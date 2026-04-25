आप को बड़ा झटका: राघव चड्ढा सहित 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल

राघव चड्ढा सहित आप के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने से राज्यसभा में पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई है। एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत 'मर्जर छूट' का उपयोग किया गया है।

आम आदमी पार्टी (आप) को एक बड़ा झटका लगा है, जब राघव चड्ढा सहित पार्टी के सात राज्यसभा सांसद 24 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) में शामिल हो गए। यह दलबदल संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत ' विलय छूट' का उपयोग करके किया गया है, जो एंटी-डिफेक्शन कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस घटना ने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। आप और कांग्रेस ने भाजपा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इसे सांसदों के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार का परिणाम बताया है। वर्तमान में, आप राज्यसभा में इस आपात स्थिति को संभालने में लगी हुई है। तीन सांसदों ने भाजपा मुख्यालय जाकर आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जबकि दो सांसदों ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से आप छोड़ने की घोषणा की है। बाकी दो सांसदों के भी जल्द ही भाजपा में शामिल होने की उम्मीद है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन सात सांसदों पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत राज्यसभा सांसदों पर ऐसे मामलों में क्या नियम हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है। एंटी-डिफेक्शन कानून , जिसे दसवीं अनुसूची के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा कानून है जो किसी चुने हुए नेता को पार्टी बदलने पर उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता छीन सकता है। यह कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले, नेता बिना किसी डर के पार्टियां बदलते थे। 1967 में, हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने एक ही दिन में तीन बार पार्टी बदली, जिसके बाद 'आया राम गया राम' मुहावरा प्रसिद्ध हुआ। इसी बेलगाम दलबदल को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत, सदस्यता कब रद्द होती है?

दो स्थितियों में कोई सांसद या विधायक अयोग्य घोषित किया जा सकता है: पहला, यदि उसने अपनी पार्टी की सदस्यता स्वयं छोड़ दी हो, और दूसरा, यदि उसने संसद या विधानसभा में पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट दिया हो या मतदान से दूर रहा हो। सदस्यता रद्द करने का अधिकार राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में स्पीकर के पास होता है। अब, सवाल यह है कि राघव चड्ढा की सदस्यता पर खतरा क्यों नहीं है?

इसका कारण यह है कि दसवीं अनुसूची में एक महत्वपूर्ण छूट है, जिसे 'मर्जर' प्रावधान कहा जाता है। इस प्रावधान के अनुसार, यदि किसी पार्टी के दो-तिहाई (2/3) से अधिक सांसद या विधायक मिलकर दूसरी पार्टी में जाने का फैसला करते हैं, तो इसे 'दलबदल' नहीं, बल्कि 'विलय' माना जाता है। ऐसे में, इन सभी की सदस्यता सुरक्षित रहती है। यदि राघव चड्ढा अकेले भाजपा में जाते, तो उनकी सदस्यता रद्द करने का अधिकार राज्यसभा सभापति के पास होता। इसलिए, यह पूरी कार्रवाई रणनीतिक तरीके से की गई। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फिर सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया गया, और उसके बाद भाजपा में शामिल हुए। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भाजपा मुख्यालय में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता भी इस बदलाव का हिस्सा रहे। राघव चड्ढा ने आप छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने 15 साल की मेहनत और जवानी दी, वह अब अपने बुनियादी सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने खुद को 'गलत पार्टी में सही आदमी' बताया। पार्टी के भीतर भी उन्हें झटका लगा था, क्योंकि उन्हें राज्यसभा में आप के उप-नेता पद से हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी गई थी। इस घटना के बाद, राज्यसभा में आप के पास केवल तीन सांसद बचे हैं: संजय सिंह और एनडी गुप्ता (दोनों दिल्ली से) और बलबीर सिंह सिच्चेवाल (पंजाब से)। इससे ऊपरी सदन में पार्टी की आवाज कमजोर हो गई है और केजरीवाल की पकड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं। कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मामला इस कानून के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। वे लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि मर्जर प्रावधान वास्तव में एक कानूनी दरवाजा है जिसका उपयोग सत्ता पक्ष बड़े पैमाने पर दलबदल कराने के लिए कर सकता है। 2003 में एक तिहाई वाली स्प्लिट की छूट हटा दी गई थी, लेकिन दो-तिहाई वाली मर्जर की छूट आज भी बनी हुई है। विधि आयोग सहित कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने इसे हटाने या सुधारने की सिफारिश की है, लेकिन अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। राज्यसभा में सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने से संख्या, रणनीति और सियासी समीकरणों में बदलाव आएगा





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