस्म बहुत पवित्र मानी जाती है और गुरुद्वारों में परिसर के भीतर शिष्टाचार, पहनावे और व्यवहार से जुड़े स Sikh मर्यादा के नियमों का पालन सख्ती से किया जाता है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक दूल्हा और दुल्हन पारंपरिक 'लावां' करते हुए दिख रहे हैं, और उनके साथ उनका कुत्ता भी चल रहा है। इस क्लिप पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कई यूज़र्स ने इस दृश्य को सिख परंपराओं का अनादर करने वाला बताया। उनका तर्क था कि आनंद कारज एक पवित्र धार्मिक समारोह है और इसमें तय नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। वहीं, कुछ लोगों ने सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले वीडियो के पूरे संदर्भ को समझना चाहिए। इस पर बहस इस बात पर भी चली कि आधुनिक तौर-तरीकों को धार्मिक पवित्रता की कीमत पर नहीं अपनाया जाना चाहिए। वायरल वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने कहा कि एक कपल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करते हुए आनंद कारज कर रहा है और उनके साथ उनका पालतू कुत्ता भी है। उन्होंने इस हरकत को सिख धार्मिक मर्यादा का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने अकाल तख्त के मौजूदा जत्थेदार से उस जोड़े के खिलाफ सख्त धार्मिक और कानूनी कार्रवाई करने की अपील की। साथ ही, ज्ञानी रघुबीर सिंह ने उन लोगों के धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार की भी मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर इस समारोह में मदद की और शादी के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप उपलब्ध कराया। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर शादियों को अपनी पसंद के अनुसार आयोजित करने के बढ़ते चलन और धार्मिक समारोहों के मामले में मर्यादा की सीमा कहां तय की जाए, इस पर बहस फिर से छेड़ दी है
आनंद कारज गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म धार्मिक मर्यादा सोशल मीडिया विवाद