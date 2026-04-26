आप में बगावत के बीच बलबीर सिंह सीचेवाल का खुलासा: सिद्धांतों के लिए ठुकराई ‘बड़ी पेशकश’

आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने के बाद बलबीर सिंह सीचेवाल ने खुलासा किया कि उन्हें भी पार्टी छोड़ने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने सिद्धांतों के चलते इनकार कर दिया। उन्होंने राघव चड्ढा और संदीप पाठक के पंजाब में प्रभाव और ‘ऑपरेशन लोटस’ पर भी अपनी राय व्यक्त की।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) में हाल ही में हुए राजनीति क घटनाक्रम ने देश की राजनीति में एक नई लहर पैदा कर दी है। पार्टी के सात राज्यसभा सांसद ों के भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) में शामिल होने से आप में भूचाल आ गया है, लेकिन इस उथल-पुथल के बीच, बलबीर सिंह सीचेवाल नाम एक अलग पहचान बनकर उभरा है। जहां छह सांसद पंजाब से पार्टी छोड़कर चले गए, वहीं सीचेवाल ने स्पष्ट रूप से पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अब खुलासा किया है कि उन्हें भी इस ‘बड़े कदम’ का हिस्सा बनने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों के चलते इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह घटनाक्रम न केवल आप के लिए बल्कि पूरे राजनीति क परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पार्टी के भीतर की गुटबाजी और भविष्य की राजनीति क रणनीति पर सवाल खड़े करता है। सीचेवाल का यह रुख दर्शाता है कि पार्टी में अभी भी ऐसे नेता मौजूद हैं जो सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। सीचेवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विक्रम सहानी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन करके नए समूह में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा, 'विक्रम सहानी ने मुझे बताया कि कई लोग पहले ही इस निर्णय पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और मुझे भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया।' उन्होंने आगे बताया कि राघव चड्ढा और अन्य पार्टी नेताओं ने उन्हें ‘चाय पर बैठने’ के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक सामान्य बातचीत के रूप में लिया। सीचेवाल ने जोर देकर कहा कि कभी भी पार्टी छोड़ने या किसी भी तरह की राजनीति क डील को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इस खुलासे से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा राजनीति क षडयंत्र चल रहा था, जिसमें कई नेताओं को शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। सीचेवाल के इनकार ने इस षडयंत्र को विफल कर दिया और पार्टी में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। पंजाब में राघव चड्ढा और संदीप पाठक की मजबूत पकड़ के बारे में बात करते हुए सीचेवाल ने स्वीकार किया कि इन दोनों नेताओं का पंजाब की राजनीति में गहरा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब प्रशासनिक फैसलों पर भी इन नेताओं की गहरी पकड़ थी और अधिकारी उनकी ओर देखते थे। पंजाब की राजनीति में चड्ढा को लेकर ‘सुपर सीएम’ जैसी चर्चाएं भी आम थीं। यहां तक कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस मुद्दे पर तंज कसा था। विपक्ष भी लंबे समय से इस बात को उठाता रहा है कि राज्य में असली नियंत्रण किसके पास है। सीचेवाल के बयान से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है और कुछ नेताओं का प्रभाव दूसरों से अधिक है। सीचेवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें राज्यसभा का पद खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया था, न कि दिल्ली नेतृत्व ने। उन्होंने कहा, 'मैंने कभी पद की मांग नहीं की और न ही मुझे इसे खोने का डर है।' आप की ओर से बागी सांसदों को ‘गद्दार’ कहे जाने पर सीचेवाल ने संयमित रुख अपनाया। उन्होंने गुरबाणी का हवाला देते हुए कहा कि कठोर शब्द बोलने से खुद का मन भी कठोर हो जाता है, इसलिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सीचेवाल का यह रुख दर्शाता है कि वे पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, लेकिन वे संयम और समझदारी से काम लेते हैं। ‘ ऑपरेशन लोटस ’ के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हर राजनीति क दल अपने फायदे के लिए काम करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें भाजपा की ओर से कोई दबाव या संपर्क नहीं किया गया। सीचेवाल के बयान से यह स्पष्ट होता है कि वे किसी भी राजनीति क दबाव में नहीं आते हैं और वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। कुल मिलाकर, बलबीर सिंह सीचेवाल का रुख आप के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। यह दर्शाता है कि पार्टी को अपने नेताओं के बीच विश्वास और सम्मान बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही, पार्टी को अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए, ताकि वह जनता का विश्वास जीत सके। यह घटनाक्रम पंजाब की राजनीति में एक नए मोड़ पर आ गया है और आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने देश की राजनीति में एक नई लहर पैदा कर दी है। पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने से आप में भूचाल आ गया है, लेकिन इस उथल-पुथल के बीच, बलबीर सिंह सीचेवाल नाम एक अलग पहचान बनकर उभरा है। जहां छह सांसद पंजाब से पार्टी छोड़कर चले गए, वहीं सीचेवाल ने स्पष्ट रूप से पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अब खुलासा किया है कि उन्हें भी इस ‘बड़े कदम’ का हिस्सा बनने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों के चलते इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह घटनाक्रम न केवल आप के लिए बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पार्टी के भीतर की गुटबाजी और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े करता है। सीचेवाल का यह रुख दर्शाता है कि पार्टी में अभी भी ऐसे नेता मौजूद हैं जो सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। सीचेवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विक्रम सहानी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन करके नए समूह में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा, 'विक्रम सहानी ने मुझे बताया कि कई लोग पहले ही इस निर्णय पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और मुझे भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया।' उन्होंने आगे बताया कि राघव चड्ढा और अन्य पार्टी नेताओं ने उन्हें ‘चाय पर बैठने’ के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक सामान्य बातचीत के रूप में लिया। सीचेवाल ने जोर देकर कहा कि कभी भी पार्टी छोड़ने या किसी भी तरह की राजनीतिक डील को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इस खुलासे से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा राजनीतिक षडयंत्र चल रहा था, जिसमें कई नेताओं को शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। सीचेवाल के इनकार ने इस षडयंत्र को विफल कर दिया और पार्टी में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। पंजाब में राघव चड्ढा और संदीप पाठक की मजबूत पकड़ के बारे में बात करते हुए सीचेवाल ने स्वीकार किया कि इन दोनों नेताओं का पंजाब की राजनीति में गहरा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब प्रशासनिक फैसलों पर भी इन नेताओं की गहरी पकड़ थी और अधिकारी उनकी ओर देखते थे। पंजाब की राजनीति में चड्ढा को लेकर ‘सुपर सीएम’ जैसी चर्चाएं भी आम थीं। यहां तक कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस मुद्दे पर तंज कसा था। विपक्ष भी लंबे समय से इस बात को उठाता रहा है कि राज्य में असली नियंत्रण किसके पास है। सीचेवाल के बयान से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है और कुछ नेताओं का प्रभाव दूसरों से अधिक है। सीचेवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें राज्यसभा का पद खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया था, न कि दिल्ली नेतृत्व ने। उन्होंने कहा, 'मैंने कभी पद की मांग नहीं की और न ही मुझे इसे खोने का डर है।' आप की ओर से बागी सांसदों को ‘गद्दार’ कहे जाने पर सीचेवाल ने संयमित रुख अपनाया। उन्होंने गुरबाणी का हवाला देते हुए कहा कि कठोर शब्द बोलने से खुद का मन भी कठोर हो जाता है, इसलिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सीचेवाल का यह रुख दर्शाता है कि वे पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, लेकिन वे संयम और समझदारी से काम लेते हैं। ‘ऑपरेशन लोटस’ के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए काम करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें भाजपा की ओर से कोई दबाव या संपर्क नहीं किया गया। सीचेवाल के बयान से यह स्पष्ट होता है कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आते हैं और वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। कुल मिलाकर, बलबीर सिंह सीचेवाल का रुख आप के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। यह दर्शाता है कि पार्टी को अपने नेताओं के बीच विश्वास और सम्मान बनाए रखने की आवश्यकता है। साथ ही, पार्टी को अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए, ताकि वह जनता का विश्वास जीत सके। यह घटनाक्रम पंजाब की राजनीति में एक नए मोड़ पर आ गया है और आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा





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