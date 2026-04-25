आप सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर संजय सिंह का तीखा प्रहार: सदस्यता रद्द करने की मांग

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सदस्यता रद्द करने की मांग की है और भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। गुजरात में पार्टी के विस्तार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर भी उन्होंने बात की।

आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसद ों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने इस कदम को नियमों और संविधान के खिलाफ बताया है, और आरोप लगाया है कि भाजपा आम आदमी पार्टी को लगातार निशाना बना रही है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा द्वारा यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में तेजी से अपना विस्तार कर रही है और जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बना रही है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि भाजपा ने उनके विधायकों को झूठे मामलों में जेल भेजा है और नगर निगम चुनावों से पहले कई उम्मीदवारों के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज कराए हैं। सिंह ने यह भी दावा किया कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के गुजरात के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को निलंबित करवा दिया है, जो कि एक गंभीर मामला है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। संजय सिंह ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि वे सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह हरकत जनता को आम आदमी पार्टी की ओर और अधिक आकर्षित कर रही है, क्योंकि लोग उनकी भ्रष्ट और दमनकारी नीतियों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने सातों सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है और जनता के विश्वास को धोखा दिया है। सिंह ने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी और जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी गुजरात में अपना विस्तार जारी रखेगी और भाजपा की हर साजिश को विफल करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का संघर्ष केवल राजनीति क नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक संघर्ष है, जिसमें वे जनता के साथ मिलकर देश को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि भाजपा की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि जनता आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से ही विपक्ष को दबाने की कोशिश करती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। वे जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे और सरकार को जवाबदेह ठहराते रहेंगे। उन्होंने भाजपा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया और कहा कि वे आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी और जनता तक अपनी बात पहुंचाती रहेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा की झूठी बातों में न आएं और आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में निश्चित रूप से सफल होगी और राज्य में एक नई सरकार बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी देश के अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार करेगी और एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी.

आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने इस कदम को नियमों और संविधान के खिलाफ बताया है, और आरोप लगाया है कि भाजपा आम आदमी पार्टी को लगातार निशाना बना रही है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा द्वारा यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में तेजी से अपना विस्तार कर रही है और जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बना रही है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि भाजपा ने उनके विधायकों को झूठे मामलों में जेल भेजा है और नगर निगम चुनावों से पहले कई उम्मीदवारों के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज कराए हैं। सिंह ने यह भी दावा किया कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के गुजरात के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को निलंबित करवा दिया है, जो कि एक गंभीर मामला है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। संजय सिंह ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि वे सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह हरकत जनता को आम आदमी पार्टी की ओर और अधिक आकर्षित कर रही है, क्योंकि लोग उनकी भ्रष्ट और दमनकारी नीतियों से तंग आ चुके हैं। उन्होंने सातों सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है और जनता के विश्वास को धोखा दिया है। सिंह ने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी और जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी गुजरात में अपना विस्तार जारी रखेगी और भाजपा की हर साजिश को विफल करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक संघर्ष है, जिसमें वे जनता के साथ मिलकर देश को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि भाजपा की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हो रहा है, और यही कारण है कि जनता आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से ही विपक्ष को दबाने की कोशिश करती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। वे जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे और सरकार को जवाबदेह ठहराते रहेंगे। उन्होंने भाजपा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया और कहा कि वे आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी और जनता तक अपनी बात पहुंचाती रहेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा की झूठी बातों में न आएं और आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में निश्चित रूप से सफल होगी और राज्य में एक नई सरकार बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी देश के अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार करेगी और एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी





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