आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल का अदालत बहिष्कार, कानूनी विशेषज्ञों का चेतावनी

आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ सकता है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अदालत एकपक्षीय आदेश दे सकती है या गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। केजरीवाल के अलावा 22 अन्य आरोपित हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया और के. कविता शामिल हैं।

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर अदालत का बहिष्कार करने का निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ सकता है। कानूनी विशेषज्ञ ों के अनुसार, जब किसी मामले में अपील दायर होती है और अदालत नोटिस जारी करती है, तो वादी का अदालत में पेश होना अनिवार्य होता है। अगर वादी पेश नहीं होता है, तो अदालत एकपक्षीय आदेश दे सकती है या गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता कन्हैया लाल सिंघल ने बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में अपील दायर होने पर, जब अदालत प्रतिवादी को नोटिस जारी करती है, तो वादी का अदालत में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से पेश होना आवश्यक होता है। अगर वादी अदालत में पेश नहीं होता है, तो अदालत प्रतिवादी के खिलाफ जमानती और फिर गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। इसके अलावा, अदालत न्याय मित्र भी नियुक्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा कि नोटिस जारी होने के बाद, अदालत या तो केजरीवाल की तरफ से बिना जिरह सुने एकपक्षीय निर्णय दे सकती है या प्रतिवादी की तरफ से जिरह पेश करने के लिए न्याय मित्र नियुक्त कर सकती है। आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल के अलावा 22 अन्य आरोपित हैं, जिनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप नेता दुर्गेश पाठक, बीआरएस नेता के.

कविता और अन्य शराब कारोबारी व आबकारी अधिकारी शामिल हैं। इनकी तरफ से मामले में जिरह पेश की जाएगी। वहीं, अपीलकर्ता जांच एजेंसी भी अपनी दलीलें अदालत के समक्ष पेश करेगी। अगर केजरीवाल की तरफ से जिरह नहीं की जाती है, तो अन्य आरोपितों के मामले में निर्णय उनके तर्कों के आधार पर होगा, जबकि केजरीवाल के मामले में अदालत एकतरफा आदेश देगी। संवैधानिक कोर्ट के खिलाफ सत्याग्रह करना चाहते हैं केजरीवाल। अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने के अरविंद केजरीवाल के निर्णय पर दिल्ली हाई कोर्ट की अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने कहा कि केजरीवाल अपनी पसंद का जज चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारतीय आपराधिक न्यायिक प्रणाली के अनुसार, आप अपनी पसंद का जज नहीं मांग सकते। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह किया था, जबकि केजरीवाल संवैधानिक अदालत के खिलाफ सत्याग्रह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश अरविंद केजरीवाल की सनक के बजाय संविधान के अनुसार चलता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना अनुचित है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पत्र लिखा कि 'न्याय की उम्मीद टूट चुकी है...





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