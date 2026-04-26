आप सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल का बड़ा दावा: 'आजाद समूह' में शामिल होने का प्रस्ताव मिला, पर मैंने इनकार कर दिया

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल ने दावा किया है कि उन्हें 'आजाद समूह' में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर विश्वासघात का आरोप लगाया है।

आम आदमी पार्टी में चल रहे राजनीति क संकट के बीच, पार्टी के राज्यसभा सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें एक नए समूह, जिसे 'आजाद समूह' कहा जा रहा है, में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। सीचेवाल ने उन सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) में शामिल हो गए हैं, और इसे आम आदमी पार्टी के साथ विश्वासघात बताया है। सीचेवाल ने विस्तार से बताया कि शुक्रवार की सुबह उन्हें राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी का फोन आया था। साहनी ने उन्हें बताया कि पंजाब के महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाने के लिए एक 'आजाद समूह' बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समूह में पहले से ही 6-7 राज्यसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सीचेवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी ऐसी किसी भी समूह में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है। बाद में, मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला कि सात सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। इस घटनाक्रम ने पंजाब और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति क हलचल मचा दी है। सीचेवाल ने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी ने इन नेताओं को राज्यसभा में इसलिए भेजा था ताकि वे संसद में पंजाब के हितों की रक्षा कर सकें और राज्य से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकें। लेकिन, उन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ ही अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने इसे केवल एक राजनीति क निर्णय नहीं, बल्कि पार्टी के प्रति विश्वासघात बताया। सीचेवाल ने विशेष रूप से राघव चड्ढा और संदीप पाठक के फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं को पंजाब में विभिन्न पदों और शक्तियों का लाभ मिला, लेकिन अंततः उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। सीचेवाल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें राज्यसभा में किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उनका कहना था कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक ही अधिकतर चर्चाओं में भाग लेते थे, जिसके कारण उन्हें केवल शून्यकाल या विशेष उल्लेख के माध्यम से ही अपने मुद्दे उठाने का मौका मिलता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें कभी भी महत्वपूर्ण बहसों में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे और भाजपा में शामिल होने से पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। इस घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी राजनीति क परिणाम देखने को मिल सकते हैं। राजनीति क विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना से आम आदमी पार्टी की पंजाब में पकड़ कमजोर हो सकती है और भाजपा को राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। इस पूरे प्रकरण ने राजनीति क गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आम आदमी पार्टी इस संकट से कैसे उबरती है और भविष्य में क्या रणनीति अपनाती है। सीचेवाल के इस खुलासे से पार्टी के भीतर चल रही आंतरिक कलह और असंतोष भी सामने आया है.

आम आदमी पार्टी में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच, पार्टी के राज्यसभा सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें एक नए समूह, जिसे 'आजाद समूह' कहा जा रहा है, में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। सीचेवाल ने उन सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं, और इसे आम आदमी पार्टी के साथ विश्वासघात बताया है। सीचेवाल ने विस्तार से बताया कि शुक्रवार की सुबह उन्हें राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी का फोन आया था। साहनी ने उन्हें बताया कि पंजाब के महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाने के लिए एक 'आजाद समूह' बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समूह में पहले से ही 6-7 राज्यसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सीचेवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी ऐसी किसी भी समूह में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं है। बाद में, मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला कि सात सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। इस घटनाक्रम ने पंजाब और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हलचल मचा दी है। सीचेवाल ने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी ने इन नेताओं को राज्यसभा में इसलिए भेजा था ताकि वे संसद में पंजाब के हितों की रक्षा कर सकें और राज्य से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकें। लेकिन, उन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ ही अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने इसे केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि पार्टी के प्रति विश्वासघात बताया। सीचेवाल ने विशेष रूप से राघव चड्ढा और संदीप पाठक के फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं को पंजाब में विभिन्न पदों और शक्तियों का लाभ मिला, लेकिन अंततः उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। सीचेवाल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें राज्यसभा में किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर नहीं दिया गया। उनका कहना था कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक ही अधिकतर चर्चाओं में भाग लेते थे, जिसके कारण उन्हें केवल शून्यकाल या विशेष उल्लेख के माध्यम से ही अपने मुद्दे उठाने का मौका मिलता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें कभी भी महत्वपूर्ण बहसों में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। यह बयान ऐसे समय में आया है जब आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे और भाजपा में शामिल होने से पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। इस घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना से आम आदमी पार्टी की पंजाब में पकड़ कमजोर हो सकती है और भाजपा को राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। इस पूरे प्रकरण ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आम आदमी पार्टी इस संकट से कैसे उबरती है और भविष्य में क्या रणनीति अपनाती है। सीचेवाल के इस खुलासे से पार्टी के भीतर चल रही आंतरिक कलह और असंतोष भी सामने आया है





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