आपदा प्रभावित गांवों में डीएम पहुंचे, ग्रामीणों से मिलकर जाना हाल
देहरादून के आपदा प्रभावित गांवों में डीएम सविन बंसल ने पहुंचकर ग्रामीणों का हाल जाना। उन्होंने राहत कार्यों का जायजा लिया और ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कई गांवों में राशन पहुंचाने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के आदेश दिए गए।

जागरण संवाददाता, देहरादून आपदा के बाद बीते तीन दिन से मालदेवता से ऊपर संपर्क विहीन चल रहे फुलेत, छमरोली, सिमयारी, सिल्ला, क्यारी, सिरोना गांव में शुक्रवार को डीएम सविन बसंल ने पहुंचकर आपदा प्रभावित ग्रामीण ों का हाल जाना। करीब ढाई घंटे तक 12 किलोमीटर पैदल दुर्गम पगडंडियों से गुजरकर डीएम वहां पहुंचे। ग्रामीण ों ने आजादी के बाद पहली बार किसी डीएम को अपने बीच देखा, जिससे वे भावुक हो गये। इस दौरान आपदा प्रभावितों के आग्रह पर डीएम ने उनके साथ भोजन किया और शीघ्र उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन

दिया। डीएम ने ग्रामीणों की क्षतिपूर्ति और आकलन के लिए अगले आदेश तक मौके पर तहसीलदार, ब्लॉक प्रभारी, कृषि और उद्यान के एडीओ और लोनिवि के जेई को तैनात किया, ताकि ग्रामीणों को जल्द मुआवजा मिल सके। तीन दिन से आपदा झेल रहे ग्रामीणों के घावों पर डीएम ने मरहम लगाया। सोमवार-मंगलवार की रात आई आपदा से मालदेवता के ऊपर बसे फुलेत, छमरोली, सिमयारी, सिल्ला, क्यारी, सिरोना आदि गांव के ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ। फुलेत में चार, सिमयारी में एक और छमरौली में दो घर क्षतिग्रस्त होकर मलबे में बह गए। इसके साथ ही गांवों में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों का संकट पैदा हो गया। ग्रामीणों का कारोबार ठप हो गया और उनके घरों में रखा राशन और अन्य सामान बाढ़ में बह गया। सैकड़ों बीघे की लहलहाती फसलें बर्बाद हो गईं। डीएम ने स्थिति का जायजा लिया और हेली सेवा का सहारा लिए बिना पैदल ही अपनी टीम के साथ गांवों का दौरा किया। मालदेवता से संपर्क टूटने के बाद फुलेत, छमरोली, सिमयारी, सिल्ला, क्यारी, सिरोना गांवों में पहुंचे डीएम ने लोनिवि के अधिकारियों को इमारतों को हुए नुकसान का आकलन कर शुक्रवार को ही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। ब्लॉक में पड़े गड्ढों और क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों को खोलने के लिए पीएमजीएसवाई को मौके पर ही धन राशि स्वीकृत की गई। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस कठिन समय में पूरा प्रशासन प्रभावितों के साथ है। उन्होंने भूमि कटाव, फसल क्षति, भवन क्षति, पशु हानि आदि का आकलन करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही, पीएमजीएसवाई से आपदा में मारे गए और लापता मजदूरों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने को कहा। आपदा में क्षतिग्रस्त पैदल रास्तों की मरम्मत के लिए डीएम ने ब्लॉक के जेई को आपदा क्षेत्र में तैनात रहने को कहा। ग्रामीणों की राशन की समस्या पर डीएम ने आश्वासन दिया कि हेलीकॉप्टर या खच्चर से, जैसे भी संभव हो, एक-दो दिन में गांव की सस्ती अनाज दुकानों तक राशन पहुंचाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सीडीओ अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता, डीडीओ सुनील कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। स्कूलों को खोलने के लिए डीईओ को निर्देश। प्राथमिक विद्यालय छिमरौली और राइका भगद्वारा खाल तक पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने, स्कूल में शौचालय, पेयजल, शिक्षकों और स्कूल की अन्य समस्याओं पर डीएम ने डीईओ और बीईओ को शनिवार को स्कूल का निरीक्षण कर जरूरी जानकारी देने को कहा। गांव में क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर, गूल और पेयजल लाइनों को ठीक करवाने के लिए लघु सिंचाई और पेयजल विभाग को तुरंत पुनरुद्धार कार्य करने को कहा। वहीं, फुलेत और छमरौली गांव के निवासियों ने बताया कि पाल्या सेरा तोक में चार परिवारों के घरों में दरारें आ गई हैं। गांव में नकदी फसल और खेतों को भारी नुकसान हुआ है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से हल्दी, अदरक, मिर्च, मटर आदि नगदी फसलें मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बीमार वृद्धा को पैदल लेकर आई एसडीआरएफ। फुलेत निवासी 62 वर्षीय केवला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर शुक्रवार को एसडीआरएफ उपनिरीक्षक मनोज रावत के नेतृत्व में टीम उन्हें स्ट्रेचर पर चार किमी. पैदल दुर्गम मार्ग से उठाकर सुरक्षित रोड हेड तक लाई। जहां से उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। वहीं, फुलेत गांव में लापता तीन मजदूरों की तलाश में बीते तीन दिन से सर्च अभियान चला रही एसडीआरएफ वापस लौट गई। फुलेत से लापता तीन मजदूरों का अब तक कोई पता नहीं चला है

