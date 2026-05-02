आप से भाजपा में गए संदीप पाठक पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई, दर्ज हुईं दो गैर-जमानती एफआईआर

आम आदमी पार्टी (आप) से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए राज्यसभा सांसद डॉ. संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस ने दो गैर-जमानती एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची, लेकिन वे चकमा देकर भाग गए। भाजपा ने पंजाब सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए राज्यसभा सांसद डॉ. संदीप पाठक के खिलाफ दो गैर-जमानती प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने की खबरों के बीच, शनिवार (02 मई, 2026) को पंजाब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पहुंची। हालांकि, डॉ.
पाठक पंजाब पुलिस को चकमा देने में सफल रहे और अपने आवास के पिछले गेट से वाहन में बैठकर वहां से चले गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब पुलिस ने डॉ. संदीप पाठक के खिलाफ दो गंभीर गैर-जमानती एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें से एक मामला कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जबकि दूसरा मामला महिला शोषण से संबंधित है। अभी तक यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये एफआईआर किस पुलिस थाने में दर्ज की गई हैं। डॉ.
पाठक के खिलाफ पुलिस की इस कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखा हमला बोला है और पंजाब सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। भाजपा के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का डर अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि डॉ.
संदीप पाठक के जैसे ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, उनके खिलाफ तुरंत ही पंजाब में गैर-जमानती एफआईआर दर्ज कर दी गई। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केजरीवाल और भगवंत मान पुलिस को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्मा ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक अकेला मामला नहीं है, बल्कि यह डर, घबराहट और बदले की राजनीति का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी विरोधी आवाजों को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया गया है। गैर-जमानती धाराओं का उपयोग और त्वरित कार्रवाई की धमकी देना, कानून की आड़ में राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का एक शर्मनाक प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि भगवंत मान सरकार धीरे-धीरे पंजाब को एक 'पुलिस राज्य' में बदल रही है, जहां असहमति व्यक्त करने का मतलब है कानूनी कार्रवाई का सामना करना और सच्चाई को सजा देना। भाजपा पंजाब इस तरह की धक्केशाही और तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग कानून को विरोधियों के खिलाफ हथियार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला किया जाएगा। भाजपा ने संकल्प लिया है कि वे न डरेंगे और न ही झुकेंगे। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 'हीरो से जीरो' बनने की कहानी डॉ.
संदीप पाठक की कहानी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से जो भी व्यक्ति अलग होता है, उसे विभिन्न तरीकों से निशाना बनाया जा रहा है। मजीठिया ने याद दिलाया कि डॉ. संदीप पाठक कभी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थे और सत्ता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर डॉ.
पाठक तब गलत थे, तो वह अपने आकाओं, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का ही अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने यह भी पूछा कि उनके साथ मिलीभगत में और कौन शामिल था और अब उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा है। मजीठिया ने कहा कि एफआईआर दर्ज होना प्रतिशोध की राजनीति की ओर इशारा करता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि डॉ.
पाठक के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य उन्हें बदनाम करना और राजनीतिक रूप से कमजोर करना है। इस मामले ने पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है और आने वाले दिनों में इस पर और अधिक विवाद होने की संभावना है। पंजाब पुलिस की कार्रवाई और भाजपा का पलटवार, दोनों ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है और डॉ. संदीप पाठक की राजनीतिक भविष्य क्या होगा। इस घटना ने एक बार फिर से राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है और पंजाब की राजनीति में तनाव बढ़ा दिया है
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