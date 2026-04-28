आप सांसदों के भाजपा में विलय पर आतिशी का हमला: संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के विलय के नोटिफिकेशन को गैरकानूनी बताया और भाजपा पर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपये देने के भाजपा के चुनावी वादे को पूरा न करने पर भी सवाल उठाए।

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में सात राज्यसभा सांसदों के शामिल होने के बाद राजनीति क माहौल गरमा गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने इस मामले पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने राज्यसभा सचिवालय के विलय के नोटिफिकेशन को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि भाजपा किसी भी कीमत पर देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि अत्याचार करने वालों का अंत बुरा होता है। आतिशी ने आप सांसदों के भाजपा में विलय पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले में स्पष्ट आदेश दिए हैं और संविधान में भी यह साफ तौर पर लिखा है। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सचिवालय को बताया था कि संविधान के अनुसार, जब कोई राजनीति क दल विलय करता है, तो उसके लिए 2/3 विधायी दल की सहमति आवश्यक होती है। लेकिन, दलबदल विरोधी कानून के तहत, देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो 2/3 सांसदों या विधायकों को दूसरी पार्टी में विलय करने की अनुमति देता हो। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपा को इन बातों की क्या परवाह है?

आतिशी ने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का अंत निकट है, इसलिए उनके अत्याचार बढ़ गए हैं। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जब भी अत्याचार बढ़े हैं, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने उन अत्याचारों को समाप्त किया है। इसके अतिरिक्त, आतिशी ने दिल्ली की भाजपा सरकार से महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देने के चुनावी वादे को पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में, दिल्ली चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 8 मार्च 2025 को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपये जमा किए जाएंगे। उन्होंने इसे 'मोदी की गारंटी' बताया था। आतिशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब 8 मार्च 2026 भी बीत चुका है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के खातों में एक पैसा भी नहीं आया। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने जाती हैं और वहां बंगाल की महिलाओं को पैसे देने का वादा करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की महिलाओं को झूठे वादे देकर उनके वोट हासिल किए गए, लेकिन वे अभी भी 2500 रुपये का इंतजार कर रही हैं। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि जिन महिलाओं को मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त दवाएं और इलाज मिलता था, वे अब दर-दर भटक रही हैं, क्योंकि भाजपा ने 100-150 मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए हैं और बाकी बचे क्लीनिकों को भी बंद करने की योजना बना रही है। उन्होंने भाजपा से केवल एक सवाल पूछा - वे 2500 रुपये कब देंगे





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