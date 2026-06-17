आबूरोड एयरपोर्ट परियोजना: जमीन मिलने के बावजूद 100 करोड़ प्रस्ताव स्वीकृति नहीं हुआ, उम्मीदें नहीं महक रही

आबूरोड के मानपुर हवाई पट्टी क्षेत्र की जमीन नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज हो चुकी है और परियोजना के लिए स्थान उपयुक्त भी पाया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अब तक इसकी स्वीकृति नहीं हुई है। शहर के लिए एयरपोर्ट की लंबी मांग जारी है।

आबूरोड शहर के मानपुर हवाई पट्टी क्षेत्र की भूमि नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज कर सौंपी जा चुकी है। यह जमीन एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपयुक्त पाई गई थी, लेकिन परियोजना अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी। पूर्व में हवाई पट्टी के विस्तार के लिए करीब एक अरब रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नवंबर 2024 में मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार भेजा था। इस प्रस्ताव में लगभग 32 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण और नए रनवे, चारदीवारी, बिजली व पानी की व्यवस्था, पार्किंग, फायर स्टेशन, टर्मिनल भवन और सड़क निर्माण पर व्यय का विवरण दिया गया था। हालांकि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से वंचित रहा है। आबूरोड में एयरपोर्ट की बड़ी मांग है और वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान की सीमों के साथ सिरोही जिले का आबूरोड सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां से विदेशों को निर्यात होता है। यह एक प्रमुख रेलवे स्टेशन भी है जहां 110 यात्री गाड़ियों का आवागन होता है। इसके अतिरिक्त, आबूरोड के पास पर्यटन स्थल जैसे माउंट आबू, अंबाजी धाम और ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थित हैं, जिससे देशी-विदेशी पर्यटकों का यहाँ आना जारी रहता है। एयरपोर्ट की उपलब्धि पर्यटकों और उद्यमियों के आवागन में सुविधा बढ़ाएगी। एयरपोर्ट की मांग ने犯了गुजरती आबूरोड की सांसद लुंबाराम चौधरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और पालिकाध्यक्ष मगनदान चारण समेत कई नेताों द्वारा उठाई गई। लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

आबूरोड शहर के मानपुर हवाई पट्टी क्षेत्र की भूमि नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज कर सौंपी जा चुकी है। यह जमीन एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपयुक्त पाई गई थी, लेकिन परियोजना अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी। पूर्व में हवाई पट्टी के विस्तार के लिए करीब एक अरब रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नवंबर 2024 में मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार भेजा था। इस प्रस्ताव में लगभग 32 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण और नए रनवे, चारदीवारी, बिजली व पानी की व्यवस्था, पार्किंग, फायर स्टेशन, टर्मिनल भवन और सड़क निर्माण पर व्यय का विवरण दिया गया था। हालांकि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से वंचित रहा है। आबूरोड में एयरपोर्ट की बड़ी मांग है और वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान की सीमों के साथ सिरोही जिले का आबूरोड सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां से विदेशों को निर्यात होता है। यह एक प्रमुख रेलवे स्टेशन भी है जहां 110 यात्री गाड़ियों का आवागन होता है। इसके अतिरिक्त, आबूरोड के पास पर्यटन स्थल जैसे माउंट आबू, अंबाजी धाम और ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थित हैं, जिससे देशी-विदेशी पर्यटकों का यहाँ आना जारी रहता है। एयरपोर्ट की उपलब्धि पर्यटकों और उद्यमियों के आवागन में सुविधा बढ़ाएगी। एयरपोर्ट की मांग ने犯了गुजरती आबूरोड की सांसद लुंबाराम चौधरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और पालिकाध्यक्ष मगनदान चारण समेत कई नेताों द्वारा उठाई गई। लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है





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