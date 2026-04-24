आप की टूटती 'झाड़ू': अपनों के आरोपों से बिखरती पार्टी

राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी में संकट गहरा गया है। कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिससे पार्टी के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। इस खबर में, हम उन कारणों का विश्लेषण करते हैं जिनकी वजह से आप के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

आप की टूटती 'झाड़ू': सफाई की सौगंध लेकर शुरू हुई सियासत, अपनों के भ्रष्टाचार के आरोपों से ही बिखरती गई पार्टी। आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के 19 दिन बाद आज भाजपा में शामिल होने का एलान कर दिया। राघव की बगावत के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पूरी तरह बिखरने की आशंका है। राघव ने दावा किया है कि उनके साथ सात सांसद पाला बदलकर भाजपा की सदस्यता लेंगे। अक्तूबर 2012 में पार्टी के गठन के बाद से बीते 12 साल, छह महीने और 22 दिन में कई नेताओं ने केजरीवाल का दामन छोड़ दिया। आप की राजनीति में हाशिए पर धकेले गए नेताओं ने किस कारण बागी तेवर अपनाए?

AAP नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया या उन्होंने खुद ही दल से दूरी बना ली? राहें जुदा होने की वजहें क्या रहीं?

आइये जानते हैं ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भाजपा में शामिल होने का एलान किया। अभी सदस्यता ग्रहण करने की औपचारिकता बाकी है, लेकिन उनके एक्स पोस्ट और भाजपा मुख्यालय जाकर मिठाई खाने की तस्वीरों के आधार पर माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर कुठाराघात हुआ है। दो तिहाई सांसदों के पाला बदलने के बाद पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक समेत सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने की खबरों के बीच बीते साढ़े 12 वर्ष का इतिहास भी खंगाला जाने लगा है। अक्तूबर 2012 में पार्टी का गठन करने वाले केजरीवाल के कई पुराने साथी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। माना जा रहा है कि राघव की बगावत और उनके साथ हरभजन सिंह, स्वाति मालिवाल सरीखे सांसदों का पाला बदलना पार्टी के अवसान का आगाज है। राघव की बगावत के क्या कारण रहे?

इससे पहले किन नेताओं का मोहभंग हुआ?

इस खबर में जानिए। दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) में हालिया दिनों में कुछ खटपट की खबरें सामने आई हैं। वजह रहे पार्टी की तरफ से राज्यसभा में उपनेता बनाए गए राघव चड्ढा। दरअसल, आप ने बीते हफ्ते राघव चड्ढा को न सिर्फ राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाने के लिए सचिवालय को चिट्ठी लिखी, बल्कि उनके बोलने के समय को भी कम करने की मांग की। इसी के साथ उनकी जगह अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बनाने का एलान किया गया। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की कार्रवाई के बाद अपने बचाव में कुछ तर्क जरूर दिए हैं, लेकिन इस बीच उन पर भाजपा के करीब जाने के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आप में राघव चड्ढा का भविष्य धुंधला है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह सवाल उठने लगे कि आखिर राघव चड्ढा का पार्टी में क्या भविष्य होगा। आने वाले समय में वे आप में अपनी पहचान प्रमुख नेता के तौर पर कायम रख पाएंगे या बीते 14 साल में जिस तरह एक के बाद एक आप के कई संस्थापक नेताओं को किनारे लगाया गया, वैसा ही कुछ राघव चड्ढा का भी होगा। AAP vs Raghav Chadha: खामोशी, सीमित सक्रियता और बदले संकेत, केजरीवाल और राघव के बीच दूरी बढ़ने की पूरी कहानी आइये जानते हैं कि आप की स्थापना के बाद से कौन-कौन से नेता पार्टी से धीरे-धीरे दूर होते चले गए और उनके आप से दूर होने की वजहें क्या रहीं?

आम आदमी पार्टी से अलग होने वाले, इस्तीफा देने वाले या निकाले गए प्रमुख नेताओं में इस दल के संस्थापकों से लेकर बाद में जुड़े सदस्य तक शामिल रहे। आप से शुरुआत से ही अलग हो जाने वाले नेताओं में सबसे प्रमुख नाम अन्ना हजारे का रहा, जो कि सीधा-सीधा एक आंदोलन को पार्टी के रूप में ढालने के ही खिलाफ थे। ऐसे में वे आप के गठन के दौरान ही इससे अलग हो गए। वहीं, पार्टी से अलग होने वाले सबसे हालिया नाम कैलाश गहलोत का रहा, जो कि बीते साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का हिस्सा बन गए थे। आप के सह-संस्थापक और पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई, राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी के सदस्य रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान नेतृत्व पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी स्वराज इंडिया बनाई। आप के सह-संस्थापक और वरिष्ठ वकील। 2012 में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की तलाश में पार्टी से जुड़े और पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तानाशाहीपूर्ण व्यवहार और टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्हें कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निकाला गया था। वे और योगेंद्र यादव एक साथ ही पार्टी से अलग हुए। क्या रही वजह: कुमार विश्वास ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि अब आम आदमी पार्टी को गुड बाय कहने और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का समय आ गया है। बताया जाता है कि उनके और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए थे। इसके अलावा उन्हें कथित तौर पर राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया था, जिसे लेकर वे काफी नाखुश थे। साथ ही पार्टी ने उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने से रोक दिया था





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