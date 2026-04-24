आप से भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा, पार्टी पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। चड्ढा ने पार्टी पर अपने मूल सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। उनके साथ कई राज्यसभा सांसद भी भाजपा में शामिल हुए हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आप के वर्तमान स्वरूप और उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। चड्ढा ने कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने 15 वर्षों तक अपने परिश्रम और समर्पण से सींचा, वह अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। उनका कहना था कि पार्टी अब देशहित में काम करने के बजाय व्यक्तिगत लाभों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अब आप से दूर होकर जनता के बीच जाएंगे और देश की सेवा के लिए एक नए रास्ते पर चलेंगे। राघव चड्ढा ने आगे बताया कि उन्होंने और उनके साथ कई अन्य आप सांसदों ने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में लिए गए साहसिक और जनहितैषी फैसलों की सराहना की। चड्ढा ने कहा कि ऐसे कई निर्णय थे जिन्हें पहले के नेता लेने से डरते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जनता ने इस नेतृत्व पर लगातार तीन बार अपना विश्वास जताया है, जो इस बात का प्रमाण है कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। चड्ढा ने खुद को 'गलत पार्टी में सही आदमी' बताते हुए पार्टी में घुटन महसूस करने की बात कही। उनका मानना है कि पार्टी का वर्तमान स्वरूप उसके शुरुआती आदर्शों और मूल्यों से बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके साथ दो-तिहाई राज्यसभा सांसद भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से हैं। इस बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़ने की घटना से आप को राज्यसभा में अपनी संख्यात्मक शक्ति बनाए रखने में कठिनाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता संदीप पाठक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह स्थिति आएगी, लेकिन ऐसा हुआ। उन्होंने बताया कि वे 10 वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए थे और आज वे आप से अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। पाठक ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस घटनाक्रम के बाद राजनीति क गलियारों में हलचल मच गई है। आप के कई प्रमुख नेताओं के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आप इस स्थिति से कैसे उबरती है और भविष्य में उसकी राजनीति क रणनीति क्या रहती है। भाजपा के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पार्टी को राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने और पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस फैसले से देश की राजनीति में एक नया मोड़ आया है और आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यह घटना राजनीति क विश्लेषकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जो इस पर गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं। कुल मिलाकर, यह एक महत्वपूर्ण राजनीति क घटना है जो भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति क दल और नेता हमेशा देशहित और जनता के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और उसी के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं.
आम आदमी पार्टी (आप) से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आप के वर्तमान स्वरूप और उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। चड्ढा ने कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने 15 वर्षों तक अपने परिश्रम और समर्पण से सींचा, वह अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। उनका कहना था कि पार्टी अब देशहित में काम करने के बजाय व्यक्तिगत लाभों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अब आप से दूर होकर जनता के बीच जाएंगे और देश की सेवा के लिए एक नए रास्ते पर चलेंगे। राघव चड्ढा ने आगे बताया कि उन्होंने और उनके साथ कई अन्य आप सांसदों ने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में लिए गए साहसिक और जनहितैषी फैसलों की सराहना की। चड्ढा ने कहा कि ऐसे कई निर्णय थे जिन्हें पहले के नेता लेने से डरते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जनता ने इस नेतृत्व पर लगातार तीन बार अपना विश्वास जताया है, जो इस बात का प्रमाण है कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। चड्ढा ने खुद को 'गलत पार्टी में सही आदमी' बताते हुए पार्टी में घुटन महसूस करने की बात कही। उनका मानना है कि पार्टी का वर्तमान स्वरूप उसके शुरुआती आदर्शों और मूल्यों से बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके साथ दो-तिहाई राज्यसभा सांसद भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से हैं। इस बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़ने की घटना से आप को राज्यसभा में अपनी संख्यात्मक शक्ति बनाए रखने में कठिनाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता संदीप पाठक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह स्थिति आएगी, लेकिन ऐसा हुआ। उन्होंने बताया कि वे 10 वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए थे और आज वे आप से अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। पाठक ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। आप के कई प्रमुख नेताओं के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आप इस स्थिति से कैसे उबरती है और भविष्य में उसकी राजनीतिक रणनीति क्या रहती है। भाजपा के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पार्टी को राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने और पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस फैसले से देश की राजनीति में एक नया मोड़ आया है और आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यह घटना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जो इस पर गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं। कुल मिलाकर, यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जो भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक दल और नेता हमेशा देशहित और जनता के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और उसी के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं
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