प्रसिद्ध व्यवसायी, आनंद महिंद्रा, ने तमिलनाडु के शीतल हिल स्टेशन वालपराई को नए गवाक्ष में स्थित, ट्रैफ़िक और भीड़ से मुक्त, प्रकृति से समृद्ध अनुभव के रूप में सुझाया है। ३० वर्ष पुरानी मुँन्नार के समान यह जगह ४० हेयरपिन मोड़, घने जंगल, अद्भुत चाय के बागानों और अनोखे जीवों के साथ यात्रियों को एक शानदार अनुभव देती है।

न ट्रैफिक, न भीड़भाड़; तपती जून में घूम आएं व्यवसायी आनंद महिंद्रा की पसंदीदा ये शांत और खूबसूरत जगह स्विट्जरलैंड से कम नहीं है नजारा मशहूर व्यवसायी आनंद महिंद्रा ने उत्तर भारत के कई लोकप्रिय हिल स्टेशन ों पर भीड़ और जाम की स्थायी दुविधा पर चर्चा करते हुए तमिलनाडु के चित्रमय ' वालपराई ' का अनोखा आकर्षण उजागर किया। सबको बताया कि ३० साल पुराना मुँन्नार की तरह सुकून भरा यह स्थान, ४० रोमांचक हेयरपिन मोड़, घने जंगलों और अद्भुत चाय के बागानों से सजा हुआ है, जहाँ हवा भी प्राकृतिक सुगंध से भरी रहती है। पहाड़ों के बीच बिछा वालपराई पर्यटकों के लिए एक छुपा हुआ मोती है, जहाँ ट्रैफिक का तनाव और यात्रा का थकाऊ अनुभव पूरी तरह से गायब हो जाता है। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उटी, मुँन्नार और शिमला जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशन ों पर परिपूर्ण माहौल बिगड़ चुका है, पर वालपराई में आपको वह सुकून मिलेगा जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। वह बताता है कि यहाँ के ४० हेयरपिन मोड़ अलग-अलग नजारे पेश करते हैं - झरने, हरे-भरे पेड़, बांध और खूबसूरत घाटियाँ-जो फोटोग्राफी प्रेमियों और रोड ट्रिप एडवेंचर प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। इस यात्रा के दौरान हर मोड़ पर प्रकृति के अलग रंग और आवाज़ें आपके दिल को छू जाती हैं, जिससे आप रुककर फोटो खींचने से खुद को रोक नहीं पाते। वालपराई की प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ यह जगह बायोडायवर्सिटी के लिये भी प्रसिद्ध है। यहाँ हाथी, लायन-टेल्ड मकाक, गौर और ग्रेट हॉर्नबिल जैसे दुर्लभ जीवों को देखकर आप प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स के बीच चर्चित हो जाते हैं। आनंद महिंद्रा ने यह भी चेतावनी दी कि जैसे-वैसे यह स्थान लोकप्रियता पाने के बाद अधिक भीड़ का शिकार हो सकता है, इसलिए तुरंत यात्रा की योजना बनाना और अनुभव को अंजाम देना बेहतर रहेगा। उनकी इस ट्वीट की खासियत है कि यह केवल मज़ाक नहीं है; बल्कि यह एक प्रेरणा है कि यात्रा का सही अनुभव पाने के लिये, हमें ऊँचाई और भीड़ के बीच के फलदायी संतुलन की खोज करनी चाहिए। इस प्रकार, अगर आप गर्मी के दिनों में एक शांतिपूर्ण और प्रकृति के करीब अनुभव करना चाहते हैं तो वालपराई आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह जगह आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आती है जिसमें आप न सिर्फ शांति पाते हैं, बल्कि प्रकृति के साथ एक नया जुड़ाव भी होता है। इसके अलावा, यहाँ का ट्रैफिक और भीड़ का कम होना, इसे ताज़गी भरे नियोजन के लिए आदर्श बनाता है, तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल्द ही इस स्थान की यात्रा करें और मुँन्नार जैसी ही प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करें.

न ट्रैफिक, न भीड़भाड़; तपती जून में घूम आएं व्यवसायी आनंद महिंद्रा की पसंदीदा ये शांत और खूबसूरत जगह स्विट्जरलैंड से कम नहीं है नजारा मशहूर व्यवसायी आनंद महिंद्रा ने उत्तर भारत के कई लोकप्रिय हिल स्टेशनों पर भीड़ और जाम की स्थायी दुविधा पर चर्चा करते हुए तमिलनाडु के चित्रमय 'वालपराई' का अनोखा आकर्षण उजागर किया। सबको बताया कि ३० साल पुराना मुँन्नार की तरह सुकून भरा यह स्थान, ४० रोमांचक हेयरपिन मोड़, घने जंगलों और अद्भुत चाय के बागानों से सजा हुआ है, जहाँ हवा भी प्राकृतिक सुगंध से भरी रहती है। पहाड़ों के बीच बिछा वालपराई पर्यटकों के लिए एक छुपा हुआ मोती है, जहाँ ट्रैफिक का तनाव और यात्रा का थकाऊ अनुभव पूरी तरह से गायब हो जाता है। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उटी, मुँन्नार और शिमला जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों पर परिपूर्ण माहौल बिगड़ चुका है, पर वालपराई में आपको वह सुकून मिलेगा जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। वह बताता है कि यहाँ के ४० हेयरपिन मोड़ अलग-अलग नजारे पेश करते हैं - झरने, हरे-भरे पेड़, बांध और खूबसूरत घाटियाँ-जो फोटोग्राफी प्रेमियों और रोड ट्रिप एडवेंचर प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। इस यात्रा के दौरान हर मोड़ पर प्रकृति के अलग रंग और आवाज़ें आपके दिल को छू जाती हैं, जिससे आप रुककर फोटो खींचने से खुद को रोक नहीं पाते। वालपराई की प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ यह जगह बायोडायवर्सिटी के लिये भी प्रसिद्ध है। यहाँ हाथी, लायन-टेल्ड मकाक, गौर और ग्रेट हॉर्नबिल जैसे दुर्लभ जीवों को देखकर आप प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स के बीच चर्चित हो जाते हैं। आनंद महिंद्रा ने यह भी चेतावनी दी कि जैसे-वैसे यह स्थान लोकप्रियता पाने के बाद अधिक भीड़ का शिकार हो सकता है, इसलिए तुरंत यात्रा की योजना बनाना और अनुभव को अंजाम देना बेहतर रहेगा। उनकी इस ट्वीट की खासियत है कि यह केवल मज़ाक नहीं है; बल्कि यह एक प्रेरणा है कि यात्रा का सही अनुभव पाने के लिये, हमें ऊँचाई और भीड़ के बीच के फलदायी संतुलन की खोज करनी चाहिए। इस प्रकार, अगर आप गर्मी के दिनों में एक शांतिपूर्ण और प्रकृति के करीब अनुभव करना चाहते हैं तो वालपराई आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह जगह आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आती है जिसमें आप न सिर्फ शांति पाते हैं, बल्कि प्रकृति के साथ एक नया जुड़ाव भी होता है। इसके अलावा, यहाँ का ट्रैफिक और भीड़ का कम होना, इसे ताज़गी भरे नियोजन के लिए आदर्श बनाता है, तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल्द ही इस स्थान की यात्रा करें और मुँन्नार जैसी ही प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करें





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