आमिर खान गौरी स्प्रैट से घर पर सादगी भरी शादी करने जा रहे हैं

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी 5 जुलाई को घर पर सादगी से होगी। केवल करीबी परिवारवालों और दोस्तों की मौजूदगी में दोनों रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे। विवाह के बाद आमिर '3 इडियट्स 2' फिल्म में वापस आएंगे।

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी निजी जिंदगी से लेकर फिल्मों में हर बार अलग रास्ता चुनते हैं। इस बार भी वह अपनी शाही शादी के बजाय सादगी को प्राथमिकता दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक, आमिर खान जल्द ही अपनी करीबी दोस्त और पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। शादी अगले महीने 5 जुलाई को घर पर ही सादगी भरे अंदाज में होगी, जिसमें केवल परिवार के चुनिंदा सदस्यों और कुछ खास दोस्तों ही उपस्थित होंगे। आमिर ने 'डेक्कन क्रॉनिकल' से बात करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि वे घर पर ही सिंपल शादी करने वाले हैं। उनके मुताबिक, लंबे समय तक एक-दूसरे को समझने के बाद अब दोनों को लगा कि उनके रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जाने का समय आ गया है। शादी की तैयारियों के लिए आमिर ने अपने पेशेवर कार्यक्रमों से भी थोड़ी दूरी बना ली है। माना जा रहा है कि विवाह के बाद वह निर्देशक राजकुमार हिरानी के साथ अपनी मच अवेटेड फिल्म ' 3 इडियट्स 2 ' की शूटिंग में दोबारा बिजी हो जाएंगे। 2009 में रिलीज हुई '3 इडियट्स' ने भारतीय sinemAA में एक अलग पहचान बनाई थी। रणछो, फरहान और राजू की दोस्ती आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। इसकी सीक्वल को लेकर दर्शकों में बड़ा उत्साह है। फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें किरदारों की जिंदगी के अगले पड़ाव को दिखाया जाएगा.

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी निजी जिंदगी से लेकर फिल्मों में हर बार अलग रास्ता चुनते हैं। इस बार भी वह अपनी शाही शादी के बजाय सादगी को प्राथमिकता दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक, आमिर खान जल्द ही अपनी करीबी दोस्त और पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। शादी अगले महीने 5 जुलाई को घर पर ही सादगी भरे अंदाज में होगी, जिसमें केवल परिवार के चुनिंदा सदस्यों और कुछ खास दोस्तों ही उपस्थित होंगे। आमिर ने 'डेक्कन क्रॉनिकल' से बात करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि वे घर पर ही सिंपल शादी करने वाले हैं। उनके मुताबिक, लंबे समय तक एक-दूसरे को समझने के बाद अब दोनों को लगा कि उनके रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जाने का समय आ गया है। शादी की तैयारियों के लिए आमिर ने अपने पेशेवर कार्यक्रमों से भी थोड़ी दूरी बना ली है। माना जा रहा है कि विवाह के बाद वह निर्देशक राजकुमार हिरानी के साथ अपनी मच अवेटेड फिल्म '3 इडियट्स 2' की शूटिंग में दोबारा बिजी हो जाएंगे। 2009 में रिलीज हुई '3 इडियट्स' ने भारतीय sinemAA में एक अलग पहचान बनाई थी। रणछो, फरहान और राजू की दोस्ती आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। इसकी सीक्वल को लेकर दर्शकों में बड़ा उत्साह है। फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें किरदारों की जिंदगी के अगले पड़ाव को दिखाया जाएगा





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