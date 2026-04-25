आप और भाजपा के बीच 'शीशमहल' विवाद, तीखे आरोप-प्रत्यारोप

दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच 'शीशमहल' को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। भाजपा ने केजरीवाल पर आलीशान जीवनशैली अपनाने का आरोप लगाया, जबकि आप ने इसे फर्जी तस्वीरों की साजिश बताया है।

नई दिल्ली : दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के बीच तीखा संघर्ष देखने को मिल रहा है। भाजपा द्वारा ' शीशमहल 2' और कथित तौर पर आलीशान घर के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। आप ने इस पूरे मामले को फर्जी तस्वीरों की साजिश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि यह विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है ताकि जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाया जा सके। आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रवेश वर्मा द्वारा जारी अरविंद केजरीवाल के घर की तस्वीर पूरी तरह से मनगढ़ंत है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रवेश वर्मा और उन टीवी चैनलों को मानहानि के मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो इन फर्जी तस्वीरों को प्रसारित कर रहे हैं। वहीं, आप नेता आतिशी ने भी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सारी तस्वीरें झूठी हैं और वे केजरीवाल जी के घर की तस्वीरें नहीं हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता जी और एलजी साहिब को चुनौती दी कि वे भी अपने-अपने घरों को जनता के लिए खोल दें, ताकि लोग खुद तय कर सकें कि किसका घर कितना आलीशान है। केजरीवाल जी भी अपना घर जनता के लिए खोल देंगे। आतिशी ने जनता से आग्रह किया कि वे खुद ही निर्णय लें कि सच्चाई क्या है। इस मामले में, प्रवेश वर्मा , जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल पर सादगी की राजनीति का दावा करने के बावजूद एक आलीशान जीवनशैली अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने केजरीवाल के नए सरकारी आवास को लेकर कई सवाल उठाए और कहा कि यह आवास किसी आम नागरिक का नहीं, बल्कि किसी आलीशान होटल के सुइट जैसा प्रतीत होता है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के नए आवास को 'शीश महल' करार दिया और कहा कि जो नेता खुद को आम आदमी बताते थे, वे अब राजाओं की तरह जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आवास में रहना गलत नहीं है, लेकिन फिर खुद को ' आम आदमी पार्टी ' कहना भी उचित नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी का नाम बदलकर 'आलीशान आदमी पार्टी' कर देना चाहिए। वर्मा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा खर्चीले शौक वाले व्यक्ति हैं। उनके मुताबिक, केजरीवाल के शौक नवाबों जैसे हैं और उनकी पार्टी का नाम ' आम आदमी पार्टी ' होने के बावजूद उनके काम राजा-महाराजाओं जैसे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल वर्षों तक अदालतों में जाकर सरकारी घर की मांग करते रहे और अब जब उन्हें आवास मिला है, तो उसकी भव्यता देखकर हर कोई हैरान है। वर्मा ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर और महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह और बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीरों का इस्तेमाल करके दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने केजरीवाल पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि केजरीवाल ने एक रुपये के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा दिया था कि वे सरकारी घर, बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन अब वे एक आलीशान जीवनशैली जी रहे हैं। इस पूरे विवाद ने दिल्ली की राजनीति में गरमाहट ला दी है और आने वाले दिनों में इसका और गहरा होने की संभावना है। दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं और जनता इस राजनीति क तमाशे को देख रही है.

नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच तीखा संघर्ष देखने को मिल रहा है। भाजपा द्वारा 'शीशमहल 2' और कथित तौर पर आलीशान घर के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। आप ने इस पूरे मामले को फर्जी तस्वीरों की साजिश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि यह विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है ताकि जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाया जा सके। आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रवेश वर्मा द्वारा जारी अरविंद केजरीवाल के घर की तस्वीर पूरी तरह से मनगढ़ंत है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रवेश वर्मा और उन टीवी चैनलों को मानहानि के मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो इन फर्जी तस्वीरों को प्रसारित कर रहे हैं। वहीं, आप नेता आतिशी ने भी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सारी तस्वीरें झूठी हैं और वे केजरीवाल जी के घर की तस्वीरें नहीं हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता जी और एलजी साहिब को चुनौती दी कि वे भी अपने-अपने घरों को जनता के लिए खोल दें, ताकि लोग खुद तय कर सकें कि किसका घर कितना आलीशान है। केजरीवाल जी भी अपना घर जनता के लिए खोल देंगे। आतिशी ने जनता से आग्रह किया कि वे खुद ही निर्णय लें कि सच्चाई क्या है। इस मामले में, प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल पर सादगी की राजनीति का दावा करने के बावजूद एक आलीशान जीवनशैली अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने केजरीवाल के नए सरकारी आवास को लेकर कई सवाल उठाए और कहा कि यह आवास किसी आम नागरिक का नहीं, बल्कि किसी आलीशान होटल के सुइट जैसा प्रतीत होता है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के नए आवास को 'शीश महल' करार दिया और कहा कि जो नेता खुद को आम आदमी बताते थे, वे अब राजाओं की तरह जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आवास में रहना गलत नहीं है, लेकिन फिर खुद को 'आम आदमी पार्टी' कहना भी उचित नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी का नाम बदलकर 'आलीशान आदमी पार्टी' कर देना चाहिए। वर्मा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा खर्चीले शौक वाले व्यक्ति हैं। उनके मुताबिक, केजरीवाल के शौक नवाबों जैसे हैं और उनकी पार्टी का नाम 'आम आदमी पार्टी' होने के बावजूद उनके काम राजा-महाराजाओं जैसे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल वर्षों तक अदालतों में जाकर सरकारी घर की मांग करते रहे और अब जब उन्हें आवास मिला है, तो उसकी भव्यता देखकर हर कोई हैरान है। वर्मा ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर और महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह और बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीरों का इस्तेमाल करके दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने केजरीवाल पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि केजरीवाल ने एक रुपये के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा दिया था कि वे सरकारी घर, बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन अब वे एक आलीशान जीवनशैली जी रहे हैं। इस पूरे विवाद ने दिल्ली की राजनीति में गरमाहट ला दी है और आने वाले दिनों में इसका और गहरा होने की संभावना है। दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं और जनता इस राजनीतिक तमाशे को देख रही है





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